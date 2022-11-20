Наслаждаемся моментом — любовный гороскоп 21-27 ноября

На этой неделе стоит ловить каждый момент в любви.

На этой неделе лучший день в личной жизни Овнов - четверг. Не исключено, что он не только принесет им приятные впечатления и добрые вести, но и поможет перевернуть в любви страницу. Звезды советуют наслаждаться романтикой момента и не торопить события, иначе можно поддаться нежелательной иллюзии.

Тельцам стоит быть более чуткими в четверг и пятницу, когда им будет трудно устоять против романтического очарования момента. В экзотических обстоятельствах забудется часть правил поведения, возможна авантюра или интригующая весть. Лучше впитывать в эти дни впечатления, а выводы делать в выходные.

На этой неделе Близнецы очень нуждаются в обществе привлекающей их персоны. Некоторые Близнецы начнут говорить словами любимого человека или точно угадывать ход его мысли. Может усилиться зависимость от влиятельного авторитетного партнера, а также от партнера-иностранца. Важный день - четверг.

События этой недели сулят влюбленным Ракам целую серию волнующих впечатлений, причем им для этого не всегда потребуется особая обстановка. Многие Раки получат возможность пережить приятные романтичные моменты без отрыва от рутинной деятельности - например, в процессе учебы или повседневных хлопот.

На этой неделе события в личной жизни Львов развиваются вдохновляюще и интригующе. Самые яркие моменты сулят четверг и пятница: в эти дни выше вероятность получить приятную весть или оказаться в обстановке, располагающей к романтическим переживаниям и приключениям. Не лучшие дни - вторник и среда.

На этой неделе любовные истории Дев получат новый импульс и могут свернуть в новое, слегка авантюрное русло. Романтичные волнующие события вероятнее в четверг или пятницу. Поскольку в эти дни трудно мыслить адекватно, звезды настоятельно советуют повременить с выводами до субботы или воскресенья.

Влюбленным Весам эта неделя обещает хорошие новости. Наиболее благоприятны четверг и пятница. Именно в эти дни выше вероятность добрых вестей от партнера, гармоничного легкого общения с ним или приятных совместных прогулок. А вот выходные не очень комфортны, романтический уик-энд не рекомендуется.

Эта неделя заставит Скорпионов окончательно перестроиться и принять новые правила любовной игры. Не последнюю роль в этой трансформации сыграет их окружение - особенно если они внушаемы или оказались вдали от дома. Если они добились в своей личной жизни желаемого, им важно не подпортить результат.

Для влюбленных Стрельцов самыми важными днями этой недели станут четверг и пятница. Именно в эти дни они получат возможность обратить на себя внимание любимого человека, блеснуть перед ним своим естественным обаянием, красноречием и талантами. Им важно знать меру, чтобы не пересечь невидимую черту.

Эта неделя способна сделать Козерогов романтиками, пробудить в их душе тайные надежды, ностальгию или возвышенные переживания. Самые суровые Козероги могут не устоять, получив сигнал от объекта прежних симпатий или от человека, близкого к их идеалу. Массу эмоций может пробудить весть издалека.

События этой недели призваны возродить в Водолеях едва не умершую веру в любовь и в возможность счастливого будущего. Приятные манящие горизонты откроются в четверг или пятницу, именно с этих дней для многих представителей знака начнется новый отсчет в их мечтах или в пережившем трудности романе.

На этой неделе Рыбы не просто легко поддаются романтическим переживаниям и мечтам. Они способны сделать любовь своей целью, могут пасть жертвой своего собственного идеализма или чужого обаяния. Звезды рекомендуют им вести себя чуть осмотрительнее, а в выходные попробовать трезво оценить ситуацию.