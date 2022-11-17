Пора отказаться от иллюзий — гороскоп на 18 ноября

23-24 лунные сутки. Сегодня Луна в Деве заставит острее реагировать на мелкие неполадки, уязвимости и нестыковки, а также на философские и мировоззренческие нюансы.

Внимание могут привлечь детали медицинского и технического обслуживания, дела, связанные с перевозками, навигацией, логистикой, дорожными сервисом, зарубежным сотрудничеством. Желательно не только жарко дискутировать на злободневные темы, но и скрупулезно работать над последствиями ошибок и авантюр, распутывать ментальные и событийные узлы, шаг за шагом избавляться от иллюзий. Важно не раздувать заново старые споры, которые вскоре потеряют значение.

Этот день для многих Овнов станет беспокойным — особенно если они в дороге, ведут бизнес, связанный с перевозками или оказанием услуг, а также нуждаются в медицинской, технической или иной срочной помощи. Сегодня велик риск суеты, авантюр, путаницы и споров, проблем в общении с попутчиками, иностранцами и приезжими. Возможно столкновение с закулисной интригой или незавершенным сюжетом прошлого.

Сегодня звезды советуют Тельцам проявить побольше гибкости и готовности подстраиваться под обстоятельства, а также заранее принять доступные меры предосторожности — например, получше подготовиться к поездке, позаботиться о своевременной доставке груза или о защите важной информации. День станет познавательным и продуктивным при наличии деловитости, любознательности и готовности к приключениям.

Близнецам сегодня важно рассчитать свои силы, чтобы без лишних потерь пройти через полосу напряженных событий. В центр внимания может попасть дом, семейное дело или бизнес на родине. Возможна зависимость от мнения домочадцев или земляков. Для некоторых Близнецов, наоборот, может стать важнее отношение иностранцев или гостей. День позволяет сделать еще один шаг к завершению долгого приключения.

Сегодня Ракам стоит быть готовыми к напряженным моментам в своем близком окружении и сложностям в поездках. Если атмосфера уже накалена, возможна кульминация спора, путаницы или приключений. Стоит воздерживаться от потенциально опасных маршрутов, внимательнее выбирать транспорт, средства связи и попутчиков (особенно в долгую дорогу). Ожидается персональная поддержка от кого-то из старых знакомых.

Хорошие стороны этого дня могут быть подпорчены для Львов материальными осложнениями, интригами и суетой. Звезды советуют аккуратнее вести текущие дела, включая финансовые, и быть начеку там, где имеются следы сомнительных приключений прошлого. Убытки и спорные моменты сегодня могут оказаться следствием прежних событий, расплатой за авантюру или небрежность. Возможен интерес к зарубежным активам.

Сегодня Девам стоит аккуратнее вести себя, чтобы не посодействовать повторному обострению споров — особенно там, где замешаны вопросы этики и убеждений. Сегодня легко возникают разногласия с земляками, гостями, зарубежными клиентами и работодателями-иностранцами, с хозяевами и арендаторами жилья, машиномест и других владений. Такие ситуации не лучшим образом отразятся на быте, делах и карьере.

Этот день создает Весам ощутимые помехи в их планах, особенно связанных с разъездами и общением. Им может не хватать уверенности в своем партнере, сервисе, транспорте, средствах связи, инструментах для работы. Тайный или явный дискомфорт может быть вызван самочувствием. Вероятны проблемы на нужных маршрутах. Не лучший момент для начала или продолжения путешествия, исследования, учебного процесса.

Сегодня у Скорпионов есть тайная или явная поддержка судьбы. Они чувствуют или знают, что происходящее с ними не случайно. Многие из них интуитивно удержатся от лишних соблазнов, сумеют избежать ловушек и охотно расплатятся по счетам за прошлое, чтобы не иметь проблем в будущем. В наиболее сложном положении окажутся легкомысленные и непоследовательные Скорпионы с преобладающей авантюрной жилкой.

Стрельцам сегодня не стоит делать ставку на свое обаяние и красноречие. Эти качества не всегда будут залогом успеха, а в некоторые моменты могут даже навредить. Ситуации этого дня способны приумножить имеющиеся противоречия в комплексе, затронув одновременно ваши отношения с разными людьми и оказав влияние на несколько сфер вашей жизни. Не исключено обострение конкуренции или расхождение во взглядах.

Козерогам стоит учитывать высокий риск приключений в сегодняшних поисках и поездках, хотя они могут быть познавательными. Нежелательно отправляться в командировку, выбирать маршрут, приобретать билеты, искать попутчиков. Не рекомендуются сложные лечебные и ремонтные процедуры. Не стоит тесно контактировать с раздражительными и малознакомыми людьми, заводить питомцев, начинать дела с иностранцами.

Сегодня звезды рекомендуют Водолеям удвоить аккуратность в любом деле, не полагаться на свое мастерство или везение. Даже в знакомых условиях легко оказаться в ловушке и совершить ошибку. Возможны технические оплошности, материальные просчеты, неприятные моменты в общении с людьми, поломки и сбои. Лучше работать в этот день над исправлением обнаруженных уязвимостей, избегая начала новых проектов.

Сегодня Рыбам стоит иметь дело лишь с «братьями по духу». В чуждой среде у многих Рыб возможна несоразмерно бурная реакция на мнение оппонентов. Их может задеть любой намек на несходство взглядов. Из-за излишней амбициозности, мнительности или нетерпимости они рискуют усложнить себе жизнь в нескольких направлениях, подпортив свою карьеру, бизнес, важные отношения, семейную гармонию или репутацию.