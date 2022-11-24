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Исполняем свои желания — любовный гороскоп на 25 ноября

24 ноября 2022ГороскопыМарианна Басс

Отличное время позволить себе в отношениях чуточку больше.

Исполняем свои желания — любовный гороскоп на 25 ноября
Фото: flytothesky.ru

Овен

Сегодня Овны являются в любви идеалистами, но не пассивными, а деятельными. В целом их ждет успех, но иногда они будут оказываться чересчур предприимчивыми, хотеть «всего и сразу» или строить лишние воздушные замки. Именно по одной из этих причин они рискуют столкнуться с любовными разочарованиями.

Телец

Романтичная атмосфера дня может на время лишить влюбленных Тельцов их здравого смысла. Очарованные моментом или своими иллюзиями, они способны пойти на авантюру и сделать своим ориентиром туманную линию горизонта. Звезды напоминают, что любовь — своего рода капитал и управлять им стоит аккуратнее.

Близнецы

Сегодня симпатии Близнецов нередко выражаются в критике или в насмешке, порой обидной. Они нуждаются в любви, но не всегда тактичны, не прочь пройтись частым гребнем своего остроумия по идеалам или слабостям партнера. Возможно, им повезет, и их великодушно простят, но звезды этого не гарантируют.

Рак

Этот день требует от Раков некоторых жертв на алтарь любви и они с радостью их приносят. Не исключено, что они заставят их увлечься, забыть о чувстве меры и начать излишне опекать объект симпатий, окружая его избыточным вниманием. Романтика сегодня может быть равна для них сентиментальности.

Лев

Влюбленных Львов этот день делает идеалистами и дарит им ощущение истинного счастья. Они будут легко поддаваться фантазиям и соблазнам. Стоит быть внимательнее к приятным образам и воспоминаниям: сегодня они могут быть не только «золотым сном», но и токсичным дурманом, от которого пора избавляться.

Дева

Сегодня звезды советуют влюбленным Девам наслаждаться моментом и не пытаться что-либо изменить в существующем положении дел. Это прекрасные сутки для романтических мечтаний, красивых душевных порывов и обмена благими намерениями — которые, возможно, никогда не будут реализованы в их нынешнем виде.

Весы

Сегодня обстоятельства благосклонны к любовным планам Весов и не позволят им оказаться в плохой для них ситуации. Если произойдет незапланированное событие, то оно будет скорее приятным, чем огорчительным. Не исключено, что свидание вызовет массу эмоций и затянется чуть дольше, чем планировалось.

Скорпион

Сегодня любовь делает Скорпионов менее принципиальными и более предприимчивыми. Желая отметить приятное событие или исполнить каприз любимого человека, они будут готовы на любые авантюры и сопутствующие им траты. Некоторые Скорпионы таким путем попытаются удержать уходящее счастливое прошлое.

Стрелец

В этот день влюбленным Стрельцам незнакомо чувство меры. Испытывая яркие эмоции, они готовы залить ими не только объект своего восхищения, но и весь мир. Порой они будут немного эгоистами. Иногда они будут пытаться вновь заселиться в воздушный замок своей мечты, даже зная, что вскоре его покинут.

Козерог

Козерогов этот день зовет к любви, не уточняя, в какой форме она должна выражаться и реализовываться. Возможно, многим Козерогам окажутся ближе платонические возвышенные переживания. Свидание сегодня должно быть комфортным: если вас что-то раздражает, ваши приятные эмоции могут быть блокированы.

Водолей

В этот день Водолеям полезно отпустить на волю свою фантазию и подумать об идеальном варианте развития своего романа. Нарисованные ими себе в этот день картины вполне могут стать приятной реальностью. Чтобы желания однажды сбылись в полном объеме, важно не увлекаться явно несбыточными вариантами.

Рыбы

Сегодня Рыбам придется приложить некоторые усилия, чтобы справиться с потоком своих или чужих чувств. Одной из главных сложностей в их отношениях может быть несовпадение мировоззрений. Не исключены приятные заблуждения. Могут «накрыть» чувства к иностранцу или привлекательному человеку рангом выше.

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