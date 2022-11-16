Фантазируем, но не отрываемся от реальности — гороскоп на 17 ноября

23 лунные сутки. Сегодня взаимное расположение Луны, Меркурия и Венеры повышает коммуникабельность и любознательность, меняет акценты в мыслях и чувствах.

Вектор интересов может сместиться в сторону мировых новостей, романтических и деловых путешествий, получения образования, изучения иностранных языков или международных валют. Пребывание Луны в Деве усиливает дотошность и заставляет переходить от теории или мечты к практическим нюансам и полезной информации. В зоне внимания начнут чаще оказываться карты, словари, путеводители, справочники, дайджесты, учебные, медицинские и научно-исследовательские материалы.

Сегодня внимания Овнов могут ждать разнообразные мелочи, связанные с повседневными делами, служебными обязанностями, здоровьем или поездками. Стоит удвоить внимательность Овнам, находящимся в постоянных разъездах или планирующих путешествие: возможно, не все дела в порядке. Не помешает проверить на предмет скрытой уязвимости свои документы, маршруты, контакты и транспорт, а также самочувствие.

В нестабильных условиях этого дня Тельцов не раз выручит их природный практицизм. Дополнив его дотошностью и любознательностью, они отыщут для себя подходящие ориентиры в любом месте и любой ситуации. Звезды советуют уделить особое внимание коммуникации, навигации и знанию языков: чем шире окажется арсенал знаний и контактов, тем проще будет адаптироваться к самым экзотическим обстоятельствам.

Близнецам пора дополнительно потренироваться в навыках общения и ведения диалога, а также в ловкости и гибкости. Не помешает знание языков. Не исключено, что уже сегодня жизнь начнет тестировать их на владение данными умениями в общении с чужими людьми или в их собственном доме. Стоит помнить, что неосторожное слово или действие легко может активизировать разногласия, включая мировоззренческие и этические.

Сегодня Ракам предстоит проявить больше расторопности и гибкости в своих текущих делах. В зависимости от целей и ситуации, им может потребоваться общительность, обучаемость или готовность обучать, широкий кругозор или легкость на подъем. Возможно, по ходу дела им придется припомнить свой прежний маршрут или полезный навык — например, владение определенным инструментом, языком или средством связи.

Этот день расширяет возможности Львов. Сохраняя внимание к своей частной жизни — семье, хозяйству, жилью, — они одновременно могут настроиться на другой род занятий. Это может быть хобби, романтика, спорт, возможность преподавать, учиться, путешествовать или чаще маневрировать в бизнесе, гармоничное развитие детей и воспитанников. В этот день не слишком удачны мелкие покупки и первые контакты.

Сегодня Девы нуждаются в доме либо в контакте с домочадцами, родственниками, земляками, «духовными братьями». Может усилиться интерес к забытой родине, к местам гостевого или постоянного проживания. Маловероятен полный комфорт: возрастает риск недопонимания и обмана, в воздухе может витать давняя напряженность. Не стоит полагаться на одно лишь чутье, опираться на симпатии и поддаваться импульсу.

Сегодня Весы получат хорошие вести или уловят намеки судьбы, позволяющие им смотреть на свою ситуацию оптимистичнее. Может наметиться приятное общение, познавательный вояж. Но обстановка не идеальна. Тормозить прогресс могут не закрытые прошлые дела, вернувшиеся недомогания или временные проблемы у нужных людей — например, клиентов или партнеров. Лучше повременить с поездкой и важным контактом.

Сегодня звезды советуют Скорпионам не поддаваться очарованию момента и думать не только о настоящем, но и о будущем. Практичный и дотошный взгляд поможет им не стать жертвой обмана, рассеянности и подвоха — например, отказаться от сомнительной незащищенной сделки, проверить термин на иностранном языке или уточнить ориентиры в путешествии. Не стоит спешить с покупками и с выбором средств связи.

Сегодня Стрельцы склонны искать приятного для себя общения и успокаивающей информации, но обстоятельства могут лишить их такого удовольствия — например, направить их внимание в сторону работы, ответственности или контроля за здоровьем. Им придется следить за диетой, стилем общения или за своими высказываниями: велика вероятность допустить мелкую ошибку, которая однажды станет для них критической.

Козерогам сегодня не стоит расслабляться. Мысли, новости и впечатления этого дня будут постоянно увлекать их в сторону от нужного направления, будь то маршрут путешествия, тема беседы или вектор научного исследования. Желательно удвоить осмотрительность и не забывать периодически уточнять навигацию, если вы в гостях или за рубежом. Также рекомендуется тщательнее проверять медицинскую информацию.

Для Водолеев сегодня ценны и критичны практические мелочи. Они помогут им не терять связь с реальностью и помешают строить иллюзии, если они слишком быстро потеряли осторожность или рискуют закрыть глаза на что-то важное. В частности, в этот день играют роль финансовые детали: они помогут выбрать покупку или услугу, запросить нужную цену, уточнить вероятные расходы или налоговую сторону вопроса.

Сегодня Рыбам стоит быть внимательнее в общении с привлекающими их людьми, а также в контактах со случайными собеседниками. Есть риск оказаться частично дезинформированными, поддаться чужим доводам или обаянию и пойти на невыгодные уступки. Если на повестке дня договор, лучше не спешить с его подписанием и взять время на обдумывание предложения: возможно, оно интересно и заманчиво, но запоздало.