Отмахиваемся от негативных — мыслей гороскоп на 22 ноября

27-28 лунные сутки. Сегодня ингрессия Солнца в знак Стрельца чаще представляет гармоничную сторону ситуации, а Луна в Скорпионе может представить сторону условно проблемную.

Тайный груз неизжитых эмоций или комплекс не устраненных недочетов может помешать целиком переключиться на позитивные мысли и приятное общение. Возможна психологическая инертность, неготовность вступить в контакт или отправиться в путь, зависимость от вредных привычек или неприятных воспоминаний. Отсутствие выраженной динамики и общения может спровоцировать ощущение одиночества. Актуальны борьба с унынием, очищение, избавление от негатива.

Сегодня судьба зовет Овнов в дорогу, приглашает открыть для себя новые горизонты или вновь посетить забытые края, приступить к учебе, исследованию или вступить в контакт с приятной для них персоной. Но им может мешать временное препятствие с роковым оттенком. Возможно, это будут материальные или организационные проблемы, те или иные следы прошлого. Энергию могут блокировать негативные эмоции.

Сегодня Тельцы склонны оставаться во власти непродуктивных стереотипов общения — которые в них часто поддерживают окружающие, с умыслом или без оного. Возможно, это будет давнее взаимное недоверие, жесткий профессиональный этикет, навязанный регламент или чужое упрямство. Звезды намекают на появившийся новый канал связи или на более гибкий подход, который решил бы проблему с обратной связью.

Близнецам этот день способен принести отдельные недомогания или общий пониженный тонус, а также зависимость от обстоятельств. На многих Близнецов негативно подействует атмосфера близкого Новолуния. Вместо того чтобы сопротивляться ходу событий, звезды рекомендуют подстроиться под него. Стоит отложить даже самые интересные контакты, чтобы заняться необходимыми делами или своим самочувствием.

Сегодня многие Раки по инерции держатся за привычные схемы, даже сулящие массу проблем. При таком подходе любая их попытка может обернуться бегом по кругу. Возможны любовные, финансовые, творческие и другие тупики. Может не хватать взаимопонимания с друзьями или детьми, эффекта от лечения. Возможно, имеет смысл подумать о других методиках, маршрутах или каналах общения (не обязательно новых).

Этот день способен временно лишить Львов энергии и оптимизма, внушить им пораженческие мысли и увлечь их в омут эмоций прошлого. Их могут поглотить домашние дела, вынуждающие отложить более приятные занятия. Однако им не стоит отказываться от своих идей или желаний. Если бытовые или иные обстоятельства не позволяют сделать шаг к своей удаче, следует «лечь и лежать в направлении своей цели».

Сегодня Девы могут оказаться в зависимости от окружающей психологической атмосферы. При этом, как назло, многие Девы окажутся не там, где им интересно быть, и не с теми людьми, с которыми хотят общаться. При интенсивной эмоциональной жизни у них не исключается временный информационный вакуум или зацикленность на непродуктивных мыслях. Возрастает риск неприятных сюрпризов в поездках или их отмены.

Сегодня для Весов могут оказаться частично или полностью блокированы те пути, которые им открылись или вот-вот откроются. Велика вероятность остаться без интересного общения, без приятного спутника, новой покупки или свежей информации. Звезды обещают, что положение выправится, но не в этот день. Возможно, помешают финансовые обстоятельства, подведут друзья или просто не будет нужного настроения.

День вынуждает Скорпионов держаться за свои взгляды и хранить верность своим привычкам. Возможны упрямство и уныние. Даже признав преимущества других ценностей и подходов, многие Скорпионы будут цепляться за прошлое и опираться на свои инстинкты. Прежде чем перейти к другой манере общения и мышления, им потребуется время, чтобы разобраться в себе — например, пересмотреть свои вкусы или ресурсы.

Сегодня досадное обстоятельство (часто тайное) не позволяет Стрельцам включиться на полную мощность в свою новую приятную роль. Даже тем Стрельцам, которые ощущают готовность наконец заявить о себе и выразить свои мысли или чувства, будет что-то мешать — например, остаточный страх. Стоит потратить день на избавление от тех фрагментов прошлого, которые стали балластом и не дают вам стать собой.

Сегодня Козероги склонны оставаться в плену прежних представлений о прошлом и по его образу и подобию конструировать будущее, в том числе финансовое. Неудивительно, если в их планах появится несколько ошибочных установок. Чтобы такие ошибки не закреплялись, звезды советуют воздержаться от важных решений и подождать несколько дней: за это время новая информация внесет в привычные шаблоны поправки.

Водолеев сегодня может ждать система ограничений или серия разочарований. Но это порадует их, если события подтвердят их прежние выводы и лишний раз позволят им утвердиться в своих скептических взглядах. Впустить в свое сознание новые мысли и приятные эмоции многим Водолеям помешает именно концентрация на негативе. Строя планы, им в этот день лучше заняться профилактикой критических уязвимостей.

Сегодня Рыбы склонны к идеализму и нуждаются в контакте со своим «высшим началом». Их может активно интересовать нематериальная сторона их профессии или отношений. При этом они могут стать чувствительнее к негативной стороне вопроса, чем к позитивной. Возможно, они будут размышлять о недостатках своих кумиров, о проявлениях мирового зла или об ошибках, которые допустили в своей духовной жизни.