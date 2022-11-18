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Позвольте себе отдохнуть — финансовый гороскоп на 19 ноября

18 ноября 2022ГороскопыМарианна Басс

Сегодня можно взять паузу в делах и расслабиться.

Позвольте себе отдохнуть — финансовый гороскоп на 19 ноября
Фото: simpleslim.ru

Овен

С утра у типичных Овнов могут возникнуть осложнения с начальством и с деловыми партнерами. В это время не следует ставить подпись под важными документами. Тщательно вычитывайте готовые к подписанию документы - туда может закрасться критически важная ошибка. Вторая половина дня благоприятствует рекламным акциям, направленным на привлечение клиентов.

Телец

У Тельцов в первой половине дня могут возникнуть затруднения при выполнении текущей работы. Старайтесь не браться за излишне сложные дела, для которых у вас недостаточно знаний. В противном случае может пострадать ваша деловая репутация. Вторая половина дня позволит вам наверстать упущенное и успешно завершить дела.

Близнецы

Утренние часы для Близнецов могут быть связаны с повышенным риском финансовых потерь. Это не лучшее время для спекулятивных финансовых инвестиций и оптовых закупок товара. Вторая половина дня может быть связана с улучшением условий для торговли и информационного обмена. Деловая встреча, запланированная на конец дня, может пройти успешно.

Рак

С утра Ракам не рекомендуется вести переговоры и заниматься поиском объектов недвижимости для аренды. В это время ваше взаимодействие с окружающими людьми может быть нарушено. Вторая половина дня благоприятна для роста доходов. Успешно пойдет работа, связанная со строительством и коммунальными службами. Риелторы могут заключить выгодную сделку.

Лев

Львам в первой половине дня не рекомендуется проводить деловые встречи и заниматься обсуждением вопросов сотрудничества. Текущие дела могут затормозиться из-за разногласий в трудовом коллективе. Вторая половина дня благоприятствует личным инициативам и учебе. Используйте это время для личностного развития и повышения уровня профессиональной квалификации.

Дева

Девы в первой половине дня могут допустить ошибку при принятии финансовых решений. Излишне эмоциональный подход к покупкам не означает, что деньги будут потрачены разумно. В это время лучше избегать крупных покупок. Вторая половина дня благоприятствует росту доходов за счет повышения уровня профессионального мастерства.

Весы

Весы в этот день могут стремиться к проявлению инициативы в делах. Однако звезды советуют вам воздерживаться от самостоятельных действий в первой половине дня и основные свои инициативы запланировать на вторую половину дня. В этом случае вы убережете себя от ненужных споров и получите поддержку единомышленников. Полагайтесь на удачу - фортуна сейчас может играть на вашей стороне.

Скорпион

Скорпионам не рекомендуется в первой половине дня проводить деловые встречи. В это время возрастает вероятность получить ложную информацию и столкнуться с агрессивно настроенными людьми, не склонными к диалогу. Поэтому контакты могут стать неэффективными. Вторая половина дня благоприятна для тех, кто работает в непосредственном контакте с начальством.

Стрелец

Стрельцам в первой половине дня рекомендуется воздерживаться от крупных расходов и финансовых инвестиций в коллективные проекты. Главная задача этого времени состоит в том, чтобы сохранить имеющиеся у вас деньги. Вторая половина дня благоприятствует обмену мнений и профессиональной учебе. Хорошо проявят себя те, кто работает на вахте или находится в служебных командировках.

Козерог

Чем меньше Козероги будут пересекаться с начальством в первой половине дня, тем лучше для карьеры. В это время вы рискуете столкнуться с недовольством начальства, которое может оказать на вас прессинг. Вторая половина дня благоприятна для оформления в банке ссуды, а также для страхования имущества. Использование заемных финансовых ресурсов может оказаться вполне оправданным.

Водолей

Водолеям в первой половине дня следует строже следовать служебным инструкциям и не допускать нарушений трудовой дисциплины. В это время возрастает вероятность проверок, ревизий, что может негативно отразиться на деловой репутации. В конце дня удачно пойдет работа, связанная с индивидуальными услугами. Вы сможете предложить клиентам нечто новенькое.

Рыбы

Рыбам звезды не советуют планировать на утро важные и ответственные дела, связанные с повышенным риском технических сбоев и материального ущерба. Воздержитесь от тестирования механизмов и пусконаладочных работ. Берегите технику и не допускайте запредельных нагрузок. Все это вы сможете сделать намного успешнее во второй половине дня.

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