Нужен крепкий план — гороскоп на 11 ноября

17-18 лунные сутки. Сегодня осложненное соединение Луны и Марса повысит раздражительность, вынудит готовиться к срочным хлопотам, путанице или суете.

Возрастет риск дорожных приключений, особенно в далеких краях, а также коварства, интриг и обострения житейских разногласий. Травматичные и стрессовые моменты часто будут вызваны пропущенными ранее сигналами, не устраненными ошибками прошлого и плодами прежнего поведения: авантюризма, небрежности, нечестности, следования сомнительным путям и ложным убеждениям. Хорошие стороны дня — выявление уязвимостей, выявление оставшихся зон, связанных с неким напряжением или противоречиями в отношениях с кем-то.

Сегодня для Овнов возрастает риск приключений, препятствий и путаницы в поездках, а также при активном контакте с близким окружением и людьми издалека. Многим Овнам (особенно имеющим в своем багаже путешествия и авантюры) напомнят о себе сюжеты и секреты прошлого, им придется вновь пройти по собственным следам. К техническим осложнениям могут добавиться моральные и житейские разногласия.

Тельцов звезды предупреждают о затруднениях в сегодняшних работах, поездках и сделках. Возрастает риск столкнуться с чужой непоследовательностью, недобросовестностью или раздражительностью. По возможности стоит отложить новые начинания и быть аккуратнее в текущих делах: даже в самом хорошем плане могут найтись уязвимости, есть риск потерять часть своих средств или управление проектами будущего.

Близнецам предстоит непростой день с высоким риском суеты, нервозности и травматизма. Осложнения часто будут вызваны их поведением и выбором в прошлом, суммой прежних погрешностей и ошибок. Могут расти как снежный ком срочные задачи и набирать обороты старые разногласия, особенно профессиональные, деловые и житейские. Серьезным просчетом окажется упорное нежелание принять чужую точку зрения.

Сегодня для Раков возрастает вероятность попасть в зависимость от внешней обстановки, транспорта, сервиса или от людей, с которыми они имеют дело — например, своих попутчиков. Вероятность осложнений будет выше для Раков, работающих в международных организациях, пребывающих в гостях, в командировке или среди чужестранцев, а также вынужденных совершать ради своих целей те или иные скрытые маневры.

Львам звезды подсказывают, что сегодня даже на знакомых проверенных путях у них могут возникнуть осложнения. Уровень беспокойства, раздражительности и потенциальных рисков возрастет, если сами Львы, их проекты или технические средства зависят от людей издалека. Добавить проблем может нечестность или неясность. Имеет смысл сделать паузу в любых делах и путешествиях, если они не являются срочными.

Сегодня для Дев велик риск профессиональных и других сложностей. Есть вероятность повторения критичной служебной или житейской истории, в основе которой лежит деловое соперничество, злопамятность или несходство взглядов. Если ситуация не является срочной и безвыходной, лучше не отвечать на провокации и не суетиться. Но не стоит уходить от исправления ошибок, чреватых потерей места или репутации.

Сегодня Весов ждут осечки даже на знакомых проверенных путях. Не исключается дежавю в работе с иностранцами, в путешествии и вдали от дома. Могут возникнуть разнообразные осложнения при попытке получить техническую или медицинскую помощь, применить свои права или встретить сочувствие. Лучше воздержаться от новых проектов и поездок, покупки транспортных средств, выбора помощников и попутчиков.

Сегодня для Скорпионов работает правило «где тонко, там и рвется», многое зависит от их подготовки. События этого дня вынуждают их оставаться начеку и высвечивают все их проблемы. В число последних могут войти не только критичные технические недоработки, материальные просчеты и нехватка мастерства, но и ошибки морально-этического характера — например, ориентация на ложные идеалы и ценности.

Стрельцам сегодня стоит остерегаться рокового поворота в своих отношениях с нужными людьми. В этот день возрастает вероятность возвращения неприятной тенденции — например, деловой конкуренции, встречных провокаций или идейных разногласий. День мешает доверию и прозрачности, склоняет к манипуляции. Важно не дать вновь вовлечь себя в сомнительную историю прошлого, находясь в шаге от ее завершения.

Козерогов звезды предупреждают, что сегодня в любом деле вероятна цепочка досадных осечек. Не исключены технические и коммуникационные проблемы, трудности с получением помощи и услуг. Важно преодолеть раздражение и разобраться в причине событий. Возможно, требуется повторный ремонт, пересмотр инструментария, долечивание болезни или цикл дополнительных тренировок. Не стоит устраиваться на работу.

Водолеям стоит учесть сложность сегодняшней обстановки и высокую вероятность помех. Даже там, где представители этого знака изучили свое дело назубок и способны работать буквально с закрытыми глазами, могут в любой момент начаться неприятности и сбои. Если у вас высокие стандарты качества и вас не устроит никакой результат, кроме безупречного, в этот день вам лучше взять паузу в своих делах.

Сегодня звезды настоятельно советуют Рыбам включить системы оповещения о возможных проблемах и даже в мелочах быть осторожными, так как вплоть до ночи их подстерегают те или иные знакомые опасности. Не исключены острые, спорные и травматичные моменты в собственном доме или в личных владениях. Желательно свернуть работы, отказаться от приема гостей и избегать приглашения в свой дом посторонних.