Просим совета у близких — гороскоп на 15 ноября

21-22 лунные сутки. Сегодня Луна во Льве предлагает относиться к жизни как к игре или празднику, но это будет не всегда возможно.

В любом мероприятии не исключены неприятные побочные эффекты и лишние эмоциональные нагрузки. Сюрпризы, ограничения и досадные просчеты особенно вероятны при проведении детских, спортивных, творческих и рекламных мероприятий, а также в процессе флирта и личных встреч. Может быть чем-то омрачен подарок или выигрыш. Возможна чрезмерная экстравагантность во вкусах, тратах и проявлении эмоций, заминка в финансовых делах. Могут капризничать дети. Креативные идеи могут оказаться тупиковыми.

Овнов этот день подталкивает к самовыражению. Несмотря на препятствия, многие из них сумеют частично реализовать свои желания. Но важных проектов в эти сутки все же лучше не начинать — особенно если в деле замешаны любовные чувства, дружеские симпатии, интересы детей или деньги. Не лучший момент для рекламного мероприятия. Не повредит подстраховка в финансовых сделках, играх и занятиях спортом.

Сегодня Тельцам могут преподнести сюрприз домочадцы, друзья или дети, а также люди, с которыми они имеют общие интересы — например, клиенты или партнеры. Может назреть пересмотр договора, новый поворот романа. Лучше отложить сделки и другие мероприятия, связанные с жильем, а также представление миру своих оригинальных творческих проектов, личные переговоры и выступления перед целевой аудиторией.

Для Близнецов этот день будет удачнее, если они очертят разумные границы своих действий и заложат в свои планы высокую вероятность сюрпризов, особенно финансовых. Звезды советуют им заранее уточнять маршруты и регламенты встреч, а также считаться со своим текущим самочувствием. Необязательные мероприятия лучше отложить, а в срочных делах больше опираться на свое мастерство, а не на энтузиазм.

Сегодня звезды советуют Ракам сделать акцент на деловых и финансовых вопросах, а также на интересах детей. Темой этого дня могут стать расходы на рекламу, отдых или подарки, на ритуалы и праздники. Возможен интерес к монетизации талантов, доходам от творчества, инвестиций, игр или от свободной деятельности. Необязательные траты лучше отложить, так как велика вероятность сюрпризов и разочарований.

Сегодня Львы чувствительны к своим персональным нуждам и ждут от окружающих такой же внимательности особенно когда речь идет о домочадцах, друзьях или других близких им людях. Однако они могут столкнуться с целым рядом препятствий, начиная от знакомых внешних барьеров и заканчивая —неожиданной реакцией в своей семье. Им стоит отложить важные беседы, личные заявления, покупки, сделки с жильем.

Сегодня Девы могут оказаться в зависимости от обстоятельств, которые будут диктовать им и образ действий, и текущий имидж. Возможно, им придется скорректировать планы, изменить привычки или прибегнуть для решения сиюминутных задач к вынужденным решениям и действиям граничащим с авантюрой. Звезды советуют отложить новые контакты и начинания, так как в них легко оказаться в тени или в подчиненной роли.

Сегодня Весы могут столкнуться с разочарованием или оказаться в тупике, общаясь с друзьями, детьми или спонсорами. Не исключены трудности при попытке решить материальный вопрос, особенно найти деньги на рекламу, путешествия и развлечения. Может подвести чувство юмора, помешать гиперчувствительность. Лучше отложить финансовые решения, покупки и поездки, не заводить связей и не вступать в группы.

Сегодня звезды не советуют Скорпионам спешить с важными шагами и брать на себя личную ответственность. В большинстве ситуаций окажется выгоднее опора на прежние решения, уже подтвердившие свою целесообразность, или ловкий маневр, позволяющий тянуть время. Это не лучший момент для выбора профессии, должности, имиджа, для дебютов, выступлений и собеседований. Стоит повременить с целевыми тратами.

Сегодня Стрельцов может вновь посетить их природный оптимизм, но внешние события не всегда будут его поддерживать. Велика вероятность ограничений в общении или в поездках, сюрпризов, задержек, проверок и тайных материальных затруднений. Возможны переживания из-за вестей издалека, проблемы с самочувствием. Лучше воздержаться в этот день от любых начинаний из-за риска неудач и побочных эффектов.

Сегодня для Козерогов возрастают риски, и это касается большинства их занятий. Возможен тест на техническое мастерство или на стрессоустойчивость в минуты сильных переживаний. Если обстоятельства вынуждают вас рискнуть или пойти на эксперимент, необходимо принять знакомые меры подстраховки. Рекомендуется отложить все начинания, а также не обязательные на данный момент поездки, траты и контакты.

Сегодня Водолеи могут столкнуться с принципиальным недопониманием в отношениях с нужными им людьми. То или иное препятствие возможно в самом конце беседы или совместной работы. При этом их не всегда сочтут нужным оповещать об измененных деталях. Стоит быть внимательнее, подписывая документ и заключая договор, особенно связанный с деньгами и официальным статусом. Опасна ставка на личные симпатии.

Сегодня Рыбам стоит быть готовыми к трудностям, ограничениям или сюрпризам в любой работе, включая креативную. В зависимости от ситуации и навыков, вероятны материальные, психологические, организационные, коммуникативные или иные затруднения. Не исключены моменты недопонимания и неприязни в общении с коллегами, друзьями, помощниками и людьми издалека, сложности в обращении с детьми или питомцами.