Необходимо чувство меры — гороскоп на 20 ноября

25-26 лунные сутки. Этот день поможет на время избавиться от суеты, снизить энтропию и хаос.

Он способствует организованности, дисциплине и собранности, помогает сдерживать импульсы и следовать правилам, призывает к соблюдению комплекса стандартных процедур и ритуалов. Луна в Весах напомнит про закон и чувство меры, поможет гармонии интересов и слаженности действий, заставит уделить больше внимания юридической или эстетической стороне дел. Хорошо заниматься планированием, проверкой, контролем, инженерно-технической и конструкторской частью работ, структурированием данных, отработкой профессионального мастерства.

Овнам этот день позволяет завязывать взаимовыгодные контакты и развивать их на будущее. Он помогает укреплению супружеских отношений, согласованию действий в деловых, спортивных, игровых и иных союзах. Возрастают шансы найти попутчика, водителя, тренера, ученика, юриста, информатора, переводчика или напарника для работы. Звезды советуют рассматривать предложения о международном сотрудничестве.

Сегодня залогом успеха для Тельцов станет дипломатичность. Их дела пойдут как по маслу, если они откажутся от чрезмерной экстравагантности, сумеют поладить с нужными людьми и будут соблюдать в общении с ними принятый этикет. День помогает придерживаться дисциплины и дедлайнов, выполнять профессиональный долг и служебные обязанности, решать эстетические и правовые вопросы по определенному шаблону.

Сегодня звезды бросают Близнецам спасательный круг: задают систему надежных стандартов, подсказывают меру в любых занятиях, помогают планировать дела, рассчитывать свои силы, соблюдать ритуалы, контролировать расходы и управлять чувствами. Будет несложно освоить нормы поведения в чужой или новой компании. Этот день хорош для стабилизации любых работ, отношений, тренингов и творческих процессов.

Ракам звезды подсказывают, что это удачный день для наведения порядка в доме, а также для согласования интересов с домочадцами и партнерами. Хорошо заниматься планированием и разметкой территории, дизайном помещений, улаживанием правовых тонкостей при сделках с недвижимостью и решением других задач, связанных с жильем (офисом). Стоит уделить внимание системам поддержания безопасности и комфорта.

Львам этот день предлагает заранее спланированную программу действий, которая защищает их от внешних сюрпризов и внутренних эмоциональных перепадов, а также от ошибок в делах и отношениях. Можно рассчитывать на ясность маршрутов и понятный регламент общения, на стабильную поддержку со стороны друзей, партнеров или коллег. Это подходящий момент для проверок и улаживания различных формальностей.

События этого дня помогут Девам упорядочить свой личный, семейный или партнерский бюджет, навести порядок в финансовых документах либо добавить ясности в другие дела, связанные с материальной сферой - например, привести свой список расходов в соответствие с текущими возможностями. Подходящий момент для планового шоппинга: приобретения будут разумными, красивыми, функциональными и качественными.

Сегодня Весы склонны следовать знакомой программе действий и поэтому всюду добиваются не случайного, а прочного и закономерного успеха. Часто они будут проявлять себя отличными организаторами и специалистами. В их пользу может оказаться твердая система принципов, удачное сочетание прав и обязанностей, опыт или самодисциплина. Многих Весов поддержит их профессиональное или неформальное сообщество.

Этот день вынуждает Скорпионов подчиняться не своим личным принципам, а общепринятым правилам. Им придется следовать норме или традиции, профессиональному, партнерскому или иному долгу. Звезды намекают, что сейчас это в их интересах: навязанная система или шаблон не только ограничивает их, но также и дисциплинирует, подстраховывает, защищает от сюрпризов, ошибок, осечек, стрессов, сбоев и травм.

Сегодня звезды предлагают Стрельцам ориентироваться на программу будущего и действовать в ее рамках. Возможно, для этого придется поддерживать целевые социальные связи, вступить в более тесный контакт с популярной организацией или своим профессиональным сообществом. Не стоит пропускать в этот день мероприятия и совещания: они будут информативными и могут подсказать вам правильную линию поведения.

Козерогов этот день призывает проявить очень многие из их природных качеств - например, ответственность, целеустремленность, профессионализм, знание формальностей, стремление к системе, законности, иерархии, субординации и порядку. Для полного успеха к этому набору стоит добавить дипломатичность, вкус и чувство меры. Это подходящий момент для контакта с начальством или с официальной инстанцией.

Сегодня Водолеи имеют возможность действовать по собственному плану и следовать своим принципам. Многие из них склонны к эффективной самоорганизации. В своих делах они могут рассчитывать на поддержку инстанций или своей профессиональной группы. Это подходящий момент для любых системных работ и шагов, которые они посчитают нужными, а также для оформления документов и для подтверждения своих прав.

Сегодня обстоятельства указывают Рыбам на тайную систему опоры и подстраховки, которой им не стоит пренебрегать в ближайшие хлопотные месяцы. Возможно, это будет правовая или техническая поддержка в интересующей их сфере, свод законов, комплекс общепринятых правил или коллективный опыт. Собственные интересы, привычки и эмоции в этот день могут отойти на второй план, уступив место интересам дела.