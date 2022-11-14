Будем спорить с коллегами — финансовый гороскоп на 15 ноября

Сегодня нам будет непросто общаться с коллегами и партнерами.

Овнам в первой половине дня рекомендуется быть предельно осмотрительными при работе на производстве с машинами и механизмами. В это время возрастает вероятность технических сбоев и нештатных ситуаций. Планы, намеченные на этот день, могут неожиданно поменяться ввиду появления новых неожиданных обстоятельств. В конце дня держитесь подальше от всевозможных слухов и сплетен на рабочем месте.

Тельцам в первой половине дня не следует полагаться на надежность в поведении деловых партнеров. Не исключены неожиданные изменения в обстоятельствах, отчего вы можете понести убытки. Внешние обстоятельства могут сложиться не в ваших интересах и вам, возможно, придется подстраиваться. В конце дня отдавайте предпочтение той работе, в которой вы себя ощущаете опытными профессионалами.

В первой половине дня у Близнецов может сложиться нестабильная психологическая атмосфера в трудовом коллективе. Не исключены внезапные споры и разногласия. Также в это время могут быть сбои в работе электричества и компьютеров. Излишне нервозная обстановка на работе может привести к снижению показателей. В конце дня не лучшее время для контактов с начальством.

У Раков в этот день не лучшее время для публичных заявлений и привлечения к себе внимания. Нежелательно участвовать в корпоративных вечеринках, конкурсах, кастингах. Все это может негативно отразиться на вашем карьерном продвижении. В конце дня аккуратнее работайте с информацией – вы можете что-то перепутать или потерять важный документ.

У Львов, работающих с недвижимостью или занимающихся ремонтно-строительными работами, первая половина дня может быть сопряжена с какими-то осложнениями. Офисным служащим может не хватить квалификации, чтобы грамотно выполнить свою работу. Условия труда на рабочем месте могут ухудшиться, и вам станет сложнее добиваться прежней результативности. В конце дня возрастает вероятность потери денег.

Первая половина дня складывается неблагоприятно для Дев, работающих на транспорте или в социальных службах. Возрастает вероятность непредвиденных осложнений в ходе деловых поездок и встреч. Торговцам следует быть внимательнее при расчетах с покупателями из-за высокой вероятности ошибок. Вторая половина дня связана с разногласиями в партнерских отношениях.

Весам в этот день рекомендуется быть внимательнее при подписании документов о сотрудничестве. Возрастает вероятность поставить свою подпись под договором, который окажется для вас не выгодным. Тщательно вычитывайте готовый к подписанию документ. В конце дня вам будет сложнее найти взаимопонимание с коллегами и подчиненными.

У Скорпионов в первой половине дня могут сложиться достаточно напряженные отношения с кем-то из коллег по трудовому коллективу. Воздержитесь от обращения за советами по вопросам работы на компьютере – старайтесь справляться самостоятельно. В конце дня воздержитесь от планирования. Это нелегкое время для работы в составе творческой группы в проектно-конструкторском бюро или в научных лабораториях.

У Стрельцов, работающих в гостиничном или ресторанном бизнесе, сегодня могут возникнуть напряженные ситуации при обслуживании клиентов. Точно фиксируйте все пожелания клиентов, дабы вас не обвинили в непрофессионализме. Все пожелания клиентов должны быть согласованы и подтверждены. Непростые отношения с начальством складываются в конце дня.

Козерогам в этот день, возможно, придется поменять повестку дня и заниматься устранением каких-то технических неполадок. Это особенно касается офисных служащих, занимающихся подготовкой отчетов и активно использующих компьютерную технику. В конце дня студентам будет сложнее усваивать учебный материал. В работе обращайте особое внимание на обмен опытом — это необходимо для поддержания квалификации на должном уровне.

Водолеям в этот день рекомендуется воздержаться от контактов с начальством, предпринятых по личной инициативе. Особенно это касается подачи докладных записок и внесения предложений по совершенствованию стиля и методов работы. Ваши намерения могут быть неверно истолкованы. Поэтому старайтесь предельно точно формулировать свои мысли.

Нелегкий день складывается для Рыб, работающих вахтовым методом вдали от родного дома. Возможно, перед вами будет стоять задача, для успешного выполнения которой вам может не хватить профессиональных познаний. В конце дня могут возникнуть разногласия в отношениях с клиентами и деловыми партнерами. Не исключено служебное расследование из-за допущенных ошибок в работе.