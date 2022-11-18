Зона высокого напряжения — любовный гороскоп на 19 ноября

Сегодня будет сложно общаться, стоит сглаживать острые углы.

Влюбленным Овнам лучше не торопить события и перенести активность на вторую половину дня: это хорошее время для свидания. Не исключено, что объект симпатий сам выйдет на связь. Свободным Овнам стоит подумать о путешествии или перспективе учебы: не исключено, что именно там их ждет приятная встреча.

Сегодня звезды советуют Тельцам не упускать из виду красноречивые детали своих любовных отношений. Особенно важно стать чуткими к мелочам Тельцам, которые завязали новый роман или оказались вместе с объектом своих симпатий в непривычной обстановке: в дороге, вдали от дома или прежних каналов связи.

Сегодня Близнецам лучше смирить свои страсти утром: в это время их импульсивные любовные порывы не доведут их до добра и не дадут им того, о чем они мечтают. Зато вторая половина дня оправдает их надежды. Она даст им условия для гармоничного общения с партнером и мотивацию для правильных действий.

Для Раков этот день может начаться с любовных мечтаний и погони за идеалом. Многие Раки будут хотеть большего по сравнению с тем, что имеют, и начнут отрываться в своих желаниях от действительности. Если вечером они пообщаются с объектом своих чувств, то увидят картину событий под новым углом.

Сегодня утром Львы могут оказаться игрушками своих эмоций или жертвами воспоминаний о прошлом. Благоприятные условия для любовного общения и романтических встреч сложатся во второй половине дня. Именно в это время многие Львы получат послание, которого ждали, или сами решат отправить личное письмо.

В первой половине дня любовная гармония зависит для Дев от гармонии на уровне убеждений. Если они не согласны с любимым человеком в важном для них вопросе, эмоциональной и сексуальной гармонии для приятного общения будет недостаточно, а вечером в паре возможен новый раунд разговора о наболевшем.

Весы поступят разумно, отложив свои романтические инициативы на вторую половину суток. Именно в это время сложатся нужные им условия для личной переписки и прогулок, появится настроение для флирта или совместных интересных дел. Кроме того, многие Весы в это время станут энергичнее и притягательнее.

Сегодня звезды советуют Скорпионам принимать важные решения в своей личной жизни с утра «на свежую голову». В это время они будут яснее слышать свое сердце, могут получить таинственное озарение свыше. Во второй половине дня внутренний голос может быть заглушен посторонними информационными потоками.

В первой половине этого дня влюбленные Стрельцы балансируют на грани серьезного промаха или ошибочного шага. Самое главное для них в это время - не поддаться иллюзиям и не быть идеалистами, живущими прошлым. Подходящие условия для романтических контактов любого рода сложатся с наступлением вечера.

Сегодня любовь не мешает Козерогам мыслить практическими категориями. В первой половине дня это поможет им искусно направлять свой роман в нужное русло. Вечером многие Козероги предпочтут не делать выбор между чувствами и карьерой, а совместить обе цели - и это им удастся, если они будут скрытными.

Сегодня судьба станет благосклоннее к любовным желаниям Водолеев во второй половине дня. В это время многие Водолеи получат подпитку своих романтических надежд в виде приятного обнадеживающего сообщения, которое поступит непосредственно от объекта их мечтаний или придет от кого-то из общих друзей.

Утром Рыбам нежелательно расставаться с любимым человеком на пике разногласий, особенно мировоззренческих: это создаст или расширит в отношениях «зону высокого напряжения» с потенциальным разрушительным эффектом. Если это все же случилось, вечером стоит попытаться обсудить ситуацию в новом ключе.