Впускаем перемены в свою жизнь — гороскоп на 16 ноября

22-23 лунные сутки. Сегодня общий ход событий не поспевает за отдельными приятными переменами.

Возможны заминки в сфере коммуникации, особенно международной и междугородней. Напряженный, но малопродуктивный аспект Луны и Меркурия может подтолкнуть к запоздалым разговорам или преждевременным высказываниям. Не всегда будут синхронизированы новые мысли, чувства и действия. Могут опаздывать и медлить нужные люди. Возможны недоразумения в платежных системах и на транспортных узлах. В этот день желательно повременить с отправкой в далекий путь, началом учебного процесса, новым этапом работ, исследований или тренингов.

Сегодня у Овнов достаточно энергии для того, чтобы заниматься текущими делами, спортом или творчеством. Добавить им мотивации могут положительные перемены в личной жизни или материальной сфере, а также назревающие свежие идеи в области дизайна, искусства, эстетики. Новые положительные тенденции могут наметиться в отношениях с иностранцами, в планах, связанных с учебой или далекими путешествиями.

Сегодня звезды советуют Тельцам не форсировать события, а наблюдать за ними, отмечая в них интересные для себя тенденции. Те или иные перемены возможны в любви, браке, партнерстве, заключаемой сделке. Не исключены изменения в стиле связи или финансовые корректировки — например, перевод взаиморасчетов в другую валюту. Нежелательно задавать преждевременные вопросы и давать слишком быстрые ответы.

Близнецам пора частично пересмотреть недавние приоритеты. Меняющаяся обстановка может повлиять на их самочувствие, служебные планы, выбор окружения или манеру общения. Может назреть приятный разговор или новая фаза в любовной истории. В связи с переходным моментом возможны мелкие споры, заминки в работе или в поездках. Лучше повременить со своей инициативой и подождать сообщений от нужных людей.

Сегодня Ракам не стоит увлекаться шоппингом, сделками и финансовыми операциями, а также спешить с выводами относительно стоимости услуг, лечения болезней, поездок или оплаты труда. Ситуация неустойчива и не исключено, что в ближайшее время изменятся какие-то детали, влияющие на выбор. Новые приятные моменты могут появиться в служебной среде или в делах, связанных с содержанием домашних животных.

Сегодня Львам трудно добиться ясности и взаимопонимания. Это не лучший день для важных разговоров и начинаний. Хорошая новость: временные неудобства окажутся естественными спутниками позитивных подвижек. Перемены могут назреть в личной жизни, в жилищных или детских делах, в контактах с людьми издалека. Возможно, появится повод подумать о каникулах, комфорте, красоте, любви или приятном хобби.

Сегодня звезды советуют Девам поставить свои дела на паузу и следить за информационным фоном событий. Вектор интересов может смещаться в сторону дома, далекой родины, поисков временного пристанища или постоянного жилья за рубежом. Высказывать свое мнение в эти сутки не рекомендуется: оно может быть недостаточно ясным или ошибочным. Также стоит повременить с переездом или началом путешествия.

Сегодня Весам лучше занять выжидательную позицию. Налицо хорошие перемены, но ситуация пока недостаточно ясна, и нет смысла опережать события. Положительные сдвиги вероятны в близком кругу, в делах, связанных с учебой, разъездами, общением, зарубежными контактами. Снимаются с повестки дня некоторые нервирующие финансовые проблемы. При недомоганиях имеет смысл следить за медицинскими новостями.

Скорпионам сегодня не стоит оставлять без внимания мелкие перемены в своем материальном положении, а также в системе маршрутов и связей. Может появиться намек на новые способы взаиморасчетов или на заманчивый источник дохода (особенно за рубежом). Возможно, пора пересмотреть свой список покупок или манеру общения. Чем приятнее изменения, тем больше поводов для осторожности: не исключены ловушки.

Сегодня судьба не снимает с пути Стрельцов все запреты и заставляет подождать улаживания проблем, но в качестве утешения дарит им небольшие приятные бонусы. Возможно, это будет новый источник дохода, повышение личного комфорта или рост привлекательности. Звезды не рекомендуют торопиться с высказыванием своего мнения, так в данный момент оно может быть не до конца сформированным и преждевременным.

Новости этого дня могут пройти мимо Козерогов, если они поглощены собой. Однако ситуация вызовет у них живой интерес, если они получают образование, путешествуют или переезжают, заняты научным исследованием, ищут медицинскую информацию, постигают тонкости чужого языка, а также если в их окружении много иностранцев и представителей других культур. Стоит исключить сегодня начинания и поездки.

Сегодня звезды советуют Водолеям соблюдать вчерашние меры предосторожности. Ситуация отчасти начинает меняться к лучшему, однако при этом одни препятствия могут смениться другими. Например, вместо недавней напряженности и подозрительности может появиться чрезмерная доверчивость или рассеянность. Такой перемены стоит остерегаться прежде всего в личных отношениях, в материальных и этических вопросах.

Сегодня Рыбы вряд ли получат более комфортные условия для рутинной работы, зато у них может появиться приятный новый стимул трудиться. Возможно, это будут мотивирующие их личные симпатии, эстетические образцы или вероятные материальные результаты, ради которых им будет не жаль приложить усилия. Звезды советуют следить за меняющимися настроениями партнеров и работодателей, особенно зарубежных.