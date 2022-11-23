Не игнорируем чужое мнение — гороскоп на 24 ноября

1-29 лунные сутки. Сегодня соседство Солнца, Луны, Меркурия и Венеры усиливает внимание к личным связям, заставляет искать персональных встреч и интересоваться чьим-то конкретным мнением.

Также этот день открывает пути и дает доступ к информации, повышает любознательность и легкость на подъем, оживляет романтические симпатии, побуждает к полемике. Могут вызвать интерес вести издалека, из образовательных учреждений или транспортных компаний. Удачный момент для начала серии контактов, литературной работы или поездок: командировок, экскурсий. Важно не увлекаться глобальными планами, приоритеты вскоре изменятся.

В этот удачный день Овнам лучше не тратить впустую свои силы, в том числе энергию своего любопытства. Помимо приятного общения и развлекательных прогулок им стоит расширять свой кругозор, практиковаться в знании языков, рассматривать предложения за рубежом. Это прекрасный момент для начала цикла поездок, знакомств или поисков, для выбора попутчиков, маршрутов, средств связи или направлений учебы.

Тельцам день подскажет, как обойти противоречия или убрать дистанцию в общении с нужными людьми. Сама жизнь намекнет им на тот или иной обходной путь, сокращающий расстояние или снимающий напряженность. Возможно, это будет совместный вояж, смена темы, канала связи или валюты для расчетов. Стоит помнить, что в таком переходе есть доля авантюры. Возможен интерес к сделкам за рубежом, перевозкам.

Сегодня Близнецы ищут более активной обратной связи. Близнецы-спорщики будут нуждаться в оппоненте, путешественники - в попутчиках, с которыми можно обсудить злободневные темы, а преподаватели и тренеры - в способных учениках. Для многих Близнецов представит интерес позиция конкретного лица или сравнение разных мнений. Важно уважать мнение собеседников, быть дипломатичнее и не перебивать их.

Этот день несет Ракам полезную информацию. Возможно, она будет исходить от конкретного лица - например, коллеги, врача или помощника. Могут представить интерес новости издалека, подробности о работе, услугах, командировках, исследованиях или учебных мероприятиях с целью повышения квалификации, а также сведения, затрагивающие питомца. Рутинные контакты могут оказаться расцвечены личной симпатией.

Сегодня звезды советуют Львам не терять время понапрасну, так как обстоятельства этого дня обнадеживают. Многие Львы вернут себе право выбора, прежнее хобби, возможность развивать свои таланты, доступ к дополнительной информации или другие привилегии. Это удачные сутки для развития деловых и романтических связей, общения с детьми, прогулок с приятной целью, литературных и иных творческих занятий.

Сегодня Девы могут активно обсуждать свои семейные и жилищные дела, но ограничиваться деталями своей частной жизни не намерены. Многие Девы так же охотно будут общаться с далекими друзьями и земляками, вникать в мировые новости. Особую роль для них может сыграть персональное мнение кого-то из домочадцев или гостей. Может выйти в завершающую стадию история с переездом или сделкой по недвижимости.

Сегодня Весов ждет информативный приятный день - особенно если они будут чаще общаться с людьми или отправятся в дорогу. Это хороший момент для возврата к учебе или исследованиям, для оживления романтических чувств, для начала цикла поездок, публикаций или совместных работ. Удачный оборот примут дела с иностранцами. Полезные сведения могут приходить сразу по нескольким взаимодополняющим каналам.

Сегодня внимания Скорпионов может требовать важная сделка, покупка или денежная операция. Вероятны финансовые новости, известия от продавцов или покупателей. Особый интерес могут вызвать расчеты в валюте и иностранные товары. Возможны траты на лекарства, инструменты, аксессуары для путешествий, на нужды детей или питомцев. Может возрасти расточительность, особенно при наличии денег и выбора.

Сегодня Стрельцы привлекательны, красноречивы и харизматичны, часто блещут остроумием. Они привлекают к себе взгляды, легко находят слушателей и поклонников. Многие Стрельцы сумеют искусно балансировать между своей потребностью блистать и чужими интересами, поэтому будут приятными партнерами. Это удачный день для обнародования ими своих мыслей, заявления о своих нуждах или выражения своих чувств.

Сегодня внимание Козерогов может быть приковано к человеку издалека или к персоне из их прошлого, к тому, кто посвящен в их секрет или к виртуальному образу - например, персонажу фильма. Может завязаться приватная беседа или остроумный мысленный диалог. Этот день хорош для литературного творчества и исследования разных источников информации. Вероятна зависимость от воспоминаний или чужих мнений.

Сегодня звезды советуют Водолеям чаще мечтать о будущем: мыслеобразы этого дня для них благоприятны и станут отличным стимулом, если им недостает позитивной мотивации. Удачный момент для романтической встречи, беседы с единомышленником. У многих Водолеев будет возможность поддерживать контакт с несколькими значимыми для них людьми или группами, что добавит им точек опоры и источников информации.

Сегодня для Рыб имеют значение новости и личные контакты, связанные с их целями, поэтому от последних многое зависит. Мысли Рыб, занятых карьерой, могут быть направлены на связи с партнерами, клиентами или работодателями, включая зарубежных. Для некоторых Рыб будут приоритетом их чувства, финансы, покупки или духовные идеалы. Важно не строить сейчас долгосрочных планов: есть риск зайти в тупик.