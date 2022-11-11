Преуспеем во всем — финансовый гороскоп на 12 ноября

Сегодня мы сможем добиться всего и везде.

У Овнов в первой половине дня успешно могут пойти дела, связанные с завершением ремонтно-строительных работ и подготовкой финансовых отчетов. Бригада строителей сможет успешно передать готовый объект заказчику. Также это хорошее время для хлопот по оформлению ипотечного кредита. В конце дня могут усилиться сложности во взаимоотношениях с начальством.

У Тельцов прекрасный день для расширения и укрепления деловых связей. Встречи и знакомства лучше проводить в первой половине дня – в этом случае вы сможете обо всем договориться и подписать взаимовыгодные соглашения. В поле вашего зрения могут появиться люди с выгодными предложениями по сотрудничеству. В конце дня не исключены проверки, ревизии.

Близнецам в этот день светит удача в деньгах. Это особенно относится к тем из вас, кто работает на сдельной системе оплаты и выполняет заказы от клиентов. Вы будете обеспечены выгодной работой. Также вам могут поступить дополнительные денежные перечисления в счет выполнения частных заказов. В конце дня воздержитесь от испытаний новой техники и не забывайте о соблюдении техники безопасности.

Этот день может сложиться удачно для Раков, привыкших действовать самостоятельно. Это в первую очередь относится к индивидуальным предпринимателям. При этом важно начинать дела с хорошим настроением и уверенностью в успехе. Дело в том, что от вашего эмоционального состояния сегодня во многом зависит успех. В конце дня не рекомендуется ставить подпись под важными документами.

У Львов хороший день для улучшения условий труда на рабочем месте. Если вы работаете в офисе, то вас могут перевести в более удобный кабинет или обеспечить вас новой, более производительной офисной техникой. Также это хорошее время для подведения итогов и подготовки отчетной документации. В конце дня не следует браться за излишне сложную и трудоемкую работу.

Девам в этот день рекомендуется заниматься укреплением деловых связей, проводить встречи, совершать поездки, согласовывать планы. Успешно проходят консультации и торговые сделки. Активизируется информационный и товарно-денежный обмен. В конце дня звезды не советуют заниматься обменом валюты и оптовыми закупками товара, предназначенного для продажи в розницу.

У Весов этот день может сложиться удачно для карьеры. Это особенно касается тех, чьим непосредственным начальником является женщина. Контакты с влиятельными женщинами помогут вам повысить уровень доходов. Старайтесь действовать последовательно и методично добиваться поставленных целей. В конце дня воздержитесь от подписания важных документов.

У Скорпионов благоприятное время для саморазвития и профессионального обучения. При необходимости вы сможете прочно усвоить учебный материал и ликвидировать пробелы в профессиональных знаниях. Может повыситься результативность труда у тех, кто находится в служебной командировке. Контакты с иностранцами могут открыть перед вами новые перспективные направления бизнеса.

Стрельцы в этот день смогут получить дополнительные доходы от случайных заработков или от выполнения частных заказов. Хорошо заниматься оформлением всевозможных льгот, субсидий, компенсационных выплат, а также давать и брать деньги взаймы на короткий срок. При наличии свободных финансовых ресурсов звезды советуют направить эти ресурсы на оплату счетов по кредитам, чтобы уменьшить свою зависимость от финансовых обязательств.

У Козерогов наиболее результативной может быть первая половина дня. Это удачное время для сотрудничества с деловыми партнерами и единомышленниками. Клиенты останутся довольны результатами вашего труда. Подписанный документ будет выгоден для вас. Особенно преуспеют те, кто работает в составе творческой группы, в конструкторском бюро или в исследовательской научной лаборатории. В конце дня воздержитесь от личных инициатив.

У Водолеев благоприятный день для выполнения текущей работы и укрепления отношений с коллегами и подчиненными. Улучшается деловое взаимодействие между начальством и подчиненными. Рядовой работник фирмы может рассчитывать на понимание и поддержку со стороны начальства. Лучше всего пойдут те дела, за которые вы беретесь с хорошим настроением.

Рыбам рекомендуется больше времени уделять своей репутации и совершенствованию в профессиональных знаниях. Также это хорошее время для участия в конкурсах, в соревнованиях, в кастингах на замещение вакантной должности. Вы сможете преуспеть в любом новом для себя деле. Успешно решаются юридические вопросы. Можно прийти к мировому соглашению.