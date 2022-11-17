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Ищем компромиссы — любовный гороскоп на 18 ноября

17 ноября 2022ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам не стоит ссориться лишний раз. Пытаемся понять партнера и найти точки соприкосновения.

Ищем компромиссы — любовный гороскоп на 18 ноября
Фото: syl.ru

Овен

Сегодня обстоятельства не слишком благоприятствуют романтическим замыслам Овнов, но и не создают для их инициативы непреодолимых преград. Порой именно благодаря динамичному и напряженному ходу событий у них будет появляться возможность повидаться с объектом своих симпатий или напомнить ему о себе.

Телец

Тельцам этот день позволяет опробовать разные пути общения, знакомства и ведения личной переписки. Свободным Тельцам пора сменить алгоритм поиска, особенно если они надеются найти любовь вдали от дома. В постоянных союзах стоит помнить о вероятности назревающего небольшого приключения или кризиса.

Близнецы

Сегодня любовная фортуна изменчива по отношению к Близнецам и держит их в постоянном психологическом напряжении. Им придется искусно лавировать в обстоятельствах. Отношения могут держаться на интриге, закрученной в прошлом. Многие Близнецы будут нуждаться в своих партнерах больше, чем те в них.

Рак

Сегодня внимание представителей другого пола не достается Ракам даром. Чтобы его получить, им придется приложить усилия — какие, подскажет ситуация. Неплохим поводом для знакомства может оказаться полезная экстренная услуга, особенно связанная с темой поездок, здоровья, питомцев или коммуникаций.

Лев

Влюбленных Львов этот день вынуждает то и дело оглядываться на текущую реальность с ее хлопотами, поэтому их романтический настрой может оказаться непрочным. Успех свидания в большой мере определит их умение оставить «за кадром» все, что не связано непосредственно с романом и его обстоятельствами.

Дева

Сегодня Девы могут оказаться в непростой ситуации, влияющей на их общение с близким человеком негативно. Велик риск внести свою лепту в ход событий, проявив несдержанность и импульсивность. Но под угрозой реального разрыва окажется лишь тот союз, в котором нет согласия во взглядах и убеждениях.

Весы

Сегодня обстоятельства складываются для романтических планов Весов не слишком удачно. События могут принести много суеты и при этом не оправдать ожиданий. Чтобы избавить себя и партнера от проблем и разочарований, лучше отложить встречу. Не стоит увлекаться в этот день и дистанционными контактами.

Скорпион

Скорпионам звезды подсказывают, что сегодня в делах сердечных им важно остаться верными себе. Попытка подстроиться под обстоятельства приветствуется, но не стоит становиться их покорной игрушкой. В сложной ситуации стоит решить, чего вы хотите: закрыть страницу навсегда или начать все сначала.

Стрелец

Стрельцам звезды подсказывают, что сегодня они могут невольно лить воду на мельницу своих давних разногласий с любимым человеком. Не тот день, когда стоит назначать свидание или пытаться завязать отношения с нуля: события могут пойти по одному из самых неприятных и сомнительных для вас сценариев.

Козерог

Сегодня чувства Козерогов могут быть блокированы из-за сопутствующих свиданию неудобств, на которые они вовсе не рассчитывали. Звезды советуют отложить встречу, особенно если в планы входит вылазка на природу или романтическое путешествие любого формата. Не помешает сдержанность в переписке.

Водолей

Сегодня в любовных планах Водолеев вполне могут найтись критичные погрешности, которые испортят им настроение или не позволят им реализовать свои намерения. Подобная ситуация не страшна стабильным союзам, но может создать проблемы в начале романа. Не стоит выбирать эти сутки для первого свидания.

Рыбы

Сегодня Рыбы нуждаются в духовной гармонии и хотят видеть в партнере единомышленника. Однако могут оказаться в ситуации, когда их взгляды не совпали с чужими убеждениями. Некоторые Рыбы столкнутся с насмешкой, манипуляцией или провокацией. Важно не ссориться на этой почве: последствия не порадуют.

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