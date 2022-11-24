Решаем вопросы в параллельном режиме — финансовый гороскоп на 25 ноября

Сегодня придется браться за все и разом.

Овнам в этот день рекомендуется прислушиваться к своей интуиции и принимать соответствующие решения. Старайтесь не афишировать на публике свои намерения. Успешно проходят кулуарные встречи, совещания. Удерживайте себя от радикальных действий и поступков, идущих вразрез с мнением начальства. Хорошо решать вопросы по мере их поступления, не ограничивая себя жесткими рамками графика работ.

Тельцам рекомендуется запланировать наиболее важные дела с утра пораньше. В это время удача сопутствует многим вашим начинаниям. Успешно идет планирование. Хорошо работать с прицелом на перспективу, на получение результата в будущем. Успешно решаются вопросы в рамках творческого коллектива. Воздержитесь от неофициальной подработки. Не делайте того, что могло бы бросить тень на вашу деловую репутацию.

У Близнецов в этот день складываются конструктивные отношения с начальством. Возможно, вам предложат заняться тем, в чем вы пока плохо разбираетесь. Тем не менее, вы сможете быстро наработать необходимые навыки и успешно справиться с делами. Однако не следует заниматься планированием и отвлекаться на нереальные прожекты.

У Раков удачное время для повышения уровня квалификации. Вы сможете не только быстро усвоить учебный материал, но и подтвердить свои знания на экзаменах. Работники фирм преуспеют, если будут действовать строго в рамках служебных инструкций. А вот от вышестоящего начальства лучше держаться на дистанции. Возможно, ваши действия будут противоречить тому, что ожидает от вас начальство.

Львам в этот день рекомендуется вникать в любые профессиональные вопросы и стремиться извлечь из своих знаний практическую пользу. Успешно поработают инженеры, изобретатели и рационализаторы. Старайтесь извлечь из получаемых знаний практическую пользу. Однако нежелательно заниматься внедрением новых технологий и проводить технические испытания.

Девам в этот день рекомендуется заниматься укреплением деловых партнерских отношений. Документ о сотрудничестве, подписанный утром, может быть выгоден вам в течение длительного времени. Можно делегировать часть своих полномочий напарнику, партнеру. Вторая половина дня неблагоприятна для любых видов спекулятивного бизнеса. Не торопитесь обменивать валюту.

Весам в этот день рекомендуется полагаться на самих себя и отдавать предпочтение индивидуальному труду. Сложнее всего придется тем, кто работает на арендуемых помещениях вместе с деловым партнером. Чем меньше будет ваша зависимость от внешних факторов, тем успешнее вы сможете поработать. Могут увеличиться накладные расходы на содержание аренды.

Скорпионы сегодня могут столкнуться со сложными техническими вопросами, из-за которых может затормозиться темп работы. Может так случиться, что старые проверенные методы окажутся неэффективными. И уровень вашей квалификации может оказаться недостаточным для успешного решения сложных вопросов. Старайтесь искать новые пути и тестировать новые методы.

У Стрельцов сегодня могут вырасти доходы и одновременно с этим расходы могут так же резко увеличиться. Поэтому основной сложностью может стать сохранение финансового баланса. Хороший день для работы в офисе над подготовкой статистических и бухгалтерских отчетов. Нежелательно браться за новые дела. Отдавайте предпочтение традиционной работе, в которой у вас имеется большой опыт.

Козерогам в начале дня рекомендуется планировать и проводить деловые встречи. Вы сможете добиться взаимовыгодного сотрудничества сразу с несколькими людьми. Успешно может завершиться переговорный вопрос на многосторонней основе. Успешно идет учеба, вырастут доходы от торговли, консультаций и транспортных услуг. Может ускориться товарно-денежный оборот, что может позитивно повлиять на доходы.

У Водолеев в этот день могут вырасти доходы. Особенно это относится к тем, кто имеет несколько источников доходов и занимается дополнительной подработкой. Также это благоприятное время для поисков удаленной работы. При работе с информацией лучше проявить изрядную долю здорового скептицизма и не доверять сведениям без предварительной проверки на предмет достоверности.

Рыбам в этот день удастся проявить свою изобретательность и способность решать вопросы в параллельном режиме. Можете рассчитывать на поддержку со стороны друзей и единомышленников. Действуйте сегодня с расчетом на получение результата в некотором отдаленном будущем. Между тем это не лучшее время для финансовых вложений в коллективные проекты.