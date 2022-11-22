Выбрасываем все ненужное из жизни — гороскоп на 23 ноября

28-29 лунные сутки. Сегодня все самое интересное может начаться вечером.

Если утром царит затишье или уныние, отсутствует динамика и нет свежих идей, не стоит терять надежду. В канун Новолуния имеет смысл сбросить груз лишних вещей, вредных привычек, старых связей и негативных эмоций, по возможности списать долги материальные и моральные. В конце дня желательно внутренне быть на «низком старте» и включить средства связи: возможны сигналы издалека или от значимых лиц, ценные известия, открытия путей. Новые идеи, романтичные настроения или интересные беседы могут вдохновить на активное ночное времяпрепровождение.

Сегодня Овны горят желанием перевернуть страницу и идти дальше, но необходимая им для этого энергия и нужное стечение обстоятельств могут отсутствовать вплоть до позднего вечера. Звезды советуют пользоваться этой заминкой для избавления от тягостных мыслей, лишних вещей и вредных духовных установок: чем меньше груз, тем легче будет путь. К ночи возможны приятные новости, может наметиться поездка.

Сегодня звезды советуют Тельцам ориентироваться на обстановку и поведение нужных людей, выстраивая в соответствии с ними свою тактику. Не исключено, что новая картина событий и связанная с ней расстановка ролей прояснится не сразу, и сравнительно четкие выводы удастся сформулировать для себя лишь ближе к ночи. Если заканчивается какой-то сюжет, есть шанс напоследок воспользоваться чужой добротой.

Сегодня Близнецам стоит следить за самочувствием: оно нуждается во внимании, даже если нет явных недомоганий. В случае болезни ожидается новый поворот, возможно, пора менять схему лечения. Также вероятны перемены в общении с интересующими людьми. Многим Близнецам важно мнение конкретной персоны: их партнера, помощника, объекта симпатий, юриста, врача, начальника, ученика, личного представителя.

Сегодня утром Раки способны оставаться внутренне инертными и следовать своим привычкам, но вечером даже самым медлительным Ракам предстоит начать подстраиваться к изменившимся обстоятельствам. Возможно, им придется связаться с коллегами, начать отслеживать новости из-за рубежа или нужные маршруты, обратиться в сервис. Повышенного внимания может требовать работа, здоровье, питомец или подопечный.

Тенденции этих суток для Львов позитивны. Наиболее важные и отчетливые перемены ожидают их ближе к ночи: именно в это время они смогут перестроиться на более оптимистичный лад или выйти на более удачные для себя рубежи. Откроются новые пути для самовыражения, любви, творчества, воспитания детей, успешных деловых маневров. На фоне душевного подъема многие Львы проведут насыщенную и приятную ночь.

Девам звезды говорят, что сегодня для них информативнее вечер. Не стоит спешить с выводами, если утром нет новостей, закрыты пути, не радует свое или чужое настроение: в конце дня «лед тронется». Именно ближе к ночи ожидается самое тесное и приятное общение с домочадцами, получение известий в связи с жильем или другим вопросом. Не исключено, что в доме появится гость, или вы сами станете гостем.

Сегодня события развиваются вполне благоприятно для Весов, но часто идут медленнее, чем им хочется. Не исключено, что лишь в самом конце дня они получат интересующие их известия или шанс связаться с приятным им человеком, получат доступ к нужным сведениям или маршрутам. Если позволяют личные планы, стоит отложить до вечера или ночи важные контакты и поездки, а также учебу и литературную работу.

Основная часть этого дня пройдет для Скорпионов на волне вчерашних эмоций и у них будет на то причина. Многие Скорпионы окажутся во власти необычных переживаний, получат добрый знак, запоздалую награду или моральную поддержку. В это время им лучше побыть наедине с собой и подвести какие-то личные итоги. Вечером может появиться или усилиться потребность в информации, назреть сделка или покупка.

Сегодня для Стрельцов значим вечер, а для многих Стрельцов он плавно перейдет в столь же важное утро следующего дня. В этот период они будут обдумывать свои идеи или поддерживать приятное для себя общение, их может вдохновлять переписка или литературное творчество. Чтобы на такой режим хватило сил, до наступления вечера желательно их поберечь. Возможно, стоит побыть в полном уединении и молчании.

Сегодня Козерогам стоит бороться с пессимистичным взглядом в будущее, иначе они рискуют частично запрограммировать себя на неудачу. В условиях информационной неясности им лучше подождать конца дня: вечерние или ночные новости и разговоры предоставят им много пищи для размышлений и ряд полезных подсказок, хотя могут не дать исчерпывающих ответов на все вопросы. Возможны вести от человека издалека.

Для Водолеев основная часть дня пройдет под знаком роковых преград или добровольно выбранных ими ограничений, связанных не с самыми радужными эмоциями. Возможна потеря шанса, отказ, разочарование, завершение неприятной истории. Сыграет роль позиция значимой персоны — например, начальника, партнера, одного из родителей. Зато вечерние новости многих Водолеев порадуют. Возможно, у них появится друг.

Этот день поможет Рыбам подвести важный личный итог, заполнить пробел в своей биографии или дополнить свою картину мира. Может быть пройден значимый рубеж в делах, связанных с эмиграцией, работой за рубежом или в иностранной компании, а также с духовным ростом. После вынужденного прощания с отжившей частью прошлого многим Рыбам покажутся весьма интересными и заманчивыми вечерние новости и идеи.