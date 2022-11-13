Сосредотачиваемся на личном развитии — финансовый гороскоп на 14-20 ноября

На этой неделе стоит думать не о деньгах, а о знаниях.

У Овнов, занимающих руководящие должности, на этой неделе замечательный период для принятия управленческих решений. Финансовый риск в этот период может быть вполне оправдан. Можно делать кадровые перестановки и реформировать структуру фирмы. Старайтесь действовать последовательно и строго по плану. Тем, кто собирается сменить работу, можно знакомиться с новым трудовым коллективом, правилами поведения и этикой отношений в нем. Можно обращаться за помощью к влиятельным покровителям. Благоприятно складывается период для финансовых операций и неофициальной деятельности. Старайтесь не делать публичных заявлений и не привлекать внимание к своей персоне – в этом случае вы добьетесь больших результатов. В конце недели может усложниться работа у тех, кому по роду работы приходится часто ездить и общаться с большим количеством людей. Звезды советуют осторожнее обращаться с поступающей к вам информацией. Не следует принимать на веру все сведения, которые придут к вам из личных источников. Критически отнестись к тем людям, которые появляются в поле вашего зрения.

На этой неделе звезды советуют Тельцам сосредоточить внимание на повышении образовательного уровня. От того, насколько глубоко вы владеете тонкостями профессии, во многом будет зависеть успех в вашей деловой активности. Положительные влияния планет особенно почувствуют юристы, судьи, политики, рекламные агенты, курьеры, преподаватели вузов, консультанты и все те, кто выступает на публике. Успешно пройдут дальние командировки, а обмен опытом с коллегами-смежниками будет полезен. Также эта неделя может быть связана с активизацией делового партнерского сотрудничества. Хорошо проводить совместные коллективные собрания, совещания и согласовывать планы на будущее. Достигнутые в этот период договоренности имеют прекрасные шансы на реализацию в дальнейшем. Можно вести переговоры и подписывать соглашения на многосторонней основе. Удачное время для работы на общественных началах, организации клубов по интересам, творческих фестивалей и конкурсов. В конце недели воздержитесь от крупных финансовых расходов. Особенно избегайте финансовых спекуляций.

У Близнецов в течение этой недели благоприятный период для активной работы в сфере реальной экономики, промышленности и ремонтных служб. Бизнесмены смогут успешно решить кадровые вопросы – вы, наконец, найдете и примите на работу очень ценных сотрудников. Рекомендуется предпринимать решительные действия по обновлению производственных мощностей. Вам может сопутствовать удача в рискованных делах. Прежде всего, речь идет о финансовых операциях с «короткими» деньгами. Это весьма продуктивный период для выполнения текущей работы. Старайтесь ничего не менять в сложившемся стиле работы и действуйте последовательно. Между начальством и подчиненными складывается взаимовыгодное взаимодействие. Хорошо проявят себя изобретатели, инженеры и мастера сервисных центров по ремонту автомобилей и бытовой техники. В конце недели воздержитесь от проявления инициативы при взаимоотношениях с начальством. Старайтесь не делать того, о чем вас никто не просит. Плывите по течению и выполняйте запросы по мере их поступления.

У Раков успех на этой неделе может зависеть от умения сотрудничать с другими людьми. Хорошее время для консультантов сетевого маркетинга и всех тех, чья работа связана с выполнением клиентских заказов. Можно без сомнений делегировать часть своих полномочий деловым партнерам – они в этот период будут удачливее вас. Вырастет количество заказчиков в сфере бытового обслуживания населения - вы сможете существенно пополнить свою клиентскую базу. Творческие работники могут получить положительные отзывы и признание публики за хорошую работу. У бизнесменов благоприятное время для проведения рекламных мероприятий, экономической экспансии и расширения географии бизнеса. Поощряйте в себе здоровый дух конкуренции и стремления занимать лидирующие позиции. Вы сможете заключить выгодные оптовые сделки и совершать дальние поездки, благодаря чему ваш бизнес обретет новую перспективу. Вместе с тем в конце недели вы не застрахованы от проверок, контрольных закупок и ревизий со стороны представителей фискальных властей.

