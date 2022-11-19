Расслабляемся по полной — финансовый гороскоп на 20 ноября

В этот день не стоит работать, лучше отдохнуть.

У Овнов, работающих с компьютерной техникой, сегодняшний день может быть связан со сбоями в работе и необходимостью тратить много времени на устранение неполадок. Также старайтесь не искать обходные пути там, где прямые действия не приносят ожидаемого результата. К вашей работе могут оказать пристальное внимание представители фискальных властей - опасайтесь проверок.

Тельцам сегодня следует строже следить за исполнением договорных обязательств. Дело в том, что у деловых партнеров могут неожиданно поменяться обстоятельства, и это может привести к нарушениям обещаний. Косвенно неполадки у партнеров могут негативно отразиться на ваших доходах. Финансово гораздо безопаснее пользоваться в бизнесе только своими финансовыми ресурсами.

Близнецы в течение этого дня отнюдь не застрахованы от спонтанных ссор и споров в трудовом коллективе. Также не исключены технические сбои из-за нарушений в электроснабжении. Рекомендуется делать резервные копии файлов тем, кто работает с компьютерной техникой. С деловыми партнерами нет должного взаимопонимания, поэтому не торопитесь подписывать соглашения о сотрудничестве.

У Раков неблагоприятный день для участия в творческих конкурсах, соревнованиях, кастингах. Также воздержитесь от участия в корпоративных вечеринках. Старайтесь не делать публичных заявлений и держать свои мысли при себе. Несмотря на желание работать и добиваться результата, вам может не хватить знаний для успешного выполнения задач.

У Львов, занимающихся оформлением юридических документов на право собственности на недвижимость, этот день может быть потрачен впустую. Возможно, вы столкнетесь с бюрократическими проволочками или путаницей в документах. Тщательно вычитывайте готовые к подписанию документы - там может содержаться критически важная ошибка. Воздержитесь от рискованных финансовых операций.

Деловые связи, наработанные ранее Девами, сегодня могут проходить проверку на прочность. Возможно, вы столкнетесь с фактами необязательности, когда данные вам обещания останутся неисполненными. Воздержитесь от новых деловых знакомств – они не приведут к прочным отношениям. Прежде чем принимать решение расстаться с деловым партнером, подуйте, есть ли у вас адекватная замена.

Партнерское сотрудничество Весов сегодня может оказаться убыточным. Следите за тем, чтобы действия делового партнера не наносили вам финансового ущерба – сейчас это вполне вероятно. Не следует доверять партнерам работать на вашей дорогостоящей технике – они могут её сломать или нарушить ее целостность. Чтобы все было хорошо, важные дела выполняйте самостоятельно.

Инициативное поведение Скорпионов может столкнуться с непониманием и противодействием со стороны коллег по трудовому коллективу. Также сегодня вам, возможно, придется иметь дело с мелкими техническими сбоями, неполадками, на устранение которых может быть потрачено много времени. Берегите доброжелательные отношения с коллегами и старайтесь делать все, чтобы не допустить их обострения.

У Стрельцов, работающих в гостиничном и ресторанном бизнесе, в этот день могут возникнуть неприятности в отношениях с некоторыми клиентами. Возможно, вы что-то забудете из пожеланий клиентов, и это приведет к претензиям. Не полагайтесь на память, записывайте все, что требуется помнить для работы. И не забывайте о том, что клиент всегда прав.

У Козерогов, работающих в офисе, сегодня могут сложиться неблагоприятные условия для выполнения обязанностей на рабочем месте. Возможно, в ваш кабинет будут часто заходить посторонние люди, и это будет мешать вам сосредоточиться на делах. Также не исключены поломки офисной техники и компьютера. Чаще делайте резервные копии важных файлов и документов во избежание утери важных сведений.

Водолеям в этот день не рекомендуется искать контакта с вышестоящим начальством. Например, нежелательно записываться на прием к директору фирмы с целью изложить свои предложения или обратиться с просьбами. Ваши обращения к людям, наделенным властью, могут остаться без внимания. Старайтесь сосредоточиться на текущих делах и не делайте ничего нового.

Рыбам в этот день могут предложить пройти курс обучения на платной основе с целью повышения уровня квалификации. Однако это не лучший день для расходования финансовых средств на обучение. Скорее всего, предложенные в рамках учебы знания вам не пригодятся в работе. Также в этот день старайтесь не ввязываться в юридические споры и разбирательства - закон сейчас вам вряд ли поможет.