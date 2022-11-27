Обман со всех сторон — гороскоп на 28 ноября - 4 декабря

На этой неделе на небе будет сформировано 7 значимых планетных аспектов.

28 ноября трин Марс-Сатурн. Это аспект взвешенного и осмотрительного поведения. Люди, которых этот аспект затронет, будут склонны тщательно просчитывать последствия от своих поступков. Поэтому повышается практичность и результативность любых действий. Наиболее успешно аспект влияет на деловую активность и физический труд.

29-30 ноября оппозиция Меркурий-Марс — интеллектуальная энергия может расходоваться нерационально. Повышается уровень напряженности в межличностном общении, могут быть словесные перепалки, ссоры. Знакомства на таком аспекте имеют тенденцию к осложнениям и разрыву. Скоропалительность в принятии решений приводит к осложнениям.

30 ноября секстиль Меркурий-Сатурн — аспект может быть связан со взвешенными суждениями и сдержанностью в словах. Люди, которые попадают под влияние данного аспекта, вначале тщательно обдумывают вопрос, подбирая правильные слова, чтобы максимально точно и лаконично озвучить свое мнение. Аспект благоприятствует планированию и изучению точных наук.

1 декабря оппозиция Венера-Марс — аспект может быть связан с усилением эмоций и порывов. Могут быть поступки, продиктованные страстными желаниями. Кроме межличностных отношений аспект может оказывать негативное влияние на финансовое положение. Желание получить жизненные блага и материальные ценности незамедлительно может привести к неоправданно большим финансовым растратам и влезанию в долги.

2 декабря квадратура Меркурий-Нептун — аспект связан с иллюзиями и обманами. Интеллектуальная деятельность не отличается объективностью и ясными четкими суждениями. Излишний субъективизм и склонность к уходу от реальности могут усилить фантазии и одновременно могут склонить на ложный путь с ошибочными суждениями. Не лучшее время для учебы и новых знакомств. Не спешите на таком аспекте верить кому-то на слово, особенно если плохо знаете человека.

2 декабря секстиль Венера-Сатурн — аспект верности в любви и зрелости в чувствах. Возможно сознательное самоограничение своих желаний. Умение долго ждать и терпеть. Хорошее время для экономного режима ведения хозяйства, откладывания и сбора денег под более серьезную покупку.

4 декабря квадратура Венера-Нептун — склонность питать иллюзии относительно чувств и любви. Человек, попавший под влияние такого аспекта, может придумать себе влюбленность, поверив в то, чего нет на самом деле. Поэтому частыми проявлениями такого аспекта являются разочарования, обиды и несбывшиеся ожидания. Очень опасен аспект при финансовой деятельности — возрастает риск стать жертвой своей излишней доверчивости, обманов, краж.

В первой половине недели Овнам, возможно, придется столкнуться с проблемами в учебе и поездках. В ваших мыслях может не быть четкого понимания стоящих перед вами задач. Путаница в сведениях, предвзятость в оценках может негативно отразиться на контактах со знакомыми и родственниками. Поэтому вам будет трудно находить взаимопонимание с людьми и особенно страдает искренность и честность отношений. При общении со случайными попутчиками в поездах дальнего следования не следует проявлять излишнюю доверчивость и рассказывать им свои личные тайны. Это может быть использовано против вас же самих. Не следует делать окружающим людям критических замечаний – это может рикошетом ударить и по вам тоже. Вторая половина недели может быть связана с внутренним обретением личной свободы. Вы можете быть чужды любых ограничений, любых формальностей. Ваше поведение будет отражением вашего состояния души. Совершенно неожиданно для окружающих, а быть может и для самих себя, вы можете сесть на поезд или самолет и отправиться в путешествие. Лучше всего эту неделю проведут те из вас, кто не обременен обязательствами перед семьей, детьми, партнерами по браку, кто молод и свободен от всего этого. Также в эти дни вы можете познакомиться с интересным человеком, который научит вас многому полезному.

