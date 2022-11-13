Не медлим в чувствах — любовный гороскоп на 14 ноября

Сегодня стоит говорить о любви, показывать ее.

Утром Овны зависимы от своих эмоций или эмоций партнера. Гармонии в отношениях будет больше, если с любимым человеком их связывает не только взаимное влечение, но и общий дом или общая тайна. Вечером не стоит усердствовать с любовной инициативой: возможна неудача или нежелательный побочный эффект.

Тельцам стоит учитывать, что эмоциональное и вербальное взаимопонимание с любимым человеком сегодня будет гарантировано им лишь в первой половине суток. Если накануне сложился приятный стиль беседы, не стоит медлить с продолжением разговора, так как вечером он может принять совершенно иной оборот.

Близнецам звезды напоминают, что сейчас они не в идеальном положении и им лучше не добавлять себе проблем, форсируя события в своей личной жизни. Если судьба преподносит мелкие подарки в отношениях, будьте за них благодарны, но не рассматривайте их как сигнал к новой масштабной инициативе в любви.

Сегодня звезды сохраняют удобные влюбленным Ракам условия в первой половине суток. Это лучшее время для продолжения свидания или приятного разговора, начатого накануне. Ракам, не успевшим или не решившимся отправить объекту своих симпатий сообщение, еще не поздно сделать это до наступления вечера.

Этот день может начаться для Львов с тайной романтической переписки или глубоко личных размышлений, в которых для них найдется нечто приятное и обнадеживающее. Однако они могут столкнуться с некоторым недопониманием, если вечером попробуют озвучить вслух то, о чем думают или пишут в утренние часы.

Сегодня Девам не стоит откладывать свои романтические контакты на вечер: он принесет новый поворот событий, которым они будут разочарованы. Звезды намекают, что максимум общительности стоит проявить в первой половине дня. Именно в это время разумнее отправлять личное письмо или завершать разговор.

Весам стоит помнить, что полное взаимопонимание с любимым человеком может оказаться для них затруднено, как и стабильная бесперебойная связь. Пока ситуация не изменилась, звезды советуют воздержаться от планирования и обсуждать лишь насущные текущие дела, избегая заглядывать в далекое будущее.

Влюбленным Скорпионам стоит активнее пользоваться преимуществами своего положения утром. С каждым часом они будут незаметно терять какую-то часть своих привилегий и возможностей в общении с любимым человеком, а к вечеру рискуют столкнуться уже с откровенным препятствием - например, с обрывом связи.

В первой половине этого дня Стрельцы повышенно эмоциональны, склонны к лирическим, мистическим или драматично-мучительным переживаниям. С наступлением вечера многие Стрельцы ощутят потребность как-то изменить ситуацию, но судьба вряд ли позволит им полностью взять личную жизнь под свой контроль.

В первой половине дня Козерогам важно сохранять гармоничный эмоциональный резонанс в общении с любимым человеком и ориентироваться в первую очередь на его привычки или капризы. Вечером возрастет риск любовных ограничений, препятствий и разочарований. Свидание на вечернее время лучше не назначать.

Сегодня звезды советуют Водолеям стать осторожнее в своих личных отношениях вечером. В это время гармоничному общению влюбленных начнет мешать целый комплекс явных или скрытых обстоятельств. Чтобы избежать ненужных разочарований, лучше взять паузу, найдя для нее благовидный рациональный предлог.

В этот день влюбленным Рыбам трудно отрешиться от мыслей о предмете своей любви, они способны думать о нем с раннего утра и до поздней ночи. При этом своей гармоничной стороной любовные отношения будут повернуты к ним лишь в первой половине дня, им желательно не медлить со свиданием или перепиской.