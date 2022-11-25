Временный спад чувств — любовный гороскоп на 26 ноября

Сегодня в отношениях может повеять холодком.

Сегодня звезды советуют Овнам сделать перерыв в своих романтических контактах, особенно если они стали слишком активными и тесными. В эти сутки даже при сильной любви возможен естественный временный спад эмоций. Может появиться призрак скуки или исчезнуть полет фантазии, потребоваться дистанция.

Сегодня влюбленным Тельцам может показаться, что им «обрезали крылья». Новый поворот событий вернет их к реальности или намекнет им, что их полеты в облаках однажды закончатся. В романтических приключениях и случайных легких романах звезды советуют сделать перерыв и временно побыть просто друзьями.

Обстоятельства этого дня вынуждают Близнецов стать в своих отношениях с представителями другого пола более сдержанными. Если случилась ссора или непредвиденная ситуация, звезды рекомендуют на время взять паузу. Возможны проблемы у Близнецов, показной темперамент которых не соответствует природному.

Сегодня Ракам лучше поддерживать с партнером ровные отношения и не обращать внимания на его типичные настроения, особенно негативные. В случае распадающегося союза это позволит остаться друзьями, а в новом романе поможет избежать неправильной расстановки ролей, где Раки рискуют оказаться ведомыми.

События этого дня способны опустить влюбленных Львов с небес на землю, что окажется для них неприятным сюрпризом или досадной необходимостью. Даже если все их помыслы отданы личной жизни, звезды советуют на время от нее отказаться. Если сегодня назначено свидание, стоит заранее умерить запросы.

Этот день не изменит чувства Дев, но может изменить их отношение к ситуации. Многие Девы начнут смотреть на текущий эпизод своей романтической истории более трезво, могут на время отложить авантюрный план или озаботиться подстраховкой на случай неудачного поворота событий в ходе его выполнения.

Сегодня приятный ход событий в личной жизни Весов может быть нарушен. Нередко причиной такого поворота дел будут обстоятельства их частной жизни, не совместимые с романтикой или интересным общением. Может пробежать эмоциональный холодок в постоянных союзах со сложной долгой историей и общим бытом.

Скорпионам этот день помогает сбросить с себя сомнительные любовные чары и избавиться от опасного морока. Они вновь станут собой, если ненароком поддались случайному чувству или увлеклись погоней за фантомом. После такой мини-трансформации их положение в личных отношениях станет более устойчивым.

Сегодня Стрельцы могут пережить неожиданный эмоциональный спад. «Холодный душ» может навести их на мысли о суровости жизни и редкости вечной любви, а также намекнуть, что им стоит соизмерять свои романтические запросы с текущими материальными возможностями. В свиданиях желательно сделать перерыв.

Сегодня влюбленные Козероги чувственны, но также зависимы от своих настроений, привычек и природного темперамента. Они могут поддаться своим эмоциям или взять их под контроль. Навязанной обстоятельствами романтике многие Козероги предпочтут свое представление об удобных и приятных отношениях.

Водолеям звезды подсказывают, что сегодня не самый удачный момент для тесного общения с любимым человеком. Обстоятельства и настроение могут оказаться далеки от романтических. Возможно, наметится вынужденная дистанция или оборвется связь. Под влиянием обстановки не исключен временный спад чувств.

Сегодня эмоции Рыб станут более ровными и спокойными, что пойдет им на пользу. Этот день избавит их от лишнего идеализма и поможет им рассмотреть в объекте своего восхищения не только манящие достоинства, но и естественные неизбежные недостатки. Случайные чувства могут не выдержать такого анализа.