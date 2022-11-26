Проявляем и проживаем эмоции — гороскоп на 27 ноября

4-5 лунные сутки. Сегодня Луна в Козероге склоняет к серьезности, что согласуется с общим духом момента: в нем мало места для легкомысленных приключений, случайных контактов и поверхностных эмоций.

Стоит обращать внимание не только на материальную грань событий. Это день важных переживаний с роковым мистическим оттенком, имеющих особый символический смысл. Он помогает сделать ответственный выбор, списать материальный или моральный долг, принести жертву ради спасения ценного ресурса, решиться на прощание с чем-то вредным, устаревшим или бесполезным. Вероятен интерес к уходящим в прошлое глобальным проектам.

Этот день может стать для Овнов не самым комфортным в психологическом или бытовом плане. Возрастает риск столкнуться с плохим настроением начальства или недоброжелательным отношением официальных инстанций. Многие Овны могут и сами по инерции враждовать с вышестоящими — тогда звезды советуют избавляться от этой привычки, так как повод для нее уходит. Пора простить обиды или подумать об увольнении.

День удерживает Тельцов на реалистичных позициях «здесь и сейчас», но не мешает им думать о будущем. При этом он не дает много времени для выполнения созревших решений, особенно связанных с другими людьми или мировоззренческими установками. Не стоит медлить, если вы хотите прояснить отношения с влиятельным другом, учителем или коллегой издалека, решили покинуть некую группу или закрепиться в ней.

Сегодня Близнецам приходится удерживать фокус своего внимания на неприятных, сложных, тайных или потенциально опасных моментах сложившейся ситуации. Это может помешать их открытости и словоохотливости, создать им препятствия в свободном общении с интересными собеседниками. Их внимание могут привлечь финальные закулисные процессы, связанные с карьерой, ресурсами и назревающей сменой приоритетов.

Сегодня Ракам важно оказаться в кругу близких по духу людей (не исключено, что среди них будут прежние долговременные оппоненты). В этот день лучше не преследовать напрямую свои личные интересы, а поддерживать контакты с влиятельными большими сообществами, включая международные. Попав в подходящую группу или событийную волну, будет проще получить покровительство, поблажку или вознаграждение.

Львам не стоит недооценивать роль сегодняшних событий, даже если они кажутся им мелкими и случайными. Все мелочи окажутся звеньями одной цепи и часто будут знаменовать близкий финал долгого процесса — например, многолетнего лечения или нелюбимой работы. Хорошо заниматься в этот день делами, связанными с секретностью, завершением критичных сюжетов, избавлением от прошлых опасностей и зависимостей.

День дает Девам моральную поддержку. Им стоит ценить ее, даже если в данный момент у них другие интересы. Благодаря ей они смогут объективнее смотреть на ситуацию и точнее оценивать результаты, к которым пришли. В списке их достижений могут оказаться творческие, житейские, духовные успехи или дорого доставшиеся связи с влиятельными людьми. Возможна запоздалая награда за пройденные испытания.

Сегодня Весам придется держать связь с домом или прошлым. Желательно довести до конца неприятные бытовые дела. Хорошим источником вдохновения при этом окажется перспектива исцеления, очищения или скорого выхода из долгой полосы проблем. Не тот день, когда стоит думать лишь о своем комфорте. Стоит проявить больше великодушия и заботы по отношению к домочадцам или землякам, переживающим трудности.

Сегодня Скорпионы обладают тонким чутьем и часто интуитивно оказываются там, где могут успешно решить свои личные проблемы (или проблемы своих близких). Даже если в настоящий момент они избрали не самую верную тактику, судьба поправит их ошибки. В этот день может быть великодушно списана часть давних материальных или моральных долгов. Возможна запоздалая награда за прежние чувства или достижения.

Сегодня Стрельцам лучше отложить покупку новинок ради своих прихотей. В центр внимания лучше поставить старые резервы, которые еще могут принести выгоду. Этот день помогает уладить давние материальные проблемы — особенно вопросы старых долгов, распоряжения наследством и раритетами, морально устаревшими вещами или активами. Есть шанс сбыть ненужное. При излишках приветствуется благотворительность.

Сегодня Козероги испытывают сильные смешанные эмоции — особенно если были рождены в середине января. Их переживания будут касаться подходящих к концу испытаний, которые вынудили их к личностной трансформации. В этот день не рекомендуется приступать к новому делу: оно пойдет по уже не актуальной схеме. Важно прислушаться к своим ощущениям, отдать дань духовной стороне жизни. Возможен миг удачи.

В этот день Водолеям не стоит афишировать свои чувства или намерения. Если их посетила запоздалая удача, звезды не советуют ею хвастаться. В этот день может быть возвращен ценный ресурс, удачно пристроен ненужный актив или закрыт долгий сложный сюжет, который был для представителей знака постоянным поводом для тайного беспокойства. Избавляясь от чего-то, желательно доводить этот процесс до конца.

Сегодня Рыбы переживут мистический момент удачи из серии «нет худа без добра». Многим Рыбам судьба поможет вовремя закрыть проблемный экспериментальный проект, избежать потенциальной опасности или неизбежной расплаты, извлечь свою личную выгоду из общей неблагоприятной обстановки или получить запоздалую награду. Возможен успех благодаря прошлым заслугам или членству во влиятельной некогда группе.