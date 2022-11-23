Ловим каждое слово партнера — любовный гороскоп на 24 ноября

Сегодня стоит прислушиваться ко второй половинке.

Сегодня Овны могут открыть в своей любовной биографии новую страницу. День хорош для знакомств, флирта, романтических прогулок, примирений. Он поможет найти любовь вдали от дома или восстановить контакт с далекой пассией. Загляните в почту: возможно, вам напишет тот или та, о ком вы тайно мечтаете.

Сегодня Тельцам не стоит воспроизводить в своем общении с объектом симпатий знакомые жесткие схемы, а также идти напролом. Самое время начать действовать более гибко. Возможно, стоит организовать небольшую авантюру или ненароком затронуть запретную тему «на грани», к которой у пассии есть интерес.

Этот день внесет в личную жизнь Близнецов новую динамику, даст импульс зажигательному флирту, остроумной пикировке или любовной конкуренции. Возможно интересное предложение или приятное знакомство. Звезды советуют помнить о самолюбии партнера, не скупиться на комплименты и уважать его взгляды.

Влюбленным Ракам звезды подсказывают, что сегодня их шансы возрастают при наличии общей подвижности, коммуникабельности, широкого кругозора и чувства юмора. В этот день стечение обстоятельств может создать условия для возникновения романтической симпатии к объекту опеки, подчиненному или коллеге.

Этот день поднимет влюбленным Львам настроение и поможет наладить контакт с объектом их симпатий. Могут появиться новые знакомые или важная информация, затрагивающая объект вашего интереса. У Львов, пребывающих в поиске, наметятся дополнительные варианты знакомств за счет бизнеса или хобби. Это прекрасный день для флирта, свиданий и переписки.

Сегодня Девы готовы делить с любимым человеком не только место романтических встреч. Возможно, они захотят увидеть его в своем доме или у себя на родине, пригласить в гости. В этом случае им не помешает заранее убедиться, что привычки и убеждения партнера в целом совпадают с их жизненным укладом.

Этот день сулит Весам положительные перемены в личной жизни, которые не будут случайными и позже получат продолжение. Он хорош для знакомств, прогулок, переписки, непринужденного флирта, примирений после ссор, встреч после разлук. Возможны вести и приятные предложения сразу от двух поклонников.

Сегодня жизнь предлагает Скорпионам увлекательный и романтичный, но порой сомнительный путь к завоеванию объекта своих симпатий. Им важно вовремя сворачивать с дороги, ведущей в подозрительном направлении. Ради своей пассии многие Скорпионы не пожалеют денег и могут пойти на экзотические расходы.

День вносит в личную жизнь Стрельцов яркие и приятные новые краски. Нередко это будет происходить благодаря усилиям самих Стрельцов, жаждущих внимания, общения и готовых к обратной связи с теми, кто им симпатичен. Удачный момент для начала или возобновления романтического контакта на их условиях.

Козерогам звезды говорят, что этот день хорош для переписки или тайного свидания. Главное условие успеха — романтичная атмосфера, а каким путем она будет создана, не так уж важно. Но им стоит знать, что мыслеобразы этого дня могут оказаться навязчивыми и преследовать их в течение нескольких недель.

Водолеям не стоит пропускать повод для свидания с любимым человеком или возможность наладить с ним контакт. Темой этого дня будут дальнейшие планы, и они легко могут оказаться совместными. У многих Водолеев будет достаточно общих интересов с партнером, чтобы не бояться за перспективу своего романа.

Рыбам стоит помнить, что сегодня общение с любимым человеком имеет для них особое значение. Может нести смысловую нагрузку даже невербальный контакт - например, взгляд или установленная мысленно связь. Скорее всего, это будет взаимно, и партнер тоже будет ловить каждое слово, жест или взгляд Рыб.