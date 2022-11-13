Исполняем крошечные мечты — гороскоп на 14 ноября

20-21 лунные сутки. День начнется с минуты душевного комфорта.

Возможно, случится что-то приятное, придет компенсация, утешение в печалях или знак симпатии. Хорошо начать утро с теплых семейных контактов, романтической переписки, любимого лакомства, прощения старых обид. Можно позволить себе полениться в начале дня и перенести активные занятия на вечер. С вечерним переходом Луны в другой знак появится энергия, найдутся силы покинуть домашний очаг или «насиженное место». Но желательно заранее умерить ожидания, так как условия для работ и реализации замыслов в ближайшие сутки могут оказаться не самыми удачными.

Сегодня новый всплеск энергии ожидает Овнов с приближением вечера. Именно на вечерние часы им желательно перенести дела, требующие ловкости, предприимчивости и подвижности - например, целевые деловые поездки или занятия спортом. В первой половине этого дня они могут оказаться излишне чувствительными, зависимыми от домашних обстоятельств, родственных чувств, ностальгических или иных переживаний.

В этот день Тельцам трудно игнорировать домашние дела и родственные отношения. Однако утром и вечером настроение у них может оказаться не одинаковым - а значит, будет разным и угол зрения на ситуацию. Не стоит откладывать на вечер обсуждение важных тем: в первой половине суток будет гармоничнее эмоциональный фон, в общении можно рассчитывать на сохранение вчерашнего психологического комфорта.

В первой половине дня Близнецы могут стать жертвой своей повышенной эмоциональности, мнительности и внушаемости - особенно если испытывают затяжные трудности в своих текущих делах. Однако утро может ознаменоваться и некоторыми приятными моментами, например, полезными мелкими приобретениями. Вечером звезды советуют воздержаться от необязательных поездок и контактов, особенно при недомоганиях.

Первую половину этого дня Раки могут посвятить себе и своим интересам. Можно продлить вчерашние удовольствия, закончить личный разговор или отдохнуть перед рывком в делах. Возможно, день начнется с приятных вестей. Новый виток хлопот назреет ближе к вечеру. В это время может возникнуть необходимость потрудиться ради детей или заработка, оживить текущие рабочие процессы или творческие проекты.

Сегодня Львам не стоит опережать события, а также питать избыточные надежды. Пока не настал вечер, звезды советуют им оставаться дома или «за кулисами». Первая половина дня хороша для завершения тайных раздумий, исследований и приватных бесед, работы с дневниками и архивами. Вечером стоит осмотрительнее заявлять о своих чувствах и нуждах: не все из них будут поняты и приняты даже близкими людьми.

Сегодня звезды советуют Девам не откладывать контакты и поездки, от которых они хотят получить пользу либо эмоциональную отдачу. Наиболее продуктивна в этом смысле первая половина дня: в это время действует вчерашний настрой, сохраняется взаимопонимание, личная симпатия или взаимная выгода. Вечером придется действовать в менее комфортных условиях и прилагать больше усилий с меньшим результатом.

Сегодня звезды советуют Весам не затягивать свои целевые совещания и не откладывать насущные контакты. Если не окончен вчерашний предметный разговор, лучше вернуться к нему, не дожидаясь вечера: в конце дня изменится свое или чужое настроение, могут стать другими материальные или иные важные обстоятельства. Не стоит возлагать вечером много надежд на финансовые организации, на друзей и спонсоров.

Сегодня для Скорпионов удачнее начало дня. В это время судьба великодушно придерживает для них благоприятные каналы общения, помогает им гармонично выражать свои чувства и мягко решать деликатные личные проблемы. Лучше не медлить с поиском информации, покупкой, платежом, завершением диалога, отправкой писем. Вечером желательно повысить самоконтроль, тщательнее выбирать свой имидж и манеру речи.

Сегодня Стрельцы могут оказаться в зависимости от роковых внешних обстоятельств или от сюжетов своего прошлого. Утро многие из них встретят под влиянием вчерашних эмоций, не исключена психологическая и материальная зависимость от близких людей. Вечером новый прилив энергии может натолкнуться на явное или тайное препятствие. Могут быть временно закрыты нужные пути и ресурсы, заморожены контакты.

Козерогам сегодня не стоит медлить, если они хотят поддержать нужные им отношения или завершить начатый разговор на благоприятной эмоциональной ноте. Звезды подсказывают, что такая возможность будет у них лишь в первой половине дня. С приближением вечера не помешает стать сдержаннее в любом общении, а также удвоить осмотрительность в любых занятиях, включив в них привычные меры предосторожности.

Сегодня возможности Водолеев будут ограничены. В первой половине дня чувствовать себя свободно им могут мешать нюансы личного самочувствия или особенности эмоционального фона. Вечером окажется под вопросом их взаимопонимание с конкретным лицом или целевой аудиторией. Звезды рекомендуют отложить выступления, собеседования, свидания, консультации или сократить их программу до необходимого минимума.

Для Рыб гармонична первая половина дня, именно она позволит им запастись позитивными эмоциями. Не стоит терять время, если хочется теплого общения или романтики. Вечером на первое место может выйти работа, тренинг или какое-то вынужденное занятие. Любой процесс, включая творческий, из-за смены акцентов покажется менее приятным. Родителям сегодня рекомендуется держать под контролем нужды детей.