Укрепляем репутацию — финансовый гороскоп на 17 ноября

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Дисциплина труда в сочетании с трудолюбием – вот основные условия для успеха Овнов в профессиональной деятельности. Хорошо проявят себя технически одаренные специалисты. Вы сможете разобраться с устройством техники и приобрести много полезных практических навыков. Работники автосервиса успешно справятся с текущей работой.

Тельцы, работающие с клиентами, сегодня смогут точно и своевременно исполнить заказы. Благодаря высокому качеству своей работы вы сможете установить с клиентами прочные и конструктивные отношения. Укрепляются деловые партнерские связи. Хорошее время для консультантов сетевого маркетинга. Рекомендуется проводить рекламные мероприятия с целью привлечения новых клиентов и подписчиков.

Близнецы смогут укрепить свои отношения с коллегами в трудовом коллективе. Старайтесь четко распланировать свои дела и правильно расставлять приоритеты. Наиболее успешно пойдут те дела, которые вы планировали сегодня завершить. Успешно поработают строители, коммунальщики и риелторы. Утренние часы являются наиболее продуктивным временем.

Раки в этот день смогут успешнее решать вопросы в ходе взаимодействия с окружающими людьми. Удачное время для проведения консультаций, поездок, встреч, контактов с большим количеством людей. Социальные работники и продавцы продуктовых магазинов будут максимально востребованы. Преуспевают консультанты сетевого маркетинга и оптовые торговцы.

Львам в этот день рекомендуется прилагать усилия для завершения всех дел, которые раньше вами откладывались в «долгий ящик». Сейчас никаких препятствий для того, чтобы закончить работу у вас не возникнет. Успешно поработают коммунальщики, строители и риелторы. Также могут вырасти доходы от использования ресурса недвижимости. Хорошо сдавать в аренду склады, гаражи, торговые площадки.

Девы сегодня могут быть настроены на активные контакты. Именно благодаря вовлечению других людей в сферу ваших экономических интересов вы сможете успешно реализовать свои намерения. Особенно удачно проходят деловые встречи, инициаторами которых были вы сами. Вы сможете значительно расширить и укрепить свои деловые связи. Также вам может своевременно поступать важная информация, благодаря чему вы сможете принимать осмысленные решения.

У Весов этот день может быть связан с успешным решением материальных и финансовых вопросов. Вы сможете очень грамотно распорядиться своими деньгами, поэтому любые покупки в этот день будут обоснованными и выгодными. В первой половине дня вас могут попросить поработать на подмене вместо заболевшего коллеги. Рост доли дополнительных доходов способствует укреплению вашего финансового положения.

Скорпионам рекомендуется действовать самостоятельно и не упускать из-под личного контроля наиболее важные дела. Лучше всего проявят себя индивидуальные предприниматели и те, кто привык проявлять инициативу в делах. Можете рассчитывать на удачное стечение обстоятельств в первой половине дня. Уделяйте больше внимания использованию технических новинок в своей работе.

Если Стрельцы заинтересованы в поисках дополнительной подработки, то сегодня в первой половине дня вам такой шанс может представиться. Это хороший день для оформления всевозможных льгот, субсидий, компенсаций, пенсий. Можно обращаться за материальной помощью к работодателю. Также вам может оказать поддержку влиятельный покровитель.

Удачное стечение обстоятельств может помочь Козерогам раньше срока выполнить запланированные дела. Обратите особое внимание на использование технических новинок и новых методов работы. Успешно проходит работа по составлению бизнес-плана. Обмен мнениями с коллегами по интернету поможет вам в принятии правильных и наиболее эффективных решений. Хороший день для контактов с иностранцами.

Водолеи, занимающие руководящие должности, смогут проявить свои лучшие организаторские и управленческие способности. Вы прекрасно чувствуете, где слабые и где сильные стороны управляемой вами структуры и способны предпринять эффективные действия по улучшению работы. Если у вас есть план реформирования, то самое время сосредоточиться на этих вопросах.

У Рыб удачный день для ведения переговоров и официального юридического оформления деловых отношений. Успешно идет учебный процесс, можно сдавать экзамены по переаттестации. Вам не составит труда сдать зачетные задания, экзамены, написать контрольные. Благодаря росту квалификации и приобретению полезных знаний может укрепиться ваша деловая репутация.