Астролог рассказал, чем опасна зеркальная дата 11.11.2022

К чему нам готовиться во второй половине ноября?

Фото: КАдр из фильма "Дама в очках и с ружьем в автомобиле"

Вторая, постзатменная декада ноября, хоть и начнётся с тяжёлой связи между Солнцем и владыкой Сатурном 11 ноября, в анамнезе содержит вполне бойкую и позитивную планетную картину.

Но на пятницу 11.11 лучше не планируйте важных мероприятий – это довольно щепетильный день по энергиям планет. Вражда Солнца с Сатурном на фоне обманчивой и конфликтной Луны в спорах с Нептуном днём и Марсом вечером чревата самыми разными неприятностями вплоть до открытых ссор. Наиболее провокационный фактор в этот день – «длинный язык».

В дальнейшем, за счёт благоприятного влияния Юпитера, Нептуна и Плутона, которые будут принимать дружественные аспекты от Солнца и близких к нему сейчас Меркурия и Венеры, образуется вполне благополучный по взаимодействию планет участок с 12 по 16 ноября.

Этот период, помимо общего благотворного воздействия планет в деловой сфере и партнёрских контактах, в первую очередь всё-таки содержит редкую картину связанную с вдохновением, тягой к духовным знаниям, созерцанием, повышенной интуицией, получением откровений. Именно в такие дни можно почувствовать прилив творческих сил и желание приобщиться к искусству. На этот же период можно уверенно планировать поездки и романтические встречи.

Анонсированной ложкой дёгтя в этот период станет повторный конфликт Марса с двуликим Нептуном 17-19 ноября. Как обычно, типичная трактовка противостояния этих планет связана с появлением различных фейков (порой лицензионных и намеренно запущенных), общим туманом и сомнениями в делах, алкогольных излишеств и отравлений самой разной природы. Не увидел, не усмотрел, был невнимателен, совершил ошибку (фальстарт), плохо проверил и вот результат – всё это типовые сцены «квадратуры» Марса с Нептуном.

Но закончится вторая декада вновь на позитивной волне – уже с 18-19 ноября может чувствоваться универсальная гармоничная связь Солнца с благодетелем Юпитером (точный аспект утро 21.11). Именно поэтому вечер 19 и весь день 20 ноября могут нести приятные вести, создавать условия для оптимистичных ожиданий и перспектив. Одним словом, 20 ноября – один из ярких и позитивных дней ноября, на который можно планировать как торжественные, так и семейные, культурные мероприятия, дружеские встречи.