Двигаемся постепенно — любовный гороскоп на 16 ноября

Сегодня не стоит гнать в отношениях, лучше аккуратнее передвигать их на новый уровень.

Этот день несет Овнам новые надежды в любви - особенно если их симпатии отданы человеку издалека или они мечтают найти свое счастье вдали от дома. Резкие подвижки маловероятны, но многие Овны поймут, что «лед тронулся». Вдвойне чувствительными к приятным намекам судьбы окажутся мартовские Овны.

В романтических отношениях Тельцов сегодня начинается или продолжается переходная фаза. Многие представители знака вынуждены следить за переменами в настроении или жизненном укладе своего партнера, чтобы вовремя подстраиваться под них. Пока не настала ясность, лучше воздержаться от важных бесед.

Сегодня Близнецам стоит быть более чуткими к происходящим вокруг них событиям, если они заинтересованы в гармонизации своих личных отношений или в перспективе нового знакомства. На их горизонте появляются симпатичные лица или удачные шансы. Возможно, партнер готовится сделать приятное предложение.

В этот день Ракам не стоит отключать свое природное чутье: оно поможет им ориентироваться в новых нюансах их романтической ситуации еще быстрее, чем внешние перемены. Возможно, пора сменить прежние каналы связи. Внимание свободных Раков могут привлечь симпатичные лица в их служебном окружении.

Этот день поднимет влюбленным Львам настроение - особенно если их сердце отдано человеку другой культуры или их роман начат за рубежом. Многим Львам будет важнее улучшение прежних отношений, а не старт с нуля. Не стоит спешить с налаживанием связи, выгодная для контакта ситуация должна «созреть».

Сегодня Девам лучше не торопить события и присматриваться к ситуации: она подскажет, «в какую сторону думать» дальше. Может назреть романтичный этап в отношениях с человеком издалека, появиться повод поразмышлять о совместном далеком путешествии или о жизни под одной крышей в экзотическом месте.

В этот день Весы ощутят в делах сердечных «второе дыхание». Звезды советуют им не спешить с инициативой и вначале освоиться в обстановке. Для приятного и ровного общения с любимым человеком в данный момент могут быть еще не готовы каналы связи или не сформированы полностью благоприятные условия.

Сегодня жизнь может предложить Скорпионам «гибкое» решение любовных проблем. У многих представителей знака появится мысль поддаться соблазну — например, загладить прошлую вину экзотическим подарком. Им стоит помнить, что при этом есть риск вступить на сомнительный путь, уводящий от истинной цели.

В этот день Стрельцы могут рассчитывать на улучшение своих позиций в делах сердечных. Не все пойдет согласно их желаниям, зато у них появится новое преимущество. Возможно, они станут привлекательнее в глазах представителей другого пола или поймут, в чем им следует улучшить свою манеру поведения.

Хорошие стороны этого дня могут не оказать на влюбленных Козерогов большого влияния и не произвести особого впечатления. Но на них обязательно отреагируют те Козероги, которые переживают роман с человеком иных взглядов, ищут свое счастье вдали от дома или являются романтиками в глубине своей души.

Этот день дарит влюбленным Водолеям надежду, но не обещает им решения всех проблем в одночасье. Помогая им вступить на новый путь, звезды рассчитывают не только на силу их чувств, но и на здравый смысл и самоконтроль. В новом направлении им стоит продвигаться постепенно, избегая избыточных иллюзий.

Этот день позволит Рыбам взглянуть на любовь или на свою личную романтическую историю немного иначе. Некоторые Рыбы, потеряв надежду на крупную удачу, решать довольствоваться успехами поскромнее. Возможна любовная связь с человеком другой культуры или взглядов, так что будьте готовы к компромиссам.