В первой половине недели у типичных Тельцов вопросом номер один может стать урегулирование финансовых проблем. Если вы являетесь должником по кредиту, то возникнет напряжение, где найти деньги для очередной выплаты. Также вы можете и без долговых обязательств испытывать нужду в деньгах, и оказаться перед дилеммой брать деньги взаймы или как-то попробовать обойтись без заимствований. Сложности могут возникнуть из-за некоторого хаоса между расходными и доходными статьями бюджета и отсутствия понимания, куда же так стремительно утекают деньги. При покупке личных вещей, не следует брать то, в чем вы сомневаетесь. В противном случае вам придется сдавать купленные вещи обратно в магазин. Вторая половина недели благоприятствует в плане профессионального роста и достижения любых поставленных целей. Это замечательное время, когда многие ваши решения будут достигать цели легко и без особых усилий. Внешние обстоятельства будут помогать вам. Внешний мир, через других людей или обстоятельства, будет предлагать вам уже готовые решения. Сейчас у вас в некотором роде уникальный момент, когда вы можете сравнительно безболезненно избавиться от вредных привычек и наработать новые полезные привычки.

У Близнецов в первой половине недели партнерские отношения (деловые и супружеские) нельзя назвать благополучными. Вы не можете быть вполне уверены, что с вами ведут честные и открытые отношения. По некоторым вопросам вы не сможете добиться ясного ответа. В супружестве усиливаются проявления ревности, подозрительности. Постарайтесь не искать ответы и просто переждать эти дни. Для состоящих в браке эти дни могут стать периодом сложностей в отношениях с партнером. Вам может показаться, что партнер что-то скрывает или недоговаривает вам. Отложите разбирательства на другое время. Во второй половине недели многие из вас будут мысленно устремлены в дальние страны. Если подошло время вашего отпуска, то хорошо отправиться в путешествие. Если же до отпуска далеко, то вам остается мечтать и планировать поездку в будущем. Многие ваши планы, составленные на этой неделе, удивительным образом будут в дальнейшем исполняться в реальности. Звезды советуют активнее контактировать с партнером. В это время ваш диалог будет продуктивнее. Можете обсуждать с партнером по браку любые вопросы, в том числе и самые спорные, острые, по которым раньше не удавалось добиться согласия. На этот раз вы урегулируете вопросы предельно мягко и конструктивно.

В первой половине недели типичные Раки могут почувствовать энергетический спад и повышенную утомляемость. Это особенно вероятно в том случае, если у вас неупорядоченный режим дня, и приходится много времени тратить на работу. Прежде всего, надо чаще отдыхать, причем находить время для короткого сна даже в дневные часы. Не планируйте на это время много дел. Будьте осторожны при использовании лекарственных средств, не перепутайте препараты и строго соблюдайте дозировку. В целом эти дни могут быть связаны с ухудшением самочувствия. Возрастает вероятность инфекционных заболеваний. Воздержитесь от процедур закаливания и контролируйте качество питьевой воды. Вторая половина недели благоприятствует деловой активности. Особенно это касается изобретателей. Прекрасное время для борьбы с вредными привычками. Может усилиться потребность в наведении порядка в окружающем вас пространстве. Проведите генеральную уборку и используйте в домашних делах новинки бытовой техники. При необходимости хорошее время для найма работников себе в помощь. Также хорошее время для покупки домашних животных. Главное, не лениться заниматься делами и своим здоровьем.

В первой половине недели Львам звезды советуют воздержаться от посещения увеселительных мероприятий и дружеских вечеринок, поскольку вы будете склонны к широте жестов и импульсивным решениям, из-за чего рискуете наобещать лишнего, а в итоге грозят пострадать ваши отношения с друзьями и возлюбленными. Старайтесь не появляться в компании друзей вместе со своим любимым человеком. Дело в том, что кто-то из друзей и подруг может не одобрять ваш выбор, и это может привести к ссоре друзей с вашим любимым человеком. Вторая половина недели благоприятствует для состоящих в браке. Именно благодаря партнеру вы сможете успешно решить многие проблемы. Возможно, неожиданно для себя вы как бы заново откроете для себя партнера в новом качестве. Причем это будет приятным открытием. Это прекрасное время для примирения после ссор и размолвок. Возможно, вас пригласят в гости на какое-то торжественное мероприятие типа свадьбы или юбилея. При отсутствии таких вариантов, вы вполне можете оказаться на концерте любимого артиста или на танцплощадке. В целом это веселое зажигательное время, когда хорошо отдыхать и развлекаться.

