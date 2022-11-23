Споры перетекут в конфликты — финансовый гороскоп на 24 ноября

Сегодня будет непросто общаться с коллегами — они будут горазды только спорить.

Овнам в этот день рекомендуется действовать активно и последовательно. Отдавайте предпочтение тем методам, которые вы многократно использовали и которые доказали свою эффективность. Попытка внедрения новшеств и усовершенствований может лишь затормозить ваше движение к поставленной цели. Потому что любые новшества могут быть связаны с нарушением рабочего ритма.

У Тельцов это один из тех редких дней, когда дополнительные профессиональные знания могут лишь помешать вам в работе. Сейчас необходимо сосредоточиться на доведении до конца начатых дел. Попытка же углубить свои знания с тем, чтобы повысить квалификацию, лишь отвлечет вас от работы, которую вы и так хорошо знаете.

У Близнецов в этот день могут часто срываться или откладываться деловые встречи. Не следует планировать встречу с человеком, склонным к непоследовательному поведению и обремененному финансовыми проблемами. Желательно навести справки о человеке накануне принятия решения о возможном контакте с ним. Не давайте никому денег в долг – это наиболее вероятная тема для встречи, о которой вас могут просить.

Деловое сотрудничество Раков с партнерами в этот день может оказаться убыточным. Не рекомендуется делегировать партнерам важные дела. Помните о правиле: «если хочешь, чтобы работа была выполнена качественно, делай всю работу сам». Клиенты могут задержать с оплатой за выполненную работу. Поэтому не следует браться за работу без полной предоплаты.

Инициативы и грандиозные планы Львов сегодня могут разбиться о критику со стороны коллег по трудовому коллективу. Возможно, сейчас для вас важнее справиться с текущими делами, а потом уже думать о реализации своих намерений. Старайтесь не увлекаться фантазиями и не отрываться от земли в своих мечтах. Сосредоточьтесь на чем-то одном, что для вас более приоритетно.

Девам, работающим в ресторанном и гостиничном бизнесе, рекомендуется внимательнее следить за поведением клиентов. Некоторые из клиентов могут попытаться обмануть вас при расчетах, а также оставить поврежденным имущество. Не торопитесь раскрывать свои истинные намерения окружающим. Этот день может таить много неожиданностей, поэтому лучше не расслабляться.

Сложно складывается этот день для Весов, работающих в офисе. При подготовке статистических и финансовых отчетов вы можете столкнуться со сбоями в работе программного обеспечения компьютера. Старайтесь обезопасить себя от непредвиденных поломок, чаще делайте резервные копии. Условия труда на рабочем месте нельзя назвать комфортными — вас могут часто отвлекать от работы.

Скорпионы в этот день не смогут сочетать два разных занятия, и придется сосредоточиться на чем-то одном. Это особенно относится к студентам, которые обучаются заочно и при этом подрабатывают на фирме. Учеба будет тормозить работу, а работа будет мешать учебе. Успешно пойдет дела у торговцев, водителей транспорта и у консультантов сетевого маркетинга.

Стрельцы, работающие удаленно и лишь изредка посещающие место работы, в этот день могут столкнуться с задержкой оплаты за выполненную работу. Это особенно относится к фирмам, работающим в секторе интернет технологий, а также занимающихся выполнением заказов по фрилансу. При приеме частных заказов на дополнительную подработку старайтесь брать предоплату в полном размере.

Козерогам в этот день рекомендуется не торопиться в работе и стараться все делать спокойно и осмотрительно. При использовании техники не допускайте излишне высоких нагрузок, поскольку сейчас возрастает вероятность технических сбоев и нештатных ситуаций. Воздержитесь от рискованных финансовых операций, не берите и не давайте денег взаймы.

У Водолеев в этот день могут быть осложнения в делах. Основная причина возможных трудностей связана с ненадежным поведением деловых партнеров. Старайтесь держать под личным контролем исполнение договорных обязательств. Не следует делегировать часть своей работы напарникам. Никому не верьте на слово, проверяйте реальное исполнение дел.

У Рыб в этот день могут возникнуть непредвиденные осложнения в трудовом коллективе. Не исключен спор с кем-то из коллег относительно того, кто должен выполнять ту или иную работу. Путаница с распределением обязанностей может привести к задержке с выполнением плановых заданий. Старайтесь не отвлекаться на посторонние вопросы, цените свое рабочее время.