Роковые знакомства и перепалки: что нас ждет во второй половине ноября

Вечера и Меркурий меняют свои знаки и наши жизни.

Переход планеты из мрачноватого водного Скорпиона в пылкого огненного Стрельца – на общем плане прежде всего вызывает оптимизм и веру в светлое будущее, а уже потом запрос на расширение знаний и духовной пищи, созерцательность и тягу к перемене мест.

Венера 16 (09:00) и Меркурий 17 (11:40) ноября до второй декады декабря переходят под контроль благодетеля-Юпитера, который и сам пока ещё будет оставаться в гармоничных для себя Рыбах, что немаловажно для понимания статусов планет, а с ними и характера событий. Тем самым Венера и Меркурий (а вслед за ними и Солнце (с 22 ноября) пополнят количество планет, находящихся в знаках так называемого мутабельного (переменчивого) креста зодиака – Рыбы/Дева/Близнецы/Стрелец. Этот фактор подсказывает нам, что в большинстве ситуаций мы будем склонны видеть несколько выходов, вариантов и точек зрения, а стратегия лавирований, комбинаторики и разночтений (нашим и вашим), а также альтернативное мышление возрастут.

Венеру в Стрельце можно считать особой несколько декоративной и зачастую наигранной с панорамным взглядом и выбором тактики, что на любовном фронте можно сравнить с эффектом 3D или сложной композицией ландшафтного дизайна.

Но так или иначе период этого транзита Венеры обещает оживление в вопросах романтической сферы, причём со своими типичными узнаваемыми чертами – искренней верой в идеальные отношения, преувеличениями, нередко и переоценкой качеств партнёра. Традиционно это время знакомств и ведения дел с иностранными партнёрами, контактов с людьми другой культуры. На этом транзите зачастую отношения, в том числе деловые могут зарождаться на международном симпозиуме или корпоративном съезде, в дальней поездке/командировке.

Меркурий в Стрельце хоть и лишён высокого планетного статуса, но будет включён в деловой круговорот и, что любопытно, в начале транзита с 19 по 25 ноября пройдёт длинное соединение с Венерой. Такой аспект имеет вполне творческую основу, в первую очередь связанную с красноречием и писательским трудом, творческим рукоделием, но в самых тривиальных ситуациях может соответствовать нескончаемой болтовне, а в подаче информации понятию «перебор».

График аспектов с участием Венеры и Меркурия в первой половине пути (до 28 ноября) выглядит вполне позитивно. И только во второй части транзита Меркурий и Венера чаще будут попадать в клещи негативных аспектов – сначала с Марсом (29 октября – 1 декабря), а затем с Нептуном и Юпитером (1-4, 6-9 декабря). Именно эти отрезки способны вызвать перепалки и ссоры, недопонимание и разногласия в партнёрских отношениях. Этот же период становится явно более проблематичным для сдачи экзаменов, начала долгосрочных учебных курсов и программ.

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