Остаемся наедине с самим собой — гороскоп на 26 ноября

3-4 лунные сутки. Сегодня положение Луны в Козероге не располагает к легкомыслию и беспечности, к «чистой романтике», случайным приключениям и бесцельным скитаниям.

Также Луна в Козероге не приветствует неоправданные излишества и предлагает избавиться от тех иллюзий, что вступили в противоречие с реальностью. Придется на время сбавить темп, сократить расходы, взять под контроль эмоции, сделать паузу в приятной беседе или в поездке. На первое место может выйти дружеский, семейный или профессиональный долг, та или иная критичная жизненная потребность. Это не лучший день для развлечений и расширения горизонтов.

События этого дня вынуждают Овнов стать реалистами и на время отложить вдохновляющие их занятия. На первый план могут выйти хозяйственные заботы, производственные дела или профессиональные планы. Могут требовать внимания материальные обстоятельства или еще не завершенные обновления. Многим Овнам придется стать более серьезными, практичными и в чем-то себя ограничить, например, в приятном общении.

Сегодня обстоятельства начинают складываться для Тельцов удачнее, позволяя им вернуться в естественный режим или к своим природным ценностям. В частности, этот день помогает им нормализовать общение с друзьями, стать критичнее или экономнее. Но многие Тельцы могут думать иначе и бояться, что упустят удачу. Им будет жаль лишиться приятной романтической атмосферы, которая подпитывает их фантазии.

Сегодня Близнецам придется взять паузу в важном для них общении или сменить в нем свой вчерашний тон. Если диалог продолжается, сменится психологический подтекст — например, замолчит обиженный собеседник. В случае совершенной сделки желательно обратить внимание на вопросы налогов и взаиморасчетов. В этот день может пригодиться прежний материальный резерв или контакт с надежным старым другом.

Сегодня звезды советуют Ракам выстраивать свою линию поведения исходя из обстановки или из настроя нужных им людей. Для многих Раков в этот день могут оказаться недостижимыми равноправные отношения, в своих контактах с окружающими им чаще придется выступать в роли ассистента, подчиненного или «тени». Однако неравенство не будет ощущаться, если идет общение с давним другом или духовным собратом.

Сегодня Львам предстоит отдать дань не самым романтичным и приятным граням своей жизни. Возможно, им придется отложить отдых, отменить свидание или прервать творческий процесс. Не стоит уклоняться от своих давних обязанностей, независимо от того, идет ли речь о профессиональном долге, семейных или дружеских обязательствах. В случае недомоганий на первое место в эти сутки лучше поставить здоровье.

Сегодня к Девам возвращается их природная практичность, что может стать для них и хорошей, и плохой новостью. С одной стороны, это сделает их спокойнее, дальновиднее, ответственнее и мудрее, а с другой — не поможет им в текущих сиюминутных планах. Однако Девам, слишком увлекшимся романтикой или очевидной авантюрой, этот день позволит мыслить яснее, сделает их более осмотрительными и осторожными.

Сегодня на первый план для Весов могут выйти домашние обстоятельства, семейные нужды или жилищные дела. Возможно, придется прервать поездку или поставить на паузу интересное приятное общение. Чтобы не впасть в уныние из-за вынужденной заминки, звезды советуют заняться тем или иным полезным делом, например, обновлением быта. Важно не поддаться негативным ассоциациям, связанным с уходящим прошлым.

Сегодня Скорпионы окажутся в более привычной для себя ситуации — и автоматически начнут вести себя согласно своим старинным шаблонам, привычкам или инстинктам. Такой поворот событий благоприятен для Скорпионов, не знающих меры в тратах и авантюрах, оказавшихся в ловушке, тупике или ситуации обольщения: у них сработает чувство самосохранения. Многих Скорпионов поддержат их друзья или родственники.

Сегодняшние события напомнят Стрельцам о материальной стороне их дел. Им станет труднее привлекать к себе внимание, потакать своим эстетическим капризам и наслаждаться любимыми удовольствиями. Возможно, им придется сократить расходы, взять под контроль свои чувства, сузить свой круг общения или сесть на диету. Также им придется стать реалистами и признать свой идеализм в некоторых вопросах.

Сегодня на первом плане у Козерогов собственные привычки и потребности. День станет удачным, если они будут беречь свое здоровье и избегать ситуаций, способных повергнуть их в знакомое уныние. В качестве стабилизатора настроения многим Козерогам пригодится старое хобби или контакт с давним другом. Нежелательна суета. Если в этот день вы оказались перед выбором, не спешите делать его прямо сейчас.

Внимание Водолеев сегодня может быть приковано к практической стороне их дел или к неким тайным обстоятельствам, которые они не могут проигнорировать. Возможно, им потребуется временное уединение или жертва своими прихотями ради домашних нужд. На этот день лучше не планировать участие в шумных мероприятиях, не слишком уместны и романтические планы. Желательно снизить нагрузки и поберечь здоровье.

Под влиянием сегодняшних настроений Рыбы начнут смотреть более спокойно на прошлое и могут оказаться настроенными более скептично в отношении будущего. Однако этот день не склонит их к тотальному пессимизму — наоборот, даже в плохом они усмотрят для себя нечто хорошее. Звезды рекомендуют поддерживать контакты с теми друзьями и сообществами, отношения с которыми успешно прошли испытание временем.