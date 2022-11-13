Фильтруем полученную информацию — финансовый гороскоп на 14 ноября

Сегодня будет много новостей, но далеко не все будут нам полезны.

Оптимизм хорош тогда, когда он основывается на реализме. Однако Овны сегодня могут быть склонны переоценивать свои силы и возможности. Особенно это относится к тем из вас, кто работает в сфере спекулятивного бизнеса, проводит спекулятивные операции с валютой и акциями. Не лучшее время для творческой активности. От участия в конкурсах и кастингах пока лучше воздержаться.

Тельцам в этот день не рекомендуется ставить перед собой масштабных задач. Чем больший объем работы вы на себя взвалите, тем сложнее будет довести дела до завершения. Возможно, у вас сложится неправильное представление о своих реальных возможностях. Могут сорваться переговоры об аренде помещений, а также о купле-продаже недвижимости.

Избыточное количество информации, поступающее Близнецам в этот день, может помешать сосредоточиться на действительно важных вопросах, требующих неотложного решения. Старайтесь не ввязываться в долгие разговоры. Также лучше не планировать проведение деловых знакомств. Работа с информацией может быть сопряжена с ошибками. Может быть утерян важный документ.

Ракам в этот день рекомендуется более трезво и расчетливо подходить к решению финансовых вопросов. Возможно, ваши намерения сделать крупную дорогую покупку являются ошибочными и излишне затратными, поскольку в другой день вы могли бы купить то же самое, но дешевле и лучшего качества. Задачей этого дня является не преумножение, а сохранение имеющихся финансовых ресурсов.

Нелегкий день ожидает Львов, работающих вместе с родственниками в одном трудовом коллективе. С членами семьи могут усилиться разногласия, что будет неблагоприятно отражаться на результате работы. У офисных служащих могут ухудшиться условия труда на рабочем месте. Не исключены поломки офисной техники. Возможно, вам в течение дня часто будут мешать работать и будет трудно сосредоточиться.

Девы в этот день могут столкнуться со случаями нечестного или необязательного поведения при деловом сотрудничестве. Например, контрагент может не приехать на деловую встречу, хотя ранее подтверждал договоренность о такой встрече. Не следует устанавливать новые деловые знакомства. Старайтесь сами никому ничего не обещать и не верьте чужим обещаниям.

Весы в этот день будут склонны строить грандиозные планы на будущее. Возможно, вам предложат сделать инвестиции в коллективный проект, обещая быструю окупаемость и высокие доходы. Не торопитесь принимать поступающие предложения на веру, возьмите паузу на обдумывание. Возможно, с подобными предложениями не все обстоит так очевидно, как кажется на первый взгляд.

У Скорпионов сегодня не лучшее время для контактов с начальством. Старайтесь без крайней производственной необходимости не выходить на контакт с начальством. Дело в том, что привлекая к себе внимание начальства, вы можете навлечь на себя и начальственное недовольство. Вас могут несправедливо обвинить в том, чего вы не делали.

Стрельцам в этот день рекомендуется превыше всего заботиться о сохранении своей деловой репутации. Не следует браться за слишком сложную работу, для выполнения которой требуются глубокие профессиональные познания. Возрастает вероятность служебных проверок, ревизий. Обязательно сопоставляйте свою работу с соблюдением норм закона и служебных инструкций.

У Козерогов этот день может сложиться весьма непредсказуемо. Возможно, вам не придется заниматься теми делами, которые планировались. Внешние обстоятельства могут стремительно поменяться, не исключены технические сбои, нештатные ситуации, финансовые убытки. Задачей этого дня является сохранение устойчивости своего бизнеса.

Большое количество деловых предложений и контактов еще не означает, что это будет полезно и выгодно вам. Именно такой день может получиться сегодня у Водолеев. Обязательно старайтесь оценивать качество поступающей информации на предмет ее полезности и пригодности. Старайтесь контролировать исполнение договорных обязательств и данных вам обещаний – с этим могут быть неувязки.

Рыбы в этот день могут почувствовать усиление требовательности к соблюдению дисциплины со стороны работодателя. Старайтесь не опаздывать на работу и не отлучаться надолго с рабочего места. Нарушения дисциплины не останутся незамеченными и могут негативно отразиться на вашей репутации. Также не исключены технические сбои при работе на компьютере.