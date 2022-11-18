Новости будут радовать — гороскоп на 19 ноября

24-25 лунные сутки. Этот день может начаться с зацикленности на деталях.

Вероятна склонность к преувеличениям, фантазиям и искажению сути. Будут затруднены точные быстрые диагнозы и правильные действия. Для разрешения противоречий, лечения болезней и устранения неполадок потребуется время. Приятные контакты и конструктивные маневры станут возможны во второй половине дня. В это время взаимодействие Луны в Весах с Меркурием и Венерой пригласит к дипломатичному познавательному общению, принесет вести издалека. Сложатся условия для продолжения планового сотрудничества, переписки, рассылки информационных материалов.

Сегодня для Овнов окажется продуктивнее вторая половина дня. В это время у них появится больше возможностей общения с нужными людьми (в том числе за рубежом), а успех будет чаще достигаться ими в партнерстве, а не в одиночку. Сложатся условия для взаимовыгодного сотрудничества, поиска клиентов, посредников и попутчиков, обмена актуальной информацией. Стоит откликаться на поступающие предложения.

Сегодня одним из важных качеств для Тельцов, желающих преуспеть, останется общительность. В детальной реализации их оригинальных идей им может потребоваться ассистент, напарник, переводчик или интересная компания, особенно во второй половине дня. Также эта часть дня будет более подходящей для их плановых работ, для посещения врача, парикмахера, стилиста, юридической или посреднической конторы.

Близнецам стоит быть внимательнее утром. В это время велика вероятность по инерции пойти авантюрным, тупиковым или разрушительным путем, усугубив сложности в общении с домочадцами, авторитетными земляками, влиятельными инстанциями или руководством. Все конструктивные инициативы лучше перенести на вторую половину дня: многое начнет удаваться, наладятся связи, сложатся условия для приятной беседы.

Первую половину дня Раки могут провести под впечатлением вчерашних событий — например, познавательной поездки. Возможно, их информационный, эмоциональный или духовный голод не будет утолен полностью, но общий итог окажется благоприятным. Вторая половина дня поможет мыслить и действовать более организованно, отделяя главное от второстепенного. Это хорошее время для домашних и служебных совещаний.

Утром Львам не помешает осторожность в материальной части. Лучше не поддаваться соблазну купить лишнее, сделать вложение или повысить ставки в опасной игре. Вторая половина дня позволит не бояться подвоха, поможет наладить работу и гармонизировать общение, принесет приятные известия. В это время хорошо приступать к плановым делам, отправляться в поездки, обмениваться информацией и симпатиями.

Девам стоит быть осмотрительнее в первой половине дня. В это время для них сохраняется риск разногласий с влиятельными людьми и других проблем, а также сопутствующих стрессов. Лучше воздержаться от начинаний. Вторая половина дня может сместить акцент на финансы, жилье, семейные или бытовые нужды. Это удачное время для того, чтобы согласовать покупку в дом или сделать платеж по договору о найме.

Сегодня звезды рекомендуют Весам перенести все свои важные дела на вторую половину дня. Именно в это время они станут увереннее в себе и получат возможность действовать в своих интересах, станут более находчивыми, ловкими, обучаемыми или привлекательными. Обещают стать приятными и познавательными вечерние контакты и прогулки. Многих Весов в конце дня ждут хорошие и немного интригующие новости.

Утром Скорпионы неплохо владеют ситуацией и имеют все шансы удержать контроль — если не над событиями, то над собой и своими чувствами. Скорпионы, рожденные в середине ноября, получат неявный, но удачный момент для самовыражения, который им не стоит пропускать. Вторая половина дня может сместить фокус внимания на приватную переписку, не исключены вести издалека, финансовые или правовые новости.

Утром Стрельцам важен самоконтроль — иначе они могут поддаться эмоциям, пойти на поводу у ложных идеалов или оказаться рупором устаревших идей. Открытые действия и заявления предпочтительнее во второй половине дня. В это время станут виднее скрытые препятствия найдутся нужные слова, придет информация, наметится источник правовой или иной поддержки, возрастут личные красноречие и привлекательность.

Утром у Козерогов есть время мысленно «подняться над землей». Наряду с конкретными деталями — например, научными или медицинскими, — их могут манить мистические или философские темы. Во второй половине дня многим Козерогам станут важнее целевые контакты и профессиональные новости, особенно касающиеся смежных областей или от знакомых в смежных с вашей специальностях. Может возрасти интерес к документам и договорам, касающимся карьеры.

В первой половине дня Водолеям не стоит терять бдительность, особенно если дело касается благосостояния или здоровья. В это время потребуется внимательность, чтобы не пропустить скрытые критичные мелочи, распознать обман или иллюзию. Свежие идеи, хорошие вести и приятные контакты ожидаются во второй половине дня. Вечер — лучшее время для общения, романтики, поездки или новой плановой инициативы.

Утренние события и ощущения покажут Рыбам, насколько они в ладу с собой и миром, есть ли у них единомышленники и духовные братья. Некомфортная ситуация противостояния намекнет на возможное застревание в зоне ложных или устаревающих идеалов, от которого стоит избавиться в ближайшее время. Вечером важны новости, связанные с карьерой, безопасностью, правом, деньгами или романтическими симпатиями.