Слушаем свое сердце — любовный гороскоп на 12 ноября

Не стоит рассчитывать на логику — опираемся только на чувства.

Овнам сегодня не стоит устраивать свидание в малознакомых местах и «на бегу». Для встречи с любимым человеком им желательно найти спокойное место или круг доверенных людей, которые дадут необходимый совет или окажут помощь. Свободным Овнам сегодня может претить идея легкого флирта, если он не затрагивает их эмоционально.

Влюбленным Тельцам этот день добавит душевного комфорта и может указать на источник еще не исчерпанных тайных надежд. Неоднозначные моменты отношений никуда не уйдут, но на время останутся «за кадром». Начнут складываться условия для приятного общения или важного разговора с любимым человеком.

Сегодня звезды не советуют Близнецам форсировать события в своей личной жизни, даже если они полны энтузиазма и настроены на динамику. Лучшее решение — подстроиться под сложившиеся обстоятельства и воспользоваться ими в своих интересах, если они позволяют спокойно пообщаться с любимым человеком.

Сегодня у Раков появляется возможность погрузиться в свои любовные переживания. Они вправе забыть о сценариях взаимодействия с представителями другого пола, которые навязывает и предписывает им внешний мир, и вести себя в полном согласии со своими чувствами и тайными романтическими идеалами.

В этот день Львам не помешает побыть в уединении, чтобы прислушаться к себе и получше разобраться в своих чувствах. Уход от суеты и пребывание в покое окажутся весьма кстати для тех Львов, которые тайно ведут дневник, нуждаются в совете друга или хотят обдумать важное письмо объекту своих симпатий.

Девам звезды намекают, что сложившиеся в этот день обстоятельства благоприятны для их личной жизни, и советуют пользоваться хорошей возможностью. Неординарная ситуация не решит всех проблем, но позволит наладить душевный контакт, снять идейные разногласия и добавить гармонии в интимную сферу.

Этот день сделает Весов более чувствительными. Также он может усилить их потребность в секретности (для которой в данный момент есть основания). Многие Весы будут рады проявить эмоции и доверить свои тайны партнеру, но лишь в безопасной, по их мнению, обстановке и при деликатном к себе отношении.

Влюбленным Скорпионам судьба сегодня дарит второе дыхание, добавляя надежды или уверенности в своей привлекательности. Многим представителям знака события укажут на еще не исчерпанный ценный резерв, благодаря которому у них остается шанс реанимировать свои отношения и вернуть себе прежнее счастье.

Мысли влюбленных Стрельцов сегодня легко принимают ретроспективное направление. Их чувства могут быть обращены к прежнему роману или к тем обстоятельствам, в которых он протекал. Многие Стрельцы столкнутся с невозможностью оживить призраки прошлого, но будут ценить все, что им о нем напоминает.

Козерогам сегодня не помешает повышенная деликатность в общении с любимым человеком и его значимым окружением — например, семьей или близкими друзьями. Правильно выбранный эмоциональный тон вкупе со знанием чужих привычек поможет восстановить даже те отношения, которые выглядели безнадежными.

В этот день звезды подсказывают влюбленным Водолеям один из важнейших секретов гармоничных отношений, который заключается в умении понять эмоциональные тонкости ситуации и настроение близкого человека. Чувства сегодня желательно выражать в форме сопереживания, бытовой заботы или доброго совета.

В этот день чутье подскажет влюбленным Рыбам, что они на хорошей волне и партнер готов разделить их настрой. Можно не бояться негативного поворота событий, слушать голос своего сердца и наслаждаться приятной стороной сложившейся ситуации. Не возбраняется окунуться в прошлое и включить фантазию.