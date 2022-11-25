Поможет счастливый случай — финансовый гороскоп на 26 ноября

Сегодня деньги могут прийти оттуда, откуда мы и не ждали.

Удачно складывается этот день для Овнов, занимающих руководящие должности. Особенно это относится к управленцам, которым предстоит принимать решения в острых кризисных ситуациях. Ваши действия могут быть очень эффективными в деле реформирования и финансовой оптимизации. Также вы сможете преуспеть в кадровых перестановках. Старайтесь избавляться от всего устаревшего.

Ориентация Тельцов на расширение и углубление профессиональных знаний является наиболее продуктивной на данный момент деятельностью. Бизнесменам рекомендуется совершать ознакомительные поездки в другие страны и регионы с целью изучения рынков. Успешно проходит профессиональная учеба. Вместе с тем это не лучшее время для любых форм тайной и неофициальной деятельности.

Близнецы сегодня могут быть способны прекрасно ориентироваться в ситуациях, требующих быстрого реагирования. Преуспеют те, кто занимается финансовыми операциями, работает в банках, страховых агентствах и в налоговой инспекции. При необходимости вы можете получить кредит. Не лучшее время для работы в составе группы над творческими проектами.

Раки в этот день смогут успешно взаимодействовать в деловом партнерстве. Возможно, вам предложат заключить выгодную сделку – не теряйте своего шанса, оцените риски и подписывайте, если ничего не насторожило вас. Вместе с тем этот день важен с точки зрения сохранения деловой репутации. Воздержитесь от участия в корпоративных вечеринках.

Производительность труда Львов в этот день может увеличиться. Прежде всего, это может быть связано с повышенным уровнем работоспособности. Вторая причина успеха связана с поддержкой коллег и подчиненных. Вы всегда можете рассчитывать на дельный совет от коллег в случае необходимости. Также при большой загрузке на работе вы можете делегировать часть полномочий напарнику, деловому партнеру.

Девы в этот день могут почувствовать в себе усиление творческого потенциала. Можно браться за любые новые дела, в которых вы способны успешно решать нестандартные задачи. Успешно проходят кастинги и любые конкурентные виды деятельности. При необходимости вы можете попробовать себя в новых видах профессиональной деятельности. Воздержитесь от деловых поездок и встреч.

Весам в этот день, возможно, удастся улучшить условия труда на рабочем месте. Успешно пойдут дела у офисных служащих, коммунальщиков, строителей и тех, кто работает удаленно, не выходя из дома. Деловое партнерское сотрудничество может оказаться убыточным из-за нарушений договорных обязательств. Бизнесменам рекомендуется строже контролировать, как деловые партнеры выполняют возложенные на них обязательства.

Скорпионы в этот день могут проявить необычайную сообразительность. Ускоряется работа с информационными потоками, вы можете получить выгоду из сотрудничества с окружающими людьми, включив их в сферу ваших экономических интересов. Успешно проходят учеба, деловые встречи и поездки. Вы сможете одновременно решать несколько вопросов в параллельном режиме.

Стрельцам рекомендуется оценивать результаты своей профессиональной деятельности размером оплаты. Деньги сейчас являются наиболее точным критерием вашего успеха в работе. И у вас есть все шансы для того, чтобы увеличить доходы. Уделите внимание повышению уровня профессионального мастерства. Воздержитесь от заключения рискованных сделок на валютной бирже.

Сегодня Козероги смогут преуспеть в делах при условии, что будут иметь достаточную свободу при принятии решений. В первую очередь речь идет об индивидуальных предпринимателях и тех, кто привык действовать самостоятельно. Кроме того, вам требуется иметь свободный доступ к достоверной информации. С осложнениями могут пойти работы у строителей и работников оптовых складов.

У Водолеев удачный день для обращения к работодателю с просьбами о компенсации расходов. Речь может идти о расходах на покупку путевки в санаторий на лечение или на транспортные расходы до места работы. Возможны косвенные доходы, полученные в виде льгот, социальных выплат или скидок при покупке товаров. Однако это не лучшее время для деловых встреч и поездок.

Рыбы в этот день могут рассчитывать на удачное стечение обстоятельств при реализации своих планов. Счастливый случай может помочь вам в учебе и во время служебных командировок. Успешно идет обмен мнений с коллегами из других стран и регионов. Это может быть знакомство с человеком, который окажет вам бескорыстную помощь. Используйте это время для повышения уровня квалификации.