Обмениваемся мнениями — финансовый гороскоп на 16 ноября

Сегодня будет отличный шанс высказать свои идеи и послушать чужие.

Успешная работа по выполнению плановых заданий позволит Овнам закрепить свое положение в карьере. Отношения с начальством складываются удачно, вам могут предложить более ответственную и высокооплачиваемую работу. Любые перемены в карьере способствуют улучшению вашего положения. Руководящим работникам рекомендуется заниматься оптимизацией бюджета и реформированием структуры управления.

Тельцы в этот день смогут укрепить свою деловую репутацию. Во многом это будет связано с успешной реализацией ваших творческих способностей. Рекомендуется браться за новые дела и проекты, повышать уровень образования, участвовать в конкурсах, кастингах. Можно пробовать свои силы в новых профессиях и пытаться усовершенствовать свою работу.

Близнецы в этот день могут благополучно заниматься вопросами улучшения условий работы, а также планировать на этот день завершение каких-то проектов. У вас не будет недостатка в финансовых ресурсах для осуществления каких-то своих задумок. Хорошо поработают изобретатели и инженеры. Удачное время для анализа состояния своего бюджета.

Раки в этот день могут быть необычайно коммуникабельными. Вам не составит труда найти взаимопонимание с любым интересующим вас человеком. Успешно идет переговорный процесс, может состояться подписание договора о сотрудничестве. Вы сможете без особых проблем сдать экзамены по переаттестации. Отдавайте предпочтение интеллектуальным видам деятельности.

У Львов благоприятное время для роста производительности труда и повышения уровня доходов. Успешно складываются отношения с коллегами по трудовому коллективу. Вы сможете завершить важный этап в запланированной работе. Однако от начала новых дел лучше воздержаться. Ищите опору в конструктивных отношениях с коллегами и подчиненными.

У Дев прекрасное время для реализации творческих замыслов. Возможно, вам поступит важная информация, благодаря которой вы сможете усовершенствовать свои прежние методы работы. Очень важно браться за работу с хорошим настроением. Удачно проходят торговые сделки и консультации. Может ускориться товарно-денежный оборот, что позитивно отразится на доходах от торговли.

У Весов сейчас благоприятное время для проведения анализа своего бюджета и планирования расходов на будущее. Могут вырасти доходы у риелторов, строителей, а также у тех, кто имеет дополнительную подработку, в том числе на выполнении частных заказов. Если вы умеете что-то делать на профессиональном уровне помимо соей основной работы, то можно публиковать объявление о своих услугах — положительный результат не заставит себя долго ждать.

Инициативное поведение Скорпионов может благоприятно отразиться на результатах профессиональной деятельности. Чем активнее вы будете действовать, тем большую поддержку вам будут оказывать окружающие люди. Вам не составит труда найти нужную информацию и использовать её в своих интересах. Также хорошо вкладываться в собственное развитие и повышать свой образовательный уровень.

Стрельцы в этот день могут быть полностью загружены работой, однако смогут выполнить в срок все, что запланировано. Во многом ваши успехи в профессии будут связаны с повышением уровня работоспособности и интенсификацией труда. Можете рассчитывать на поддержку влиятельного покровителя. Некоторые важные вопросы лучше урегулировать без широкой публичной огласки.

Козероги в этот день могут быть настроены на решение интеллектуальных задач. Успешно поработают инженеры, специалисты по обслуживанию сложной техники, в том числе компьютеров и средств связи. Рекомендуется активнее обмениваться опытом работы с коллегами в интернете. Знакомство с иностранным опытом может открыть перед вами новые перспективы.

Водолеи сегодня смогут найти себе дополнительную подработку. Это хороший день для выполнения частных заказов, а также для работы во внеурочное время. Можно вносить изменения в график работы, переходить на другой режим работы. Также это хороший день для знакомства с трудовым коллективом при трудоустройстве. Будьте готовы к переменам, которые могут принести вам новые возможности.

Рыбам в этот день, возможно, удастся повысить уровень своей квалификации. Рекомендуется принимать участие в научно-практических конференциях, семинарах, где будет хорошая атмосфера для обмена мнениями с коллегами. Студенты вузов успешно справятся с учебными заданиями, смогут подготовить зачеты и написать контрольные. Поиск новых, полезных для профессиональной деятельности знаний, является необходимым условием для успеха.