Обсуждаем неприятные темы — любовный гороскоп на 13 ноября

Пора поговорить о неприятном, но важном.

Овнам звезды подсказывают, что сегодня гармония в личных отношениях не в последнюю очередь зависит от душевного фона и важно не поддаваться негативным эмоциям. Это удачный день для доверительного разговора с близким человеком, особенно если в зоне интересов деликатные интимные или бытовые детали.

Сегодня судьба поможет Тельцам наладить контакт с любимым человеком и, если надо, стать для него личным психотерапевтом. Этот день особенно благоприятствует укреплению давних союзов и повторному сближению бывших партнеров. Лучше не пропускать свидание, а если оно невозможно, то оставаться на связи.

В этот день Близнецы нуждаются в доверительном общении с близким человеком и не прочь обсудить с ним важные мелочи. Многих Близнецов порадует встречная заинтересованность партнера и его готовность посочувствовать. Им стоит помнить, что говорить о некоторых деликатных деталях не в их интересах.

Сегодня звезды советуют Ракам чаще прислушиваться к своему сердцу, памяти и интуиции. Это прекрасный день для свидания (особенно тайного и интригующего) или для общения с любимым человеком на расстоянии. Также свои чувства многие Раки смогут выразить в творчестве или доверить личному дневнику.

В этот день влюбленные Львы становятся более чувствительными и, возможно, скрытными. Многих Львов может вновь затянуть в воронку все еще не изжитых прошлых переживаний. Не исключена потребность всплакнуть над романтическими воспоминаниями, даже если они навевают мысли о трудных кризисных временах.

Сегодня влюбленным Девам стоит отложить все другие планы и посвятить себя целиком общению с близким человеком. Это день, когда владеющие ими мыслеобразы чудесным образом материализуются, особенно если касаются романтического прошлого. Возрастает вероятность получить известие от бывшей пассии.

Сегодня звезды советуют Весам подумать прежде, чем завести с партнером разговор на какую-то насущную тему. Откровенность может выглядеть хорошей идеей в настоящий момент, но оказать не лучшее влияние на развитие отношений в будущем. Возможно, стоит отказаться от разговора или сказать не обо всем.

Скорпионам звезды подсказывают, что сегодня судьба дарит им волшебный инструмент исполнения их любовных желаний. Возможно, это их красноречие или другой талант, который им стоит задействовать. Если ситуация безнадежна, представители этого знака получат мощный источник утешения и надежды на будущее.

Обстоятельства этого дня погружают Стрельцов в глубокие пласты переживаний, которые не всегда окажутся для них комфортными. Это подходящий момент для свидания с прошлым. Если не удается его удержать, самое время взять себе что-то на память о нем - например, сохранить личные письма, музыку или фото.

Сегодня между Козерогами и их любимыми легко устанавливается взаимное понимание на множестве уровней, включая духовный. Звезды советуют пользоваться этим, если хочется реанимировать отношения или придать им психологическую глубину. Не стоит забывать, что эмоционально в эти сутки «ведет» партнер.

Для Водолеев сегодня остаются главными качествами терпимость и чуткость. Собственные амбиции и принципы желательно отодвинуть на второй план. Если близкий человек хочет обсудить не самую приятную для вас тему, постарайтесь подавить свое раздражение и выслушать его без язвительных комментариев.

Сегодня Рыбы настроены на любовь земную, но чувствительны и к высшей октаве эмоций. Многие Рыбы окажутся идеалистами в делах сердечных, но это не создаст им проблем, их идеализм внезапно станет более чем уместным. День хорош для свидания, а также для переписки и других форм дистанционного контакта.