В первой половине недели у Дев могут усилиться личные амбиции, желание непременно и как можно скорее добиться желаемой цели. Если эта цель касается карьеры, то не мешало бы посоветоваться с членами семьи. Если вы много времени тратите на работу, то со стороны домашних это не вызовет восторга, поскольку семейные дела тоже существуют и их тоже надо когда то выполнять. Дилемма между временем, затрачиваемым на карьеру, и временем, остающимся для семьи, может привести к ссорам. И отсутствие поддержки со стороны семьи негативно отразится и на карьере тоже. Сложившаяся ситуация может поставить вас перед непростой дилеммой: уделять больше внимания карьере или семейным делам. Стараясь всюду успевать, вы можете в результате не довести до конца дела. Вторая половина недели благоприятствует для тех, кто ориентирован на здоровый образ жизни. Хорошо провести эту неделю в санатории курортного типа, где имеется все необходимое для лечебно-профилактических процедур. Также это хорошее время для наведения порядка в делах и в доме. При необходимости можно нанимать помощников в дом — няню, домработницу, сиделку. Так вы сможете облегчить свой быт и создать себе более комфортные условия.

В первой половине недели Весы могут столкнуться с проблемами во время поездок и контактов. Если вы учитесь в вузе, то с учебой тоже дела пойдут не гладко. Прежде всего, могут ухудшиться отношения с преподавателями. И, как следствие, плохие оценки, проваленные экзамены, зачеты. Нежелательно в эти дни заниматься оформлением документов. Большое количество информации и контактов отнюдь не гарантирует высокие результаты. Чаще бывает так, что чем больше информации, тем больше пустой суеты. Может быть склонность к ведению нескольких дел в параллельном режиме — в результате ни одно направление не находит адекватного решения. Эти дни могут быть связаны с распылением сил и внимания. Не лучшее время для учебы и интеллектуальных нагрузок. Вторая половина недели может в первую очередь затронуть тех, кто влюблен. Если вы уже находитесь в романтических отношениях, то сейчас они расцветут невероятно красивыми красками. Ваши чувства могут оказаться взаимными. Одинокие Весы могут неожиданно встретить свою любовь во время поездки. Не сидите безвылазно дома, будьте активнее, посещайте концерты любимых артистов, дискотеки, клубы, театры и картинные галереи. Будьте ближе к искусству.

В первой половине недели Скорпионы рискуют понести серьезные финансовые убытки, если не примут мер безопасности при работе с банковскими пластиковыми карточками. Опасайтесь мошенничества. В эти дни нежелательно брать и давать деньги взаймы. Вторая напряженная тема – опасность получить мелкую травму из-за неосторожного обращения с острыми предметами. Опасайтесь бытового травматизма, осторожнее обращайтесь с огнем и предметами бытовой химии. Учитывая нестабильное финансовое положение, вы можете столкнуться с трудностями при оплате счетов по кредитам. Отношения с кредиторами в случае просрочки платежей могут осложниться вплоть до блокирования банковской карты и подключения к коллекторским структурам. Вторая половина недели благоприятствует семейной жизни. Основной темой может стать семья и отношения с родными близкими людьми. Вы получите редкий шанс кардинально улучшить отношения в семье. Если до этого вам периодически приходилось сталкиваться с непониманием, доходящим до ссор, то теперь наступит мир и гармония в семье. Какие-то внешние обстоятельства могут заставить вас пересмотреть отношения с родителями, бабушками, дедушками (если вы живете с ними вместе) в сторону улучшения. Главное в таких отношениях – любовь и забота, желание окружить близких людей своим теплом.

