Эмоции будут вырываться наружу — гороскоп на 25 ноября

2-3 лунные сутки. Сегодня влияние Юпитера мешает видеть меру, повышает риск преувеличений и зашкаливания эмоций.

Тяга к далеким странам или виртуальным мирам может заслонить близкую реальность. Многие чувства будут приятными и добрыми, но стоит остерегаться негативных моментов — например, скрытых обольщений или проявлений непримиримости с чужой точкой зрения. На бытовом уровне возможны переедания, авантюры, лишние траты, безалаберность, беспечность, романтизация прошлого. Лучшие стороны дня — надежда, великодушие, гостеприимство, вера в любовь, возвышенные переживания, благие намерения. Важна духовная грань событий.

Овны сегодня изначально удачливы, однако их может подвести увлеченность, идеализм или склонность опережать события. Поймав волну вдохновения и набрав скорость, они рискуют перейти грань и «на всех парах» угодить в тупик, чем неоправданно себя демотивируют. Чтобы этого не случилось, стоит начать день с уточнения маршрута и программы действий, а также избегать лишнего авантюризма и необдуманных решений.

Сегодня Тельцам стоит аккуратнее распоряжаться своими ресурсами — особенно если они ведут дела за рубежом или с людьми издалека, имеют доли в совместных активах, банковские вклады или кредиты. День усиливает искушения и может заставить погнаться за миражом, есть риск увеличить бремя налогов или столкнуться вскоре с «мыльным пузырем». Влюбленным Тельцам не помешает контролировать свои чувства.

Сегодня звезды напоминают Близнецам о необходимости быть уважительнее к чужим взглядам, идеалам и слабостям. Стоит удвоить осмотрительность и деликатность в гостях и в общении с людьми иных культур, знать меру в остроумии, критике и рискованных вызывающих действиях, беречь чужое самолюбие и не слишком часто пользоваться чужой добротой. Переход границ чреват личной обидой или резонансным скандалом.

Сегодня у Раков может добавиться хлопот за счет личной эмоциональной вовлеченности. Они часто будут стремиться вложиться в исполняемое дело всей душой. Многих Раков сподвигнет на такой порыв благотворительность, любовь, идеализм, надежда на карьерный взлет или на исцеление, стремление искупить вину или природная склонность опекать слабых. Раки, попавшие в беду, могут рассчитывать на сочувствие.

Для Львов это вдохновляющий день — но источником их вдохновения часто будет прошлое, не всегда для них благополучное. Они могут идеализировать свои былые чувства, возлагать избыточные надежды на прежние методы воспитания детей, цепляться за свои старые ресурсы или за ложные идеалы. Это подходящие сутки для отдыха, романтики, ностальгических воспоминаний, духовной жизни или свободного творчества.

Сегодня Девы легко поддаются ностальгическим чувствам и выстроенным на них аргументам. Также они могут оказаться во власти экзотических ценностей, чужого авторитета или обаяния, взять курс на ложную цель. Возможна внушаемость. Это подходящий день для отдыха, легкого приключения или романтического порыва, но лучше не делать важный шаг — например, не выбирать жилье или будущее место проживания.

Для Весов это хорошие сутки — но им стоит помнить о дополнительных побочных эффектах, которыми могут сопровождаться приятные для них события. Разговоры и путешествия в этот день способны завести чуть дальше, чем предполагалось. Возможно, придется узнать лишние подробности. Вероятны легкие приключения в дороге, напоминающие об ошибках прошлого. Неприятности будут сглажены или сведены к шутке.

Этот день способен сделать Скорпионов более щедрыми на эмоции и более расточительными (при этом могут с равной легкостью «утекать сквозь пальцы» их личные, заемные или общие средства). Также события этого дня могут подтолкнуть их к рассеянности, доверчивости или снисходительности там, где им следовало быть вести себя более настороженно, придирчиво и аккуратно. Возможна удачная продажа излишков.

Сегодня Стрельцы склонны к потаканию своим чувствам, привычкам и прихотям, а также к преувеличениям. Для них возрастает риск расточительности, сентиментальности, переедания, злоупотребления авторитетом или удовольствиями. Некоторые Стрельцы утратят меру в любви, гостеприимстве или заботе о близких. Им стоит помнить, что их благие дела со стороны могут видеться превратно, например, как фанатизм.

Сегодня Козероги нуждаются в умеренных нагрузках и в «пище для души». Им лучше оказаться там, где они могут помечтать, восстановить свои силы, исцелить душевные раны или припасть к своему тайному источнику вдохновения. Неплохим решением будет уединение, пребывание на природе или путешествие в виртуальный мир. Можно позволить себе слабости. Нужна аккуратность в любых работах и лечебных манипуляциях.

Сегодня Водолеи могут позволить себе подумать о чем-то приятном — например, об идеальной любви или о расширении своих возможностей. Некоторым Водолеям придется попасть для этого в дружелюбную среду или романтичную обстановку, мотивирующую на полет фантазии. Но им стоит быть скептиками, мечтая о материальных перспективах: в этой сфере вероятны преувеличения. Не время вкладываться в крупный проект.

Сегодня Рыб переполняют эмоции. Это могут быть возвышенные переживания или просто сильные чувства, связанные с важными для них событиями. Многие Рыбы будут подводить итоги и пытаться заглянуть в свое будущее. Лучше, чтобы в этот день преобладали добрые дела и гармоничные эмоции, иначе возможны перегибы в поведении и самочувствии: вызывающие жесты, идеализации, переедание. Нежелательны начинания.