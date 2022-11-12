Больше внимания близким — гороскоп на 13 ноября

19-20 лунные сутки. День напоминает о домашних делах, а также о важности духовной связи с семьей, ближним кругом и традициями.

Он подпитывает идеализм, ностальгические чувства и память о прошлом. Аспект Луны и Меркурия приглашает к эмоционально окрашенному общению и образному мышлению. Есть потребность выговориться, посидеть «у камелька», поделиться сокровенным, узнать новости о близких людях или старых друзьях. Подходящий момент для частных консультаций и приватных совещаний. Может возрасти интерес к психологии, мистике, мифам и преданиям, к кино, поэзии и музыке, к семейным тайнам и архивам.

Сегодня Овнам лучше не стремиться к внешней динамике, отложить разъезды и деловую суету. День приглашает к общению с семьей, к обсуждению жилищных и хозяйственных дел, налоговых платежей, оплаты коммунальных, гостиничных или иных бытовых услуг. Может потребовать внимания стоянка, гараж, уход за машиной или другим личным транспортным средством. Стоит учесть повышенную эмоциональность этих суток.

Сегодня Тельцам желательно активнее использовать поводы для общения в частном порядке. День позволяет обсудить массу тем с искренней взаимной заинтересованностью, подходит для разговора с родственниками, соседями, попутчиками, близкими друзьями, взрослыми детьми, партнером по браку или объектом симпатий, а также с давними клиентами и доверенными лицами. Стоит принять или рассмотреть предложение.

Сегодня звезды советуют Близнецам отложить все несрочные хлопоты и, по возможности, устроить себе выходной. Свою природную общительность и любопытство в эти сутки лучше направить на отслеживание и обсуждение повседневных нужд, а также на исследование и использование имеющихся запасов. В список дел могут попасть коммунальные платежи или полезные покупки - например, медикаменты или бытовая химия.

Этот день Раки могут целиком посвятить собственным интересам, а также интересам тех, кто им дорог и близок - например, своих детей или любимых. Он подходит для приватного личного общения, для размышлений и фантазий, для художественного, музыкального и литературного творчества, а также для погружения в духовную жизнь. Многие Раки получат возможность «отвести душу», вернувшись к старинному хобби.

Сегодня Львам лучше сделать выбор в пользу частной жизни, а если возникли проблемы с самочувствием, то в пользу поправки здоровья. День благоприятствует семейному общению. Он подходит для воспоминаний, родственных посиделок, приватных бесед в узком кругу, обсуждения жилищных, хозяйственных и наследственных вопросов. Хорошо вести дневник, слушать музыку, смотреть фильмы, работать с архивами.

Этот день Девам лучше провести в кругу родственников, старых друзей или понимающих людей, посвященных в их прошлые переживания. Для некоторых Дев источником сильных эмоций станут воспоминания о прежней любви. Эмоционально окрашенное общение сегодня позволит не только психологически расслабиться, но и обсудить с пользой для себя ряд насущных вопросов - например, коммуникационных или материальных.

Весам звезды подсказывают, что этот день удачен для приватных совещаний, консультаций и собеседований, а также взаимодействия через теорию шести рукопожатий. В зависимости от ситуации и целей, хорошо обсуждать детали жилищных обстоятельств, семейные планы, нюансы сделок, проводить закрытые встречи с партнерами или подчиненными. Это подходящий момент для разговора с личным врачом, финансистом или юристом.

Скорпионы проведут эти сутки на благоприятной эмоциональной волне. День располагает к мечтаниям, но навязчивой игрой воображения дело для большинства Скорпионов не ограничится: часть их тайных желаний исполнится, возможно чудо, счастливое озарение или удачное стечение обстоятельств. Возрастают шансы восстановить приятный контакт, получить добрую весть, материальную помощь или награду за прошлое.

Стрельцам день помогает поддерживать эмоциональную связь с домом, близкими людьми или родиной. Он хорош для погружения в семейные дела, в общение с домочадцами или земляками. Обсуждение материальных, бытовых и иных насущных тем сегодня сплетено с более возвышенными и деликатными переживаниями, которые могут касаться тайн, веры, традиций или ценностей. Возможны кризисные или мистические моменты.

Козерогам звезды дарят целый день для поддержания диалога с нужными людьми. Если взаимопонимание было утеряно, есть шанс его вернуть. Это подходящий день для приватных бесед, которые могут пройти особенно гармонично в дистанционном формате. Удачный момент для беседы расставшихся супругов, друзей, родственников или влюбленных. Стоит ответить на письмо, принять извинения, рассмотреть предложение.

Сегодня звезды советуют Водолеям подстраиваться под обстоятельства и напоминают, что самой важной может оказаться эмоциональная подстройка. Именно она обеспечит доверие, взаимопонимание и, если нужно, способность понимать чужие потребности без лишних вопросов. Это подходящий момент для частной беседы с членом семьи, а также с личным врачом или юристом, с начальником, коллегой или подчиненным.

Рыбам этот день обеспечит целительный эмоциональный комфорт. Он поможет им снять стресс, отвлечься от суеты и опасностей, прийти в гармонию с собственными идеалами и наладить контакт с теми, кто им дорог. Он может дать им надежду на компенсацию потерь или на восстановление былых привилегий, принести вести издалека. Приоритеты этих суток - любовь, творчество, приятное общение, духовная жизнь.