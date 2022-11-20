Поднимаем самооценку — гороскоп на 21 ноября

26-27 лунные сутки. Сегодня Луна в Весах старается удержать внешнюю гармонию и внутреннее равновесие, но это удается ей с переменным успехом.

В течение дня возможна потеря уверенности, не исключено явно или скрытое нагнетание негативных эмоций. К ночи могут усилиться давние обиды, тайные страхи, сомнения, подозрения или психологические комплексы. Часто подобные переживания будут указывать на оставшиеся уязвимые места в совместных планах, над которыми еще следует поработать. В эти сутки лучше сбавить темп в текущих делах и не торопиться с важным шагом - например, увольнением и вступлением в новую должность.

Сегодня звезды советуют Овнам быть снисходительнее к слабостям тех людей, в общении с которыми они заинтересованы. Не исключено, что в течение дня настроение нужного человека будет портиться без видимых причин, и придется включить свою интуицию, чтобы догадаться о корнях чужого недовольства. В этот день не стоит форсировать начатое сотрудничество и лучше воздержаться от старта нового партнерства.

Тельцам стоит помнить, что сегодня ничто не идеально и никто не безупречен. Не исключены недоразумения в общении, ошибки в работе и «узкие места» в найденных решениях. Возможны правовые и медицинские погрешности. Недочетов будет меньше (или они окажутся не слишком критичными), если был верным изначальный подход к задаче. В этот день важно не переносить шероховатости в делах на отношения с людьми.

Сегодня Близнецам будет нелегко повторить или развить свой вчерашний успех. Причиной тому не обязательно будет технический сбой или нехватка мастерства: не исключается едва уловимое изменение психологической атмосферы вокруг, вынужденный простой в делах или ухудшение самочувствия, мешающее оставаться в хорошей форме. Стоит сбавить темп и снизить нагрузки, иначе к ночи возрастет риск недомогания.

Ракам звезды подсказывают, что сегодня могут стать чуть сложнее их отношения с нужными людьми, включая домочадцев и партнеров. В этот день нежелательно форсировать ключевые события и процессы. Не стоит вступать в новые союзы и принимать ответственные важные решения, связанные с жильем. Не лучший момент для визита к юристу. Сложная ситуация не изменится сразу, но к ночи появится новая точка опоры.

В течение этого дня Львам стоит постепенно сворачивать активные контакты с внешним миром. Если вчера был получен нужный результат, не стоит пытаться его улучшить: эффект может обескуражить и разочаровать. К ночи ожидается спад энергии, недомогание или уныние. Для многих Львов день закончится возвращением домой, в офис или погружением в частную жизнь, в решение своих бытовых или жилищных проблем.

Сегодня звезды советуют Девам отложить покупки и финансовые операции, а также не спешить с заключением новых договоренностей, подразумевающих материальные обязательства. В этот день возрастает вероятность приобрести некачественный товар, ошибиться в эстетической части или пойти на юридически невыгодную уступку. В конце дня не стоит упорно ждать желаемых новостей, так как они могут задерживаться.

Сегодня Весам важно не подпортить хорошие отношения с нужными людьми собственным поведением. В любой момент этих суток могут активизироваться бессознательные негативные настроения и малейшие эмоции, связанные с ними, будут отражаться на лице. В долгих союзах может возникнуть тень прежних критических разногласий. Возможны неприятные моменты в общении с домочадцами или переживания в связи с домом.

Для Скорпионов этот день может стать переходным. Многим Скорпионам придется частично пересмотреть свою текущую тактику, вкусы или способы общения. Не исключено, что именно с этим фактором будут связаны для них моменты растерянности или уныния. Звезды советуют им отложить все дела и траты, кроме срочных, так как начинания этих суток способны демотивировать их или поставить в невыгодное положение.

Стрельцам звезды подсказывают, что сегодня события развиваются не в самом удачном для них направлении. Часто будет наблюдаться недостаток ясности или уверенности в себе. Наиболее продуктивна первая половина дня, именно в это время стоит закреплять достигнутые накануне успехи и прояснять для себя текущее положение дел. Желательно с осторожностью касаться материальных вопросов, связанных с прошлым.

Сегодня для Козерогов возрастает риск неудач. Звезды советуют не забывать о выдержке, но не переоценивать свою способность управлять событиями: некоторые неприятные тенденции будут иметь роковой оттенок и их разумнее избегать, а не пытаться победить. Например, в эти сутки сложно преодолеть давнюю неприязнь. Стоит отложить важные решения, особенно заключение договора и вступление в должность.

Сегодня события развиваются не в пользу Водолеев. Им стоит начать утро с закрепления своих позиций: чем они прочнее, тем спокойнее пройдут ближайшие дни. В течение дня наберут силу скрытые факторы, связанные с зарубежными делами, с юридическими, бюрократическими или профессиональными вопросами. Может копиться тайное подозрение или недовольство. К концу дня желательно свернуть лишнюю активность.

Сегодня звезды советуют Рыбам не терять бдительность и доводить до конца все работы, нацеленные на профилактику проблем. В приоритет лучше поставить законность и безопасность. Любые начинания с нуля, особенно совместные, в эти сутки рекомендуется исключить. Вместо поиска принципиально новых схем придется активнее использовать старые - но при этом не стоит обращаться к тем, кто однажды уже подвел.