Партнер покажет свою темную сторону — любовный гороскоп на 15 ноября

Сегодня вы можете узнать вторую половинку с новой стороны.

В этот день для Овнов возрастает риск любовных неудач. Звезды советуют не торопиться с оригинальными подарками, новыми романтическими инициативами и широкими жестами в адрес объекта своих симпатий, так как велика вероятность натолкнуться на внешний барьер или на негативную эмоциональную реакцию.

Сегодня в романтических отношениях Тельцов может почувствоваться заминка, вызванная сменой обстановки или накопившимися взаимными вопросами в паре. Может наметиться разговор, распад любовного союза или пересмотр его принципов. Это не самое подходящее время для того, чтобы начать роман с нуля.

Сегодня влюбленные Близнецы рискуют допустить в своих планах ошибку или оказаться не в состоянии качественно выполнить намеченное. В итоге не исключается срыв встречи, неудачный разговор или провал инициативы. Не всегда в этом будет их вина, может не быть желаемой обратной связи или нужных условий.

Сегодня у Раков может появиться искушение сделать своей пассии нестандартный подарок или принести оригинальную жертву на алтарь любви, призванную привлечь ее внимание. Звезды намекают, что в данные сутки это не самая хорошая идея и лучше просто обдумывать ее, чем поспешно приводить в исполнение.

Влюбленные Львы сегодня могут оказаться не в ладу с близким человеком или сами с собой. Сложившаяся ситуация может показаться им не только неприятной, но и тупиковой. Звезды обещают, что вскоре положение дел начнет выправляться, а пока советуют не форсировать события и не принимать важных решений.

В этот день Девы вынуждены приносить ради любви те или иные жертвы. Возможно, сама обстановка окажется для них некомфортной. Не исключено, что ради общения с объектом симпатий им придется шутить над важными для себя вещами или примерять маску, носить которую на постоянной основе они не готовы.

В этот день дела сердечные способны принести Весам больше огорчений, чем приятных минут. Часто это будет связано с их собственным настроем, побуждающим острее реагировать на негативные стороны ситуации. Свободным Весам имеет смысл взять паузу в поисках любви и воздержаться даже от невинного флирта.

Сегодня Скорпионам не стоит проявлять в своей личной жизни лишнюю активность, а также пытаться что-либо кардинально в ней менять. Звезды советуют хранить верность своему выбору и воздерживаться от искушения совершить тот или иной эффектный жест напоказ: театральность и игра пойдут в ущерб доверию.

В этот день судьба не спешит помогать Стрельцам в налаживании личной жизни и чаще создает им препятствия, чем дает поддержку. Все попытки совершить в любви «поступок с большой буквы» могут провалиться в силу роковых обстоятельств. Но не стоит падать духом: вскоре ситуация начнет меняться к лучшему.

В этот день гармонично и безмятежно чувствуют себя Козероги, полностью уверенные в себе и своем партнере. Для остальных Козерогов есть вероятность испытаний, разочарований, стресса или поворота на сомнительный путь. Сильные увлечения, новшества и лихие эксперименты в личной жизни для них чреваты.

Сегодня обстоятельства могут сыграть против Водолеев, подбросив им в любовных отношениях тот или иной неприятный сюрприз. Кроме того, сами Водолеи часто будут невнимательны к важным для них намекам и даже к «открытому тексту». Это не лучший день для знакомства, начала романа и выяснения отношений.

В этот день для Рыб возрастает вероятность столкнуться с неприятной стороной своего романа или негативными чертами в характере любимого человека. Также препятствия к любовной гармонии им могут создавать общие внешние обстоятельства, то и дело вынуждающие их решать неординарные побочные задачи.