Ставим крест на прошлом — любовный гороскоп на 21 ноября

Сегодня важно обрубить прошлые отношения и чувства.

В этот день отношения Овнов с любимыми могут быть чем-то омрачены - и хотя разрушить союз двух влюбленных судьбе будет не под силу, отдельные размолвки не исключены. Не стоит давать сегодня ход новому роману: скорее всего, он начнется не с самой удачной ноты. Есть риск «сглазить» будущее счастье.

Сегодня звезды советуют Тельцам быть терпимее как к недостаткам сложившейся ситуации, так и к недостаткам любимого человека - например, его вредным привычкам, с которыми он или она почему-то не хочет прощаться. Накапливающееся по мелочам раздражение может создать почву для недовольства и размолвок.

Сегодня Близнецам может показаться, что их любовные отношения кто-то «сглазил», но звезды уверяют, что внезапные тучки на горизонте часто будут иметь вполне рациональное объяснение. Не исключено, что причиной станет коварный эффект дежавю, заставляющий вспомнить не самые приятные моменты прошлого.

Сегодня Ракам не помешает удвоить бдительность в своих личных отношениях, так как в них могут стать слышнее отзвуки давних проблем. Свободным Ракам не стоит активизировать поиски, придавать ускорение флирту и торопиться с началом романа: возможно упорное сопротивление обстоятельств их попыткам.

Сегодня влюбленным Львам стоит запасаться оптимизмом с утра. По мере развития событий у них может явно или исподволь портиться настроение, не исключается временный обрыв связи с любимым человеком или потеря взаимопонимания в общении с ним. Не будет ошибкой взять перерыв в свиданиях на пару дней.

Сегодня влюбленные Девы склонны острее реагировать на помехи и раздражающие факторы. Многие Девы станут чувствительнее к вопросу баланса вложений или к другим деталям, связанным с материальной стороной их романа. Не стоит планировать свидание или разговор на вечер: возможны препятствия и отсрочки.

Весам стоит учитывать коварный эмоциональный фон этих суток. Под его влиянием они могут оказаться куда более восприимчивыми к негативным обстоятельствам своей жизни и своего романа, чем к позитивным. По возможности, звезды советуют сделать перерыв в личной жизни или уменьшить ее интенсивность.

Сегодня влюбленным Скорпионам желательно не зацикливаться на собственных ощущениях и стать чувствительнее к внешним веяниям. Новые обстоятельства требуют от них внести поправки в свою недавнюю тактику - например, сменить тему разговора с любимым человеком, стиль общения или манеру тратить деньги.

Сегодня Стрельцам лучше сделать акцент на сохранении положительного тренда в своих личных отношениях, если таковой имеется. Стрельцам, оказавшимся в неблагоприятной ситуации или в ловушке, желательно ничего не предпринимать, так как любой шаг будет крепче привязывать их к источнику их проблем.

В этот день Козероги легче обычного поддаются негативным переживаниям и (или) дурным побуждениям. Их может посетить мысль о мести за прошлые любовные неприятности - при этом им ничего не стоит выбрать в качестве объекта нового партнера, который не повинен в деяниях старого и даже на него не похож.

В этот день влюбленных Водолеев могут беспокоить исподволь нагнетаемые негативные эмоции, порожденные прошлым. Возможно, это будет тайная ревность или подозрительность. Часто те или иные проблемы будут преувеличиваться, особенно в ситуации недосказанности. Не стоит планировать свидание на вечер.

Сегодня Рыбам не помешает стать более принципиальными в личных отношениях - особенно если они имеют дело с сюжетами прошлого и пытаются поставить в них точку. Не тот момент, когда стоит проявлять мягкосердечие и дарить «вторые шансы». В новых отношениях важно подмечать критичные знакомые детали.