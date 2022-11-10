Астролог рассказал, чем опасна зеркальная дата 11.11.2022
К чему нам готовиться во второй половине ноября?
Вторая, постзатменная декада ноября, хоть и начнётся с тяжёлой связи между Солнцем и владыкой Сатурном 11 ноября, в анамнезе содержит вполне бойкую и позитивную планетную картину.
Но на пятницу 11.11 лучше не планируйте важных мероприятий – это довольно щепетильный день по энергиям планет. Вражда Солнца с Сатурном на фоне обманчивой и конфликтной Луны в спорах с Нептуном днём и Марсом вечером чревата самыми разными неприятностями вплоть до открытых ссор. Наиболее провокационный фактор в этот день – «длинный язык».
В дальнейшем, за счёт благоприятного влияния Юпитера, Нептуна и Плутона, которые будут принимать дружественные аспекты от Солнца и близких к нему сейчас Меркурия и Венеры, образуется вполне благополучный по взаимодействию планет участок с 12 по 16 ноября.
Этот период, помимо общего благотворного воздействия планет в деловой сфере и партнёрских контактах, в первую очередь всё-таки содержит редкую картину связанную с вдохновением, тягой к духовным знаниям, созерцанием, повышенной интуицией, получением откровений. Именно в такие дни можно почувствовать прилив творческих сил и желание приобщиться к искусству. На этот же период можно уверенно планировать поездки и романтические встречи.