Первая половина недели складывается неблагоприятно для Стрельцов, состоящих в браке. Это время, когда трудно добиться искренних и честных отношений, когда к отношениям примешивается ревность, подозрительность. Старайтесь не давать повода для ревности и сами не оказывайте давления на партнера. Если есть вопросы, или у вас возникли сомнения, то выяснять их сейчас – значит только еще больше запутать ситуацию. Самое разумное – сделать паузу, не обострять отношения, переждать. Главное — выйти из этого потенциально напряжённого периода без серьезных потрясений. Воздержитесь от высказывания критических замечаний в адрес партнера — в противном случае вам будет сложнее помириться в дальнейшем. Вторая половина недели благоприятствует контактам с окружающими. Вы сможете укрепить и расширить свои деловые и социальные связи. Отношения с окружающими людьми будут очень гармоничными и доброжелательными. В первую очередь к таким людям относятся ваши братья и сестры, соседи по квартире, просто знакомые и приятели. Это прекрасное время для примирения с теми, с кем вы последнее время находились в ссоре. При необходимости можно обращаться к окружающим с целью решения своих вопросов.

В первой половине недели Козерогам, возможно, придется много работать, однако это может негативно отразиться на вашем здоровье. Отношения с коллегами по трудовому коллективу могут испортиться. Вам будет казаться (небезосновательно), что на вас нагрузили ту работу, которую должны выполнять другие сотрудники. Старайтесь экономнее расходовать свои силы. На фоне снижения иммунитета возрастает вероятность подцепить где-нибудь грипп или простуду. Ваш организм будет уязвимым к воздействию вирусных инфекций. Будьте осмотрительнее при лечении – вы можете перепутать некоторые лекарства. Из-за больших физических перегрузок ваше самочувствие может ухудшиться. Также в эти дни на вас может навалиться много дел и забот. Постарайтесь уделить больше внимания наведению порядка в делах. Вторая половина недели складывается благоприятно для регулирования финансовых потоков. Вы сможете практично и разумно подойти к теме покупок, расходуя деньги только на действительно полезные товары. Рекомендуется вести спокойный и размеренный образ жизни. Это благоприятное время для духовных практик, использования специальных обучающих техник с целью саморегуляции внутренних функций организма. В частности можно с успехом применять технику аутогенной тренировки, делать медитации на огне или просто читать молитвы.

Первая половина недели у Водолеев складываются достаточно неопределенно и психологически напряженно. Если у вас есть романтические отношения, то звезды предостерегают вас от ревности и подозрений в измене. Также очень важно не смешивать дружеские отношения с любовными отношениями. Друзья и любовники не должны пересекаться – между теми и другими может произойти ссора, а вы окажетесь в щепетильном положении между двух огней. Отличное время для посещения спортивных комплексов, фитнес-клубов, тренажерных залов. Ориентация на праздное времяпрепровождение может привести к некоторому разочарованию и неудовлетворенности. Потраченные на концерт или на ресторан деньги могут не оправдать ожиданий. Вторая половина недели благоприятствует для тех, кто захочет поменять свой имидж. Однако не увлекайтесь экспериментами со своей внешностью придерживайтесь классических представлений о красоте. В целом ваше поведение на этих днях может отличаться сдержанностью и рассудительностью. Старайтесь держать происходящие вокруг вас события под личным контролем.

В первой половине недели типичные Рыбы могут быть озабочены вопросом: как завершить начатые дела? Это может приобрести особую актуальность ввиду вашей профессиональной деятельности, когда начальство может выражать недовольство отставанием от графика. Изменения во внешних обстоятельствах будут таковы, что создается неопределенная ситуация, которая вас сильно дезориентирует. Чтобы действовать наверняка, надо быть уверенными в том, что вы четко себе представляете чего и как можно добиться. Даже закончив какое-то дело, вы можете вдруг осознать, что в результате получили не совсем то, что хотели получить. Возможно, вам придется метаться между работой и домом, стараясь всюду успевать. Вторая половина недели благоприятствует тем, кто занимается духовными практиками. Если вы будете заниматься аутотренингом, йогой, медитацией, читать молитвы или мантры, вы введете себя в состояние гармонии, когда внутренний мир находится в мире с внешним миром. Косвенно это будет оказывать благотворное влияние на успех в решении чисто деловых практических вопросов. Уделите внимание своему здоровью. Для этого крайне полезными будут водные процедуры, типа обливания холодной водой с целью закаливания, посещения бани или сауны. Глубокий прогрев в парилке позволит вам уничтожить болезнетворные вирусы и инфекции.