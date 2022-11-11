Творим и вытворяем — гороскоп на 12 ноября

18-19 лунные сутки. Сегодня вступление Луны в знак Рака предлагает поставить на паузу избыточную внешнюю суету.

Чтобы уделить время частной жизни или приватным процессам разного масштаба. Этот день помогает окунуться в семейные хлопоты, заняться жилищными делами, найти гостиницу или приют, настроиться на общение с родней, соотечественниками, домочадцами или доверенными лицами, изучить внутрикорпоративные настроения или прикоснуться к национальным традициям. Среди лучших способов снять стресс - пребывание в домашней тишине или на лоне природы, встреча с близкими, погружение в воспоминания или в виртуальный мир.

Сегодня Овнам стоит обратить внимание на свои домашние дела и семейные обстоятельства. Также им не помешает глубже вникнуть в те сюжеты прошлого, которые привели их к текущему положению дел. Путешественникам не помешает привал. Это день двойственных ощущений и многим Овнам будет сложно целиком чувствовать себя где-либо как дома. У Овнов, проживающих вдалеке от родных мест, возможна ностальгия.

Сегодня обстоятельства развернутся в более благоприятное для Тельцов русло. Многие Тельцы окажутся в более подходящей для себя эмоциональной атмосфере, получат надежду связаться с близкими или поговорить с кем-то из своих старых знакомых. Деловая суета может уступить место воспоминаниям, изучению новостей, домашним делам или творчеству с долей фантазии. Хорошо настраиваться на приватный разговор.

Обстоятельства этого дня позволяют Близнецам сбавить темп или взять паузу в своих делах. Звезды советуют использовать ее для того, чтобы расслабиться эмоционально, пообщаться с близкими людьми, поправить здоровье или пополнить материальные резервы. Не стоит отказываться от такой возможности: финал марафона еще далеко и можно не выдержать гонки, если время от времени не давать себе передышку.

Ракам этот день позволит выключиться на время из потока внешних событий и навязанного ими ритма, чтобы вспомнить о себе и уделить время своим истинным нуждам. Если дела не ждут, можно скорректировать расписание под свои привычки, а если срочных хлопот нет, то пора отдохнуть. Важна эмоциональная и другая нематериальная пища, самое время отдать должное своим творческим или духовным потребностям.

Сегодня звезды советуют Львам побыть дома, в уединении, в тихом спокойном месте или среди знакомых людей. Активная трудовая деятельность в этот день замещается интенсивными внутренними переживаниями, в том числе связанными с прошлым, родиной, личной тайной или семейным секретом. Может усилиться потребность в контакте с родителями, земляками, прежней любовью, доверенными лицами или близкими друзьями.

Этот день предлагает Девам ту эмоциональную, информационную или духовную подпитку, в которой они нуждаются на фоне происходящих событий. В активной работе желательно взять паузу или заменить ее менее хлопотными занятиями. Можно устроить себе передышку, чтобы пообщаться с друзьями или соотечественниками, повидаться с семьей или посетить родные места, заняться жилищными или наследственными делами.

Сегодняшняя обстановка для Весов не идеальна, но может принести им ощутимую пользу. В этот день им не стоит разруливать глобальные вопросы своей жизни, но можно и нужно пользоваться ситуацией для решения сиюминутных задач. В их числе текущие материальные дела и жилищные нужды, поиски сочувствия и приватной информации, хранение секретов и контакты с близкими людьми, например, земляками или родней.

Сегодня Скорпионы получат эмоциональную или моральную поддержку в минуту своей слабости — а Скорпионы, обладающие достаточным запасом внутренних сил, смогут оказать такую поддержку другим людям. Этот день возвращает им «веру, надежду и любовь», а также может намекнуть на не до конца использованные пути решения правовых проблем дома или за рубежом. Неоднозначная ситуация разрешится в их пользу.

Сегодня внимание Стрельцов может оказаться целиком захвачено их личным или семейным прошлым, а также историей и традициями их родины. Для них получат особое значение связи с домочадцами или соотечественниками. В решении текущих дел может сыграть не последнюю роль круг вашего общения или некие уже налаженные профессиональные контакты. Появится возможность удачно уладить вопрос, связанный с займом, жильем или наследством.

Сегодня звезды советуют Козерогам уделить особое внимание эмоциональной атмосфере вокруг себя. Желательно проявить побольше чуткости к настроению своих собеседников и к привычкам своих близких. В неоднозначные моменты диалога лучше пытаться сглаживать, а не подчеркивать недоразумения. Чтобы возродить отношения, в них придется восстановить прежний гармоничный душевный резонанс и духовное единство.

Сегодня внимание Водолеев может переключиться на вопросы здоровья, а также на область домашней или служебной рутины. Не тот день, когда стоит действовать рациональными формальными методами и включать «командный тон». Не исключено, что обстоятельства будут подразумевать секретность и провоцировать эмоциональную ранимость. Могут ждать заботы и деликатного обращения домочадцы, питомцы, подчиненные.

Сегодня события поворачиваются для Рыб к лучшему, обеспечивая им передышку и позволяя восстановить запас душевных сил. Рыбам, пережившим стресс, звезды советуют отдохнуть. Рыбам, сохранившим эмоциональное равновесие, в этот день стоит заняться приятным хобби или спокойным творчеством, уделить время личной жизни, детям или пообщаться с близкими людьми на безопасные темы, не вызывающие разногласий.