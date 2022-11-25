Астролог объяснила, может ли натальная карта изменить судьбу

Натальная карта – всего лишь навигатор по жизни человека, но если правильно пользоваться этими данными, можно изменить судьбу к лучшему.

Об этом рассказала звездный бизнес-астролог Алина Сафронова.

Она объяснила, что натальная карта – это скриншот неба в момент рождения человека. Звезды встали определенным образом, предопределив его характер, здоровье, семью, в которой он родился, родителей, с которыми нужно пройти этапы взросления. И даже некий путь, а именно все самые ключевые события в жизни, такие как браки, разводы, эмиграции и переезды. Но это не значит, что все в жизни предрешено, отметила астролог. У каждого есть выбор, на каком уровне проживать то или иное событие: жертвы и страдальца или победителя, осознанности и духовного развития или только на выживательном материальном уровне.

Она добавила, что как таковых негативных ситуаций не существует – любые события нейтральны. Важно только то, как мы к ним относимся, чего ожидаем и какие выводы делаем.

"Одни и те же аспекты в прогнозе по-разному отразятся на жизни человека, в зависимости от того, как он к ним относится. Для одного Сатурн, идущий по Луне в транзитах, ознаменуется периодом страхов, обид, депрессии, эмоционального разрыва в отношениях с матерью. А другому этот же транзит даст возможность разобраться в себе, сходить к психологу, заняться йогой и проработать отношения с близким человеком", – объяснила астролог.

Карта покажет, как будет складываться карьера и за счет чего человека ждет социальный рост: медийности, удачного брака, любовных романов на работе и так далее. У каждого свой рецепт успеха, свои стратегии заработка, свои зоны роста. И свои удачные периоды, которые можно находить в прогнозе, объяснила Сафронова.

При этом самое важное – как человек воспользуется этими знаниями. Ведь если он живет на автопилоте, в негативе, страхах и боязни проявить себя, даже зная о благоприятном периоде в прогнозе, он упустит свой шанс. Например, побоится выступить на публике или выйти на сцену. В итоге, возможно, какая-то похвала его и ждет от начальства, но это не будет настолько большая и значимая победа, какой она могла быть при другом подходе, заключила эксперт.