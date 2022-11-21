Что нельзя делать в полнолуние 8 декабря

Какие проблемы ожидают нас в первом месяце зимы?

Достаточно строптивым и необычайно переменчивым ожидается месяц транзита Солнца по знаку Стрельца, стартующий во вторник, 22 ноября, (в 11:20 по мск).

Солнце в этот период станет 6 объектом в знаках так называемого мутабельного креста зодиака (Близнецы/Дева/Стрелец/Рыбы), которыми управляют владыка Юпитер и Меркурий. Этот фактор временно обусловит манеры и выбор тактики поведения, принципы действий и эмоциональных реакций. Энергия Стрельца, имеющего двойную природу (принято считать, что первая половина знака человеческая, а вторая – животная), неоднородна – врождённая откровенность и справедливость уживается с вечной беспечностью и авантюризмом, а идеализм с абстрактным мышлением.

В целом подобная планетная картина хорошо демонстрирует стремление выходить за пределы и границы. Мощное влияние Юпитера и знака Стрельца на данном участке года устремляет к путешествиям и перемене мест, расширению горизонтов знаний и духовных исканий. Но для поездок в этом месяце время лучше подбирать более тщательно – к примеру, наиболее уязвимой в этом плане будет вторая декада Стрельца с 1 по 9 декабря включительно (особенно нежелательно отправляться в путь 1 и с 4 по 9 декабря).

Примечательный факт – в день новолуния в четверг, 24 ноября, планета Юпитер, как управитель Стрельца, развернётся с ретроградного на прямое движение, что опять же является фактором какой-то резкой смены процессов, и даже в большей степени переключения смыслов. Причём по природе Юпитера смещение акцентов в фазе разворота планеты может затронуть в первую очередь идеологическую борьбу, экспертизы и мнения в геополитическом пространстве.

Особым и наиболее напряжённым участком месяца Стрельца станет период вокруг полнолуния 8 декабря по причине довольно точного попадания светил на градус стоянки Марса в карте полнолуния. Негативное влияние Марса может чувствоваться уже с 4 декабря, а уж с 6 по 9 стоит усилить бдительность в быту, на производстве и на транспорте избегая импульсивных и заведомо рискованных решений, конфликтов.

Солнце в Стрельце придаст уверенности прежде всего знакам огненной стихии Овна и Льва, а также воздушным Весам и Водолеям. Но для самих Стрельцов картину портит тот же Марс – их высокая активность может временами вызывать сопротивление окружающих.

Близнецам, Девам и Рыбам , трём другим знакам мутабельного креста, стоит быть осмотрительней, особенно рождённым с 6 по 9 число в упомянутый выше период «марсианского» полнолуния вокруг 8 декабря.

Менее подвержены активному влиянию энергий Солнца в Стрельце будут не упомянутые знаки зодиака.