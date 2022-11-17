Беремся только за крошечные задачи — финансовый гороскоп на 18 ноября

Сегодня будет сложно решать большие вопросы, так что переносим их на другой день.

Овнам в этот день требуется очень осмотрительно подходить к решению вопросов, связанных с финансовыми заимствованиями. Не рекомендуется брать и давать деньги взаймы на длительный срок. В конце дня не лучшее время для защиты диплома или кандидатской диссертации на получение научной степени. Берегите свою деловую репутацию и не допускайте нарушений закона.

У Тельцов в этот день могут затормозиться или вовсе остановиться переговоры с деловыми партнерами о сотрудничестве. Во всяком случае, рассчитывать на уступки и компромиссные решения с контрагентами не приходится. Непростое время для работы с клиентами в сфере услуг. В конце дня не рекомендуется оформлять денежные переводы за границу.

У Близнецов текущие дела могут идти с торможением и препятствиями. Возможно, это связано с трудностями при деловом взаимодействии с коллегами по трудовому коллективу. Также могут возникать досадные технические поломки, из-за которых тоже может нарушаться рабочий ритм. Многие вопросы придется решать самостоятельно. Вторая половина дня может быть связана с убытками при работе с клиентами.

Раки творческих профессий в этот день могут пережить некое подобие кризиса. Это может быть связано с отсутствием новых идей и трудностями в решении новых задач. Кроме того, вы можете лишиться поддержки и одобрения со стороны коллег. В связи с этим не рекомендуется браться за новые дела, в которых у вас мало опыта. В конце дня не исключены разногласия с коллегами.

У Львов достаточно сложный день, связанный с трудностями в доведении до конца начатых дел. Строители и ремонтники могут не справиться с плановыми заданиями из-за непредвиденных осложнений. Поэтому планируемая передача готового объекта заказчику может не состояться. Не лучшее время для тех, кто работает удаленно, не выходя из дома.

Девам сегодня не рекомендуется проводить деловые встречи. Запланированная встреча может не состояться или окажется для вас совершенно бесполезной. Дело в том, что сейчас окружающие вас люди не склонны идти на сотрудничество и проявлять гибкость в решении деловых вопросов. Гораздо успешнее пойдет работа в индивидуальном порядке. От деловых поездок пока лучше воздержаться.

Весы в этот день могут недополучить доходы. Возможно, это будет связано с задержкой в проведении платежей, а также уменьшением уровня доходов. Бизнесмены рискуют проявить излишнюю медлительность, что может привести к упущенной выгоде. Работодатель может урезать тарифы на оплату вашего труда или наложить штрафные санкции за какие-то нарушения.

Несмотря на стремление контролировать основные вопросы, Скорпионы в этот день могут испытывать некоторую неуверенность в целесообразности тех или иных инициатив. Возможно, вам будет сложно просчитать финансовые последствия от своих поступков. Кроме того, важность предстоящей работы может усилить ваши опасения допустить ошибку — поэтому ваши действия могут оказаться неуверенными.

Стрельцы в этот день могут почувствовать какие-то ограничения в работе, что может помешать выполнить запланированный объем работы. Это может быть связано с ухудшением самочувствия или действием каких-то прежних договоренностей, которые на данном этапе будут связывать вашу инициативу. Воздержитесь от тайной и неофициальной трудовой деятельности.

Индивидуальный труд может оказаться наиболее эффективной формой для профессиональной реализации Козерогов. Чем больше вам придется соприкасаться с коллективом при решении производственных вопросов, тем больше ваши дела будут испытывать препятствий. Также в этот день вы можете столкнуться с усилением фактора нестабильности в делах.

Удачно складывается этот день для Водолеев, занимающих руководящие должности и выполняющих главным образом административные и контрольные функции. Те из вас, кто занимают подчиненные должности, могут почувствовать усиление начальственного давления. Старайтесь подстроиться под обстоятельства, если почувствуете, что они складываются для вас неблагоприятно.

Рыбам в этот день рекомендуется воздержаться от деловых поездок. Можно временно приостановить деловую переписку, если это не противоречит производственной необходимости. Во второй половине дня ваши ожидания относительно премии могут не оправдаться. Могут произойти перемены в настроении и планах вышестоящего руководства.