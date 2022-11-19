Берем небольшую паузу — любовный гороскоп на 20 ноября

Сегодня стоит отдалиться от второй половинки, общаться по-минимуму.

Сегодня Овнов и их пассий многое связывает и стоит этим пользоваться, чтобы укрепить союз. Влюбленным со стажем не повредит идея совместного романтического путешествия. У свободных Овнов легко завязывается флирт и обнаруживаются общие интересы с объектом симпатий, особенно в дороге и в ходе учебы.

В этот день звезды не советуют Тельцам демонстрировать в отношениях с представителями другого пола излишнюю оригинальность и «выход за рамки». Специфические личные вкусы и пристрастия лучше отодвинуть на второй план, а за основу взять общепринятые правила поведения, стандартные правила и ритуалы.

Сегодня любовные отношения Близнецов стабилизируются, в них появляется больше ясности и гармонии. Это отличный день для свидания, если вы хотите, чтобы оно было предсказуемым, страховало вас от ошибок и прошло по заранее спланированному красивому ритуалу. Роман, начатый в эти сутки, перспективен.

Обстоятельства этого дня требуют от Раков соблюдать в отношениях с представителями другого пола ряд формальностей. Возможно, им придется держать себя в руках и контролировать свои эмоции при совместном пребывании в гостях, при знакомстве с семьей партнера или при посещении официального мероприятия.

Этот день помогает влюбленным Львам контролировать чувства и подсказывает безопасные границы, в которых они сейчас могут развивать свои романтические отношения. Ясность и прозрачность такого рода будут особенно полезны для впечатлительных Львов, находящихся в периоде эмоциональной нестабильности.

Сегодня сами обстоятельства помогают Девам не выходить в своем общении с партнером за известные рамки. Многих Дев может сдерживать их текущий служебный статус, вынуждающий к определенной линии поведения. Бурные всплески эмоций или сомнения, характерные для других дней, в данные сутки маловероятны.

Сегодня Весы точно знают, чего ждут от свидания или романтических отношений в целом. Любовные авантюры для них исключены или ограничены твердыми рамками, за которые они не хотят или не могут выйти. Партнеру поневоле придется принять их правила игры. Маловероятны сомнения, сюрпризы, ссоры и измены.

Сегодня влюбленные Скорпионы вынуждены регулировать вспышки своих эмоций и принимать существующие правила игры, даже если они им не очень нравятся. Свободные импровизации и легкомысленные приключения в этот день неуместны или невозможны. Не исключена проверка на зрелость или на верность обещаниям.

Стрельцам не стоит отказываться от свидания, даже если их что-то смущает. Это тот момент, когда можно внести в ситуацию стабильность, противопоставив ясность, верность, честность, ответственность или другой прочный фактор сомнениям и хаосу. Удачный день, если вы настроены на серьезные отношения.

Сегодня у Козерогов обострено чувство долга и ответственности. Если они относятся к своим личным отношениям серьезно, то будут активно их развивать и ревностно защищать от всех посягательств. Если любовь для них лишь приключение, в этот день они могут сделать выбор в пользу работы или своих планов.

Сегодня Водолеи могут вести себя в делах сердечных жестко или упрямо, зато готовы нести ответственность за ход отношений (особенно мужчины). Если в этот день они берут на себя организацию свидания, им стоит подойти к задаче чуть менее формально, не забывая о важности романтической составляющей.

Рыбам звезды намекают, что им не помешает перерыв в бурных любовных переживаниях, так как есть риск эмоционального «перегрева». Многим Рыбам пойдет на пользу уединение. Если аскеза и полный вакуум в общении вам не по силам, постарайтесь максимально упорядочить и структурировать свою личную жизнь.