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Расставляем приоритеты правильно — любовный гороскоп на 23 ноября

22 ноября 2022ГороскопыМарианна Басс

Сегодня стоит понять, на каким месте для нас отношения.

Расставляем приоритеты правильно — любовный гороскоп на 23 ноября
Фото: neizvestniy-geniy.ru

Овен

Овнам звезды обещают хорошие известия и обнадеживающие интригующие повороты в личной жизни — но намекают, что открытия новой сюжетной линии придется подождать. Не исключено, что подобные перемены начнут происходить ближе к полуночи, зато и приятных возможностей может представиться сразу несколько.

Телец

Тельцам стоит помнить, что сейчас они не являются безусловными лидерами в романтических отношениях. Наиболее разумный выбор для них — сознательная подстройка под настроение партнера, которое в данный момент как раз меняется. Не все будет сказано прямо, поэтому желательно уметь «читать между строк».

Близнецы

События дня подводят Близнецов к новому этапу в романтических отношениях. При этом не играет особой роли, в какой форме реализуется контакт: в виде взаимного притяжения или соперничества, в режиме личных встреч или дистанционной переписки. Назревает разговор, или партнер готов сказать нечто важное.

Рак

События этого дня заставят Раков стать в личных отношениях общительнее и действовать более гибко. Даже если утром они будут сопротивляться этой мысли, вечером у них не останется иного выхода, кроме подстройки к ситуации. Возможно, появится шанс знакомства на работе или повод оказать пассии услугу.

Лев

Сегодня звезды предрекают Львам благоприятные подвижки в делах сердечных — но намекают, что ключевые события такого рода вероятнее вечером. Возможно, все самое интересное случится лишь с наступлением ночи. Даже очень нетерпеливым и уверенным в себе Львам в эти сутки желательно не опережать события.

Дева

Сегодня новый поток вестей и свежих мыслей ждет влюбленных Дев с наступлением вечера. В это время они станут более романтичными, общительными и легкими на подъем, им будет необходимо общение со своей пассией. В разлуке они решат отправить ей музыкальный привет, веселую шутку или послание в стихах.

Весы

Сегодня влюбленных Весов порадует вечер. Возможно, утро они встретят не в лучшем расположении духа, но в конце дня судьба обязательно сделает им подарок. Они могут получить долгожданное известие от любимого человека, узнать адрес объекта своих симпатий, найти повод для переписки или встречи с ним.

Скорпион

В эти сутки Скорпионам не помешает побыть наедине с собой и разобраться в своих чувствах. Многим Скорпионам это поможет благополучно поставить точку в долгой истории, независимо от ее конкретного итога. В конце дня звезды советуют им стать общительнее, но избегать в любви избыточного легкомыслия.

Стрелец

Сегодня романтика настигнет Стрельцов ближе к ночи. В это время они получат возможность наладить связь с пассией, завязать или восстановить приятное для себя знакомство, подчеркнуть свою красоту, остроумие и таланты, особенно литературные. На этой волне они могут затеять активную ночную переписку.

Козерог

Утром Козероги склонны смотреть на свою личную жизнь и на отношения полов скептически, но вечером вдруг поддадутся знакомым тайным надеждам или романтичному легкомысленному настроению. Возможно, это выразится в звонке объекту симпатий, в поэтическом творчестве или в попытке случайного знакомства.

Водолей

Сегодня утром многие Водолеи вынуждены думать о неприятных для себя вещах, что наложит отпечаток на их чувства и стиль общения с партнером. Но все начнет меняться с наступлением вечера или приближением ночи. В это время они вновь поверят в любовь, встретятся или свяжутся с объектом своих симпатий.

Рыбы

Сегодня влюбленным Рыбам желательно честно ответить себе на некоторые давние вопросы, связанные с личными отношениями. Правильно расставив приоритеты и осознав, что часть их романтических идеалов осталась в прошлом, вечером они не будут сбиты с толку и возьмут в общении с партнером верный тон.

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