Справимся со всеми проблемами — финансовый гороскоп на 22 ноября

Сегодня мы почти супергерои — можем справиться абсолютно со всем.

Неблагоприятно может сложиться этот день для проведения финансовых операций Овнами. Могут обостриться вопросы, связанные с финансовыми обязательствами. Старайтесь не допускать просрочки платежей. Не исключены претензии со стороны налоговых органов и судебных приставов. Крайне неудачное время для того, чтобы брать или давать деньги взаймы.

У Тельцов, чья деятельность плотно связана с деловым партнерством, сегодняшний день может сложиться проблематично. Особенно это почувствуют те, кто ведет переговоры. Ваши контрагенты, возможно, окажутся не готовыми к компромиссам и будут ждать уступок от вас. Предварительные договоренности могут оказаться обнулены. Будьте внимательнее при выполнении индивидуальных услуг.

Близнецам в течение этого дня рекомендуется максимум внимания уделять работе с техникой и механизмами. Возрастает вероятность технических сбоев и аварийных ситуаций из-за нарушений правил техники безопасности. В отношениях с коллегами и подчиненными может отсутствовать должное взаимопонимание. Старайтесь справляться с работой самостоятельно, не рассчитывайте на помощь коллег и подчиненных.

Раки в этот день будут настроены творчески и могут захотеть предложить свои идеи на рассмотрение начальства. Однако вероятно, начальству сегодня будет не до новаций и ваши попытки привлечь внимание в лучшем случае останутся незамеченными. Такая же реакция может быть и у ваших коллег. Возможно, вам следует немного подождать. Отдавайте предпочтение традиционным видам деятельности и избегайте новшеств.

Сложный день у Львов, работающих в коммунальных городских службах или в строительных организациях. Возможно, вам придется много времени простаивать без работы из-за того, что подрядчики вовремя не обеспечат вас материалами и техническим оснащением. Офисные служащие могут почувствовать ухудшение условий труда на рабочем месте. Вас могут часто отвлекать от работы.

Девам в этот день не рекомендуется планировать проведение деловых встреч. Договориться о сотрудничестве сейчас крайне сложно, поскольку окружающие вас люди не склонны менять свою точку зрения и идти на уступки. При работе с документами вы можете допустить ошибку. Также есть риск утери важного документа — будьте осмотрительнее.

Доходы Весов в этот день могут оказаться существенно ниже, чем ожидалось. Возможно, это будет связано с падением уровня работоспособности и ухудшением самочувствия. В связи с этим вам будет труднее мобилизовать себя на активную трудовую деятельность. Возможно, придется отложить планы по некоторым покупкам и переходить на экономный режим ведения бюджета.

Скорпионы в этот день могут почувствовать неуверенность в успехе своего дела и в самих себе. Это будет особенно заметно у тех, кто склонен к депрессиям и низкой самооценке. Рекомендуется браться за те дела, которые у вас всегда хорошо получаются. Успех, пусть и маленький, позволит вам повысить свою самооценку. Воздержитесь от любой тайной и незаконной неофициальной деятельности.

Стрельцам в этот день рекомендуется проявлять инициативу в делах и действовать открыто. В случае неудач, вероятность которых сегодня велика, не ищите обходные пути. Попытка сделать что-то втайне от других людей и с нарушением технологических норм может негативно отразиться на вашей репутации. Будьте готовы к проверкам со стороны представителей фискальных властей.

Козерогам в этот день рекомендуется отдавать предпочтение индивидуальной трудовой деятельности. Ваши самостоятельные действия имеют хорошие шансы на успех. Звезды не советуют вам включаться в работу в составе группы. Поэтому это неблагоприятное время для проектно-конструкторских и научных разработок. Не исключено, что придется вносить коррективы в свои планы.

Деятельность Водолеев на руководящих должностях сегодня может оказаться недостаточно эффективной. Возможно, у вас сейчас не будет достаточной уверенности в целесообразности тех или иных решений, и вы можете занимать выжидательную позицию. И это может привести к упущенным возможностям. Это неблагоприятное время для контактов с влиятельными людьми из числа начальства.

Рыбам в этот день рекомендуется обращать больше внимания на инновационные технологии и новые методы работы. Развивая наиболее перспективные направления, вы скорее добьетесь успеха. Между тем это не лучшее время для служебных командировок и юридических разбирательств. Возможно, вам удастся выйти на прорывные технологии или существенно повысить производительность труда.