Успешно складывается эта неделя для Львов, имеющих склонность к техническому творчеству. Изобретатели, рационализаторы, инженеры найдут интересные технические решения, что позволит повысить производительность и качество труда. Мастера сервисных центров по ремонту автомобилей и бытовой техники смогут быстро найти и устранить технический дефект. Также вы сможете добиться хороших результатов в строительстве, жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве. Звезды советуют уделить внимание благоустройству рабочего места. Активнее идите на сотрудничество с коллегами по трудовому коллективу и подчиненными – это пойдет вам на пользу. Прибыльной будет деятельность, связанная с использованием недвижимости в том или ином качестве (аренда, строительство, ремонт). Однако в самом конце недели может наступить период нестабильности. Могут произойти неожиданные происшествия, в результате которых вам, возможно, придется в оперативном порядке корректировать свои планы. Воздержитесь от проведения технических испытаний. Всё новое сейчас чревато финансовыми потерями.

Девы на этой неделе могут с легкостью вступать в деловые контакты с разными людьми и добиваться желаемого результата. Вам удастся заинтересовать и вовлечь других людей в сферу своих экономических интересов и добиться взаимовыгодного сотрудничества с ними. Удачный период для тех, чья работа связана с торгово-закупочной деятельностью, транспортными услугами, консультациями, короткими поездками, индустрией развлечений и шоу-бизнеса, организацией выставок. Можно в этот период начинать циклы обучения на специализированных курсах. Может ускориться темп товарно-денежного и информационного обмена. Работа с документами и их продвижение по инстанциям пройдет без задержек. Важная достоверная информация может поступать к вам своевременно, что позволит принимать осмысленные решения. На конец недели лучше ничего важного не планировать. Особенно это касается контактов с начальством и деловыми партнерами. Руководителям лучше воздержаться от принятия важных решений.

Типичные Весы на этой неделе способны проявить свои лучшие деловые качества. Ваше поведение может отличаться практичностью, последовательностью и целеустремленностью. Старайтесь не витать в облаках и не мечтать о далеком и несбыточном, а активно браться за те дела, которые ждут конкретного и однозначного решения. Если раньше у вас не было выгодной работы, то теперь она появится. У офисных служащих хороший период для благоустройства рабочего места, оснащения его современным и удобным техническим оборудованием. Наибольшую прибыль можно получить благодаря сделкам с недвижимостью. Отношения с коллегами складываются доброжелательные. Успешно идут работы в строительстве, в жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве. Строители смогут успешно передать заказчику готовый объект. Общему успеху недели и стабильному доходу способствуют конструктивные отношения в коллективе. В конце недели вас могут попросить выполнить сложную работу, для выполнения которой вашей квалификации может оказаться недостаточно. Поэтому отдавайте предпочтение простой работе, где у вас имеется большой опыт.

У Скорпионов сегодняшний период складывается удачно для укрепления и развития деловых связей. Благодаря возросшей коммуникабельности и личной инициативе вы в любом вопросе найдете человека, который готов будет пойти вам навстречу. Ваши способности к обучению и аналитической обработки информации будут выше среднего уровня. Это положительно отразится на принятии грамотных и взвешенных решений. Удачно проходят короткие поездки, телефонные переговоры и консультации. У торговцев ускорится товарно-денежный оборот. Движение документов по инстанциям не будет иметь препятствий, поэтому можно запланировать дела, связанные с оформлением документов. Несмотря на возросшую эмоциональность, удастся удерживать под контролем свои инициативы. Люди творческих профессий захотят основательнее проявить себя, чтобы об их достижениях узнали в широких профессиональных кругах. Успешно проходят конкурсные выступления у артистов. В конце недели воздержитесь от проведения рискованных финансовых операций и авантюристического подхода к расходованию денег.

Стрельцам звезды советуют сосредоточиться на решении материальных и финансовых вопросов. Эта неделя может быть связана с финансовым везением и удачными случайностями и переменами. Благодаря усилению практичности вы сможете выполнять ту работу, которая больше оплачивается. Неплохое время для дополнительных доходов за счет неофициальной подработки. Особенно это касается тех, кто работает в гостиничном и ресторанном бизнесе. Строительный и жилищно-коммунальный бизнес также принесет вам хороший доход. Успешно пойдут те виды работы, которые не имеют жесткой привязки к графику. Если вы относительно свободны в выборе своих дел, то решайте вопросы по мере их поступления. Действуя незаметно, вы сможете более результативно проявить себя. Можете рассчитывать на поддержку со стороны влиятельного покровителя, а также со стороны родственников и членов семьи. В конце недели лучше воздержаться от выполнения клиентских заказов и от ведения переговоров. Любой партнерский бизнес может стать причиной неприятностей.

На этой неделе типичные Козероги могут почувствовать эмоциональный подъем и энтузиазм, что положительно отразится на результатах вашей деятельности. Уверенность в успехе дела - это уже половина успеха. У вас может усилиться дар предвидения, поэтому рекомендуется заняться составлением плана на перспективу. Процесс написания бизнес-плана может содержать в себе много революционных идей, способных дать новый импульс развитию вашего бизнеса. От вашей личной инициативы зависит очень многое, поскольку вы сейчас будете в состоянии самостоятельно инициировать и формировать события. Успешно проходит торгово-закупочная деятельность и аналитическая обработка информации. Возможно, имеет смысл провести некоторую ревизию тех деловых связей, которые у вас имеются, и удалить все, что мешает вам в работе. В конце недели могут осложниться отношения в трудовом коллективе. Особенно это относится к тем работникам, которые являются вашими подчиненными. Старайтесь самостоятельно справляться со своей работой, чтобы не пришлось просить коллег о помощи.

У Водолеев на этой неделе могут успешно пойти дела, связанные с неофициальной деятельностью. Вам могут предложить временную подработку без оформления трудового договора. Это может быть работа на полставки или по совместительству. Можете также рассчитывать на льготы при оформлении поездки в санаторий. Можно заниматься оформлением причитающихся вам по закону социальных пособий типа компенсаций, субсидий, пенсий, налоговых вычетов. Если вы являетесь руководителем, то в течение недели вам может поступить ценная аналитическая информация. Используя эти сведения, вы составите правильное мнение для принятия управленческих решений. Звезды советуют сосредоточиться на плановой работе и отдавать предпочтение традиционным методам работы. Внешние обстоятельства могут способствовать улучшению профессионального мастерства, совершенствованию работы с инструментами. Строгое следование графику работы – это основная задача недели. В конце недели воздержитесь от любых экспериментов и новшеств. Не следует усовершенствовать то, что и так пока неплохо работает.

Рыбам звезды советуют активнее проявлять свои инициативы на этой неделе и сосредоточиться на личностном развитии. Старайтесь не замыкаться на индивидуальной трудовой деятельности и реализовать свои способности в контакте с трудовым коллективом. Ищите друзей и единомышленников, с которыми у вас общие интересы. Удачно пойдут дела у тех, кто причастен к высшему образованию, судебно-правовой системе и внешнеэкономической деятельности. Планы, которые вы составите сегодня, имеют большие шансы на реализацию. Успешно идут дела у конструкторов, дизайнеров, программистов и коммивояжеров. Возможно, вам предстоит проявить всю глубину своих профессиональных познаний, и вы прекрасно с этим справитесь. Хорошо сдавать экзамены по переаттестации и защищать дипломную работу. И это положительно повлияет на вашу деловую репутацию. В конце недели могут ухудшиться условия труда у офисных служащих. Строителям не рекомендуется в эти дни сдавать готовые объекты заказчикам.