Держимся за отношения — любовный гороскоп на 22 ноября

Даже если все идет не по плану, стоит охранять и сохранять отношения.

Сегодня судьба предлагает Овнам красивый выход из любовных затруднений, а в безнадежных ситуациях советует разорвать порочный круг и выйти на новые рубежи. Однако многие Овны окажутся эмоционально привязаны к прошлому, и им потребуется не менее суток на преодоление своей психологической зависимости.

Сегодня Тельцам нелегко получить полноценную эмоциональную обратную связь от близкого человека. Причиной дистанции может быть что угодно, от случайного плохого настроения до взаимного принципиального упрямства. Подсказка: появились новые пути приятного общения, но нужно порвать старый шаблон.

Сегодня звезды несут влюбленным (или ищущим отношений) Близнецам хорошую и плохую новости. Хорошая — их ждет заманчивая встреча, интригующее предложение или приятный разговор. Плохая — им будет нелегко сразу воспользоваться шансом. Свидание сегодня или не в их возможностях, или не в их интересах.

Сегодня Раки склонны действовать в любви по накатанной колее, и поэтому ход событий для них часто предсказуем. Получив от привычных игр известные выгоды, они получат в нагрузку пакет знакомых препятствий или разочарований. Если это их не устроит, им придется оглянуться вокруг в поиске новых путей.

Сегодня Львы в шаге от любовной удачи, но не все из них смогут его сделать — а сделав, могут пожалеть. Многим Львам придется пожертвовать романтическими планами ради бытовых дел. Также возрастет их мнительность, кто-то или что-то может навязать им уныние, зависимость от прошлого и неверие в себя.

В этот день судьба предлагает Девам исключительно старые и знакомые пути общения с объектом симпатий, которые им либо надоели, либо неинтересны в принципе. Попытка пофлиртовать или назначить свидание может сорваться из-за стечения обстоятельств. Не время для романтических предложений и посланий.

В этот день романтические планы Весов могут сорваться, но звезды не советуют огорчаться по этому поводу. Скорее всего, встреча оказалась бы не такой, как они ее себе рисовали. Важно помнить, что в запасе еще достаточно возможностей и вариантов, которые удастся осуществить уже в ближайшее время.

Сегодня душевные силы и ресурсы Скорпионов могут уходить не на общение с любимым человеком или подстройку к обстоятельствам, а на следование своим природным ценностям и склонностям. Именно по этой причине многие Скорпионы рискуют не поспеть за ситуацией и упустить в любви случайный хороший шанс.

Влюбленным Стрельцам в эти сутки придется сделать над собой усилие, чтобы не быть слишком откровенными и активными. В противном случае для них возрастает риск в чем-то ошибиться на старте осуществления замысла или ненароком проговориться о том, что они предпочли бы утаить от объекта своих симпатий.

Козерогам настроения этого дня мешают избавиться от устаревших представлений о любви. Многие Козероги будут ориентироваться на то, что им уже известно об отношениях полов и следовать знакомым идеалам, считая их монументальными и неизменными. Возможно, они плохо знают не только других, но и себя.

Сегодня Водолеи склонны видеть многое в темных красках и не исключено, что черная тень негативных мыслей коснется их личной жизни. Наиболее мудрое решение в этот день — воздержаться от романтических мероприятий, но ничто не мешает вам их обдумывать и предвкушать, если вы не утратили веру в любовь.

Сегодня в делах сердечных Рыбам не обойтись без доли здорового пессимизма. Природная эмоциональность может заставить их погрузиться в это состояние слишком глубоко и увидеть свою любовную историю в мрачном свете. Возможно, в таком настроении не стоит отвечать на письмо или отправляться на